Bữa tối bận rộn chỉ cần nấu 1 bát canh vừa ngon vừa đủ chất

Món canh ngon
Rau vông vang có vị chua nhẹ, nấu cùng mực tươi là món canh vừa đơn giản lại rất ngon, giàu dinh dưỡng.

Rau vông vang&nbsp;có nhiều công dụng&nbsp;như thanh nhiệt, giải độc, nhuận tràng, lợi tiểu, giảm đau, an thần...

Nguyên liệu:

- Mực

- Rau vông vang

- Cà chua

- Hành tím khô

- Gia vị

Cách làm:

Bước 1: Mực sơ chế bằng muối, chanh cho khử mùi tanh. Bỏ túi mực và núm miệng. Cắt khúc hoặc để nguyên con tùy sở thích.

Bước 2. Rau vông vang, cà chua, hành tím rửa sạch. Cà chua thái múi cau, hành tím thái lát.

Bước 3. Phi thơm hành, rồi cho cà chua vào xào, tiếp theo là cho rau vông vang vào đảo đều, nêm nếm gia vị vừa miệng. Thêm nước dùng vào đun sôi.

Bước 4. Cho mực vào đun sôi 3 phút, nêm nếm lại gia vị. Có thể cho thêm ít gừng hoặc hạt tiêu, tùy theo sở thích.

Bát canh mực nấu rau vông vang vừa&nbsp;ngon, đủ chất lại dễ nấu rất hợp với gia đình bận rộn.

Lá rau vông vang có vị chua nhẹ, thanh mát có thể kết hợp với nhiều loại thực phẩm khác. Ngoài mực tươi, có thể nấu canh rau vông vang cùng&nbsp;thịt bò, thịt gà, cá,...

-10/09/2025 17:52 PM (GMT+7)
