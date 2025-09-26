Cách làm bánh trung thu nhân khoai môn trứng muối chà bông dẻo ngon xuất sắc

Nguyên liệu và cách làm 10 bánh nướng nhân khoai môn trứng muối chà bông 250gr:

Nhân khoai môn

- Đem hấp chín 300gr khoai môn và 100gr khoai lang tím.

- Đun sôi 100gr đường phèn với 100ml nước đến khi tan hoàn toàn.

- 100gr sữa đặc có đường

- 40gr dầu ăn

- Khuấy đều 10gr bột bắp cùng 30ml nước cho tan.

- Xay nhuyễn khoai môn và khoai lang cùng đường phèn + sữa đặc + dầu ăn.

- Bắc chảo lên bếp. Cho hỗn hợp trên vào sên với lửa nhỏ cùng hỗn hợp bột bắp đã pha. Sên cho đến khi nhân dẻo mịn, không còn dính chảo và phới.

- Dùng màng bọc thực phẩm bọc nhân lại chờ cho nguội.

Nhân trứng muối chà bông

- 4 lòng đỏ trứng muối 50gr. Rửa qua dưới vòi nước chảy. Ngâm qua rượu khử mùi và quét lên xíu dầu mè rồi hấp chín.

- 20gr chà bông.

- 30gr bơ lạt để nhiệt độ phòng.

- Trứng muối hấp chín, đem tán nhuyễn.

- Cho chà bông + bơ vào bóp cùng trứng cho hòa quyện. Xong chia nhỏ thành 10 phần và vo viên tròn lại.

Nhân mochi

- 100gr bột nếp

- 20gr đường bột

- 25gr mạch nha

- 200ml sữa tươi không đường

- 15gr dầu

- Trộn tất cả lại với nhau cho hòa quyện. Rây lại để bột không bị vón cục.

- Hấp hỗn hợp đến khi bột chín, lấy ra phủ lên tấm khăn chờ 20 phút cho bột nguội.

- Dùng tay nhào nặn bột nếp cho dẻo dai và cho dầu thấm hết vào bột.

- Chia mochi thành 10 phần bằng nhau. Mỗi phần nặng 25gr.

- Bọc hết 10 viên nhân trứng muối chà bông vào mochi.

- Dùng màng bọc thực phẩm bọc viên nhân mochi để tránh mặt nhân khô. Nên giữ không cho các viên nhân dính vào nhau.

- Lấy 55gr khoai môn vo viên rồi ấn thành hình 1 cái chén. Cho nhân mochi vào giữa. Miết các mép nhân khoai môn lại. Sau đó vo tròn. Làm lần lượt hết 10 viên rồi bọc màng bọc thực phẩm lại.

Vỏ bánh nướng

- 200gr mật ong (hoặc nước đường)

- 300gr bột mì Hoa Ngọc Lan

- 15gr bơ đậu phộng

- 10gr bột sư tử

- 50 gr dầu

Bánh này nên đóng thấp vì nhân rất dẻo. Đóng cao khi nướng sẽ làm biến dạng bánh.

- Cho mật ong + bột sư tử + bơ đậu phộng + dầu ăn vào thau trộn trước. Trộn kỹ cho các nguyên liệu hòa quyện, sao cho không còn thấy váng dầu là được.

- Tiếp tục cho bột mì vào hỗn hợp trên và dùng tay nhồi sao cho thấy bột dẻo mịn rồi để cho bột nghỉ 30 phút.

- Lấy từng lượng bột tầm 55gr (phần còn lại trong thau cần bọc lại tránh bị khô), ấn dẹp thành đường tròn có đường kính 8 - 10cm.

- Cho viên nhân khoai môn mochi vào và bắt đầu miết bột, túm các mép bột lại sao cho bột bao phủ nhân là được.

Hỗn hợp quét mặt bánh

- 1 lòng đỏ trứng gà

- 1 thìa canh lòng trắng

- 1 thìa canh nước lọc

- 1/2 thìa canh dầu mè.

- Khuấy đều tất cả cho hòa quyện.

Nướng bánh

- Làm nóng lò nướng hoặc nồi chiên hơi nước ở mức nhiệt 180℃ trong 10 phút.

- Nướng lần 1: 180℃ trong 8 phút.

- Lấy ra xịt nước đẫm mặt bánh. Chờ nguội rồi mới phết hỗn hợp trứng quét mặt lên bánh.

- Nướng lần 2: 170℃ trong 7 phút. Hết thời gian cũng lấy bánh ra xịt nước khắp mặt bánh. Chờ nguội rồi mới quét hỗn hợp phết trứng lên mặt bánh.

- Nướng lần 3: 150℃ trong 6 phút là xong.

Bánh và nhân đều mềm dẻo, vị chà bông trứng muối béo ngậy đan xen cùng vị ngọt của mochi và mùi thơm thoang thoảng của khoai môn khiến món bánh nướng này rất đáng thử.

Mochi dẻo có thể kéo sợi khiến ăn ăn thử cũng thích thú!