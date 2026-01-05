Blogger Phan Thế Anh 'choáng ngợp' trước cảnh đẹp như tranh ở Fukushima

Fukushima nằm ở vùng Tohoku, cách thủ đô Tokyo gần 300 km về phía bắc, trải dài từ đông sang tây. Đây là tỉnh có diện tích lớn thứ ba Nhật Bản, với thủ phủ là thành phố Fukushima. Cũng giống như nhiều vùng ở Nhật Bản, Fukushima có thiên nhiên tươi đẹp, không có những dãy nhà cao tầng chọc trời, là điểm đến thích hợp cho những du khách yêu thiên nhiên.

Điểm dừng chân đầu tiên của blogger Phan Thế Anh trong chuyến thăm Fukushima là Kasumigajo Castle Park. Anh ngỡ ngàng trước khung cảnh toàn bộ công viên được bao phủ trong sắc vàng, sắc đỏ rực rỡ, đẹp tựa bức tranh.

Mùa thu nơi đây khiến anh thấy yên bình đến lạ, như tách biệt khỏi thế giới xô bồ thường ngày. Từng có cơ hội trải nghiệm mùa thay lá ở nhiều quốc gia song Thế Anh khẳng định Fukushima là nơi để lại ấn tượng sâu sắc nhất với anh.

‘Bước vào Adachigahara Furusato như hành trình xuyên không, tua ngược thời gian. Ngoài check in với ngôi chùa 5 tầng có kiến trúc độc đáo, tôi có dịp khám phá các khu nhà samurai, cảm giác như được bước vào những đời sống thường nhật từ nhiều thế kỷ trước’, Thế Anh nói.

Maruhara Orchard - một trong những vườn trái cây nằm trên cao nguyên Abukuma - là điểm đến được Thế Anh gợi ý nên ghé khi du lịch vùng Fukushima. Nơi đây thu hút du khách bởi những hàng táo Fuji trĩu quả, phảng phất hương thơm ngay từ khi bước vào vườn. Phí trải nghiệm hái táo tại vườn là 880 yen/tiếng, có thể thoải mái đi dạo trong vườn, tự chọn táo và thưởng thức tại chỗ. Nếu muốn mang táo về làm quà, giá là 648 yen/kg.

Cụm hồ Goshiki-numa nằm dưới chân núi Bandai thuộc Kitashiobara cũng là một trong những điểm đến để lại nhiều ấn tượng cho nam blogger. Nơi đây được hình thành khi núi Bandai phun trào vào năm 1888, phá hủy hàng chục ngôi làng, đồng thời tạo ra rất nhiều hồ. Trong đó, nổi tiếng nhất là cụm hồ Goshiki-numa, tên gọi này trong tiếng Nhật nghĩa là hồ Ngũ Sắc.

Goshiki-numa đẹp nhất vào mùa thu khi mặt hồ xanh thẳm và phản chiếu sắc đỏ vàng của những tán cây ven hồ. Sự biến đổi đa sắc này là kết quả của quá trình tích lũy các khoáng vật tự nhiên trong nước. Dọc theo con đường mòn dài gần 4 km, du khách sẽ được hòa mình vào thiên nhiên hoang sơ, trong lành và thăm thú lần lượt các hồ nước: Aka, Midoro, Benten, Bishamon, Ruri, Yanagi và Ao.

Nam blogger cho biết người dân địa phương vùng Fukushima thường truyền tai nhau rằng du khách đến đây không thể bỏ lỡ dịp chiêm ngưỡng cân bạch quả 650 tuổi, tán vươn rộng như một chiếc ô khổng lồ. Blogger nói đứng trước tán cây anh thấy một đời người so với cây chỉ như khoảnh khắc và bản thân thật nhỏ bé giữa tạo hóa.

Bên cạnh thiên nhiên tươi đẹp, yên bình, Thế Anh cho biết những trải nghiệm như ngâm suối khoáng nóng, mặc kimono tham quan dinh thự của các samurai… cũng rất thú vị.

Ẩm thực tại Fukushima khá phong phú nhờ sử dụng tối ưu các nguyên liệu theo mùa. Cơm thịt cốt lết sốt Aizu, món Kitakata ramen hay mì soba… đều là những món ngon níu chân du khách đến với vùng đất này.

Du khách có thể đến Fukushima hầu hết các thời điểm trong năm, từ ngắm hoa anh đào nở rộ mùa xuân, chiêm ngưỡng mùa cây thay lá cuối thu hay trái nghiệm trekking, leo núi trong mùa hè, tham dự lễ hội tuyết vào mùa đông.

Phan Thế Anh sinh năm 1988, hiện là giảng viên ngành Marketing tại trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông, tốt nghiệp Tiến sĩ tại trường Quốc Lập Dương Minh Giao Thông Đài Loan. Anh hiện còn là phó biên tập tạp chí Journal of Strategic Marketing và thường cộng tác với các tạp chí trong lĩnh vực marketing.

Đam mê xê dịch nên bên cạnh lĩnh vực marketing, Phan Thế Anh còn là blogger du lịch, từng tham gia nhiều dự án phát triển du lịch Đài Loan. Năm 2019, anh trở thành đại sứ du lịch thành phố Busan, Hàn Quốc do thị trưởng trao tặng.