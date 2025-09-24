Bánh trung thu nhân cốm chưa bao giờ hết "hot", cách làm cực kỳ đơn giản

Nguyên liệu:

Nhân cốm xào:

- 400g nước + 5 lá dứa

- 200g cốm khô hoặc 450g cốm tươi

- 50g nước cốt dừa

- 50g đường trắng

- 1g muối

- 2 giọt màu thực phẩm xanh lá

- 200g dừa tươi bào sợi + 50g đường

Vỏ bánh:

- 100g nước đường bánh nướng/mật ong

- 1/8 thìa cà phê baking soda

- 20g dầu ăn

- 5g sữa bột

- 5g bột sư tử

- 5g bơ đậu phộng

- 260g bột mì.

Cách làm:

Dừa bào sợi ướp với đường ít nhất 30 phút trước khi sên để dừa ngấm đường.

Sau khi ướp, cho dừa vào chảo chống dính sên ở lửa vừa, đảo đều liên tục trong quá trình sên, đến khi sợi dừa khô ráo, tơi, hơi trong thì tắt bếp, lấy ra để nguội.

Cho lá dứa vào nước, đun sôi rồi giảm về lửa nhỏ nấu thêm 5 phút để thu lấy nước thơm.

Vớt bỏ lá dứa, thêm vào nước cốt dừa + đường + dầu ăn + màu xanh lá mạ thực phẩm + cốm khô đã rửa sạch. Lưu ý, ngâm cốm 30 phút trước khi xào. Nếu dùng cốm tươi thì sên luôn không cần ngâm.

Cốm sau khi ngâm đã nở mềm, bật bếp xào cốm ở lửa trung bình, đảo đều liên tục trong quá trình xào.

Khi mới xào, hạt cốm sẽ tơi rời rạc, nhưng sau đó sẽ dần trở nên dẻo dính thành một khối. Đảo đều tay liên tục đến khi nhân cốm dẻo dai nhưng có độ "đứng" nhất định. Thử xắn một miếng cốm nhỏ kiểm tra, nếu không thấy cốm bị chảy bẹt hoặc độ chảy rất ít là cốm xào đủ độ. Tắt bếp rồi trộn đều cốm với dừa đã sên.

Để nhân cốm nguội bớt, chia cốm xào thành từng viên 90g. Dùng màng bọc thực phẩm bọc kín khay nhân để cốm không bị khô mặt rồi cho vào tủ lạnh khoảng 30-60 phút trước khi đóng bánh.

Cho baking soda vào nước đường, khuấy đều, đợi 10 phút cho baking soda phản ứng hết. Thêm bơ đậu phộng và dầu ăn vào, dùng phới lồng khuấy đều đến khi được hỗn hợp đồng nhất.

Cho bột mì vào, bóp cho bột ngấm ẩm, gom lại thành một khối thì dừng, bọc kín bột rồi ủ bột 30 phút để bột dẻo hơn trước khi đóng khuôn.

Bột sau khi ủ, lấy ra nhồi sơ, chia thành từng viên 60g, vê tròn cho bề mặt bột mịn. Cán bột, bọc nhân rồi đóng khuôn.

Làm nóng lò ở 220℃ ít nhất 30 phút trước khi nướng. Nướng lần thứ nhất ở 220℃ từ 10-13 phút. Nướng lần hai ở 220℃ trong 10 phút.

Bánh sau 2 lần nướng, để qua đêm. Bánh nhân cốm rất nhanh mềm vỏ.

Miếng bánh mềm dẻo, thơm nức, vị ngọt vừa phải rất "cuốn"!