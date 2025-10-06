Bánh trung thu nhân dế ở Trung Quốc gây chú ý

Theo Sina, loại bánh này xuất hiện đầu tiên tại tỉnh Sơn Đông, sau đó nhanh chóng lan sang Sơn Tây, Thiểm Tây và Hà Nam, thu hút chú ý thời gian gần đây. Nhà sản xuất giới thiệu sản phẩm như một món bánh giàu protein, có giá trị dinh dưỡng cao hơn so với nhân truyền thống.

Bánh Trung thu nhân dế gây chú ý ở Trung Quốc.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, chủ đề "bánh trung thu nhân dế" được tranh luận sôi nổi. Nhiều người cho rằng đây là món ăn "thử thách lòng can đảm" của thực khách. Một số ý kiến cho rằng nếu đã có nhân dế, nhân gián có thể xuất hiện trong tương lai. Phần đông khách hàng mong muốn được ăn bánh có con dế nguyên vẹn thay vì chỉ bột xay để trải nghiệm "kịch tính" hơn.

Bên cạnh nhân dế, thị trường Trung Quốc mùa Trung thu năm nay cũng xuất hiện nhiều biến thể khác như bánh nhân đậu đũa, tôm hùm đất, đậu hũ thối. Ở Sơn Tây có bánh nhân giấm lâu năm, Thiểm Tây có nhân dầu ớt và gà hồ lô, Hà Nam lấy cảm hứng từ súp cay Hồ Nam, còn tại Thanh Đảo (Sơn Đông), doanh nghiệp tung ra loại bánh nhân đậu cô-ve...

Một số thực khách mong muốn được "trải nghiệm" dế nguyên con trong nhân bánh thay vì xay nhuyễn.

Các chuyên gia truyền thông Trung Quốc nhận định, những sản phẩm mới lạ này chủ yếu nhằm tạo hiệu ứng cạnh tranh trên thị trường vốn đã đông đúc. Các loại nhân độc đáo, thậm chí gây tranh cãi, dễ dàng thu hút sự chú ý người dân, giúp thương hiệu được nhắc tới nhiều hơn mà không cần đầu tư lớn cho quảng cáo.

Tuy vậy, sự mới mẻ này cũng đặt ra không ít thách thức. Người tiêu dùng vốn quen với nhân hạt sen, đậu xanh, thập cẩm hay lạp xưởng có thể dè dặt trước nguyên liệu từ côn trùng. Nhiều ý kiến cho rằng bánh nhân dế chỉ thích hợp để trải nghiệm nhất thời, khó trở thành lựa chọn bền vững.

Ngoài ra, vấn đề an toàn thực phẩm cũng được chú trọng. Nguyên liệu như dế cần trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt về vệ sinh và chất lượng trước khi phân phối rộng rãi. Nếu không đáp ứng tiêu chuẩn, sản phẩm có nguy cơ gặp phản ứng tiêu cực từ người tiêu dùng và cơ quan quản lý, Ettoday bình luận.