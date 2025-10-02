Bánh trung thu mô phỏng quán tạp hóa những năm 2000

Lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ gắn bó với tiệm tạp hóa của làng quê, Thùy Dương (Hà Nội) đã kỳ công tạo nên chiếc bánh trung thu đặc biệt với đầy đủ chi tiết quen thuộc như kệ hàng, bảng hiệu, những gói quà nhỏ.

Những chi tiết cảnh vật xung quanh ngôi nhà được Dương làm một cách chân thực. "Trong suốt một tuần, tôi và năm cộng sự đã phải làm việc liên tục để hoàn thiện tác phẩm. Ba người đảm nhiệm khâu nặn chi tiết, hai người khác chuyên pha màu thực phẩm. Do kích thước lớn, bánh phải được chia thành nhiều mảnh ghép nhỏ mới có thể đưa vào lò nướng. Trọng lượng cụ thể rất khó ước tính, chỉ biết đây là một trong những sản phẩm tốn nhiều công sức nhất mà tôi từng làm", Thùy Dương cho biết.

Các chi tiết đất đá, giàn mướp hay tấm bạt sờn màu bên ngoài tạp hóa được Dương chăm chút, tỉ mẩn.

Với cô, chiếc bánh trung thu không còn dừng lại ở giá trị ẩm thực mà trở thành sự kết hợp của nghệ thuật, sự kiên nhẫn và kỹ năng điêu luyện. Để giữ cho lớp vỏ không bị nứt, đồng thời nặn được những chi tiết tinh xảo như gói kẹo hay chai nước ngọt, Dương đã phải thử nghiệm hàng trăm lần, chấp nhận nhiều thất bại trước khi đạt đến độ hoàn chỉnh.

Những món hàng trong tiệm tạp hóa những năm 2000 được Thùy Dương tái hiện như những rổ trứng, túi bánh đa, chai coca...

Dương cho biết ý tưởng cho chiếc bánh trung thu này bắt nguồn từ một lần trở về quê. "Khi đi ngang qua tiệm tạp hóa cũ đã đóng cửa, ký ức tuổi thơ lập tức ùa về. Hồi nhỏ, tôi thường ước ao có tiền để mua một ổ bánh mì, một gói bim bim ở đó. Tiệm tạp hóa không chỉ là nơi mua bán mà còn là cả bầu trời tuổi thơ với những khát khao giản dị. Chính cảm xúc ấy đã thôi thúc tôi tái hiện lại ký ức bằng chất liệu bánh trung thu", cô nói.

Tác phẩm được đặt tên "Chuyện 2000: Tiệm tạp hóa tuổi thơ", gợi nhớ giai đoạn 2000-2005, thời điểm lưu giữ nhiều kỷ niệm trong trẻo nhất của tác giả. Toàn bộ chi tiết đều được dựng bằng bánh trung thu nhân đậu xanh, từ mốc lộ giới, mái nhà bằng xi măng, cửa sổ xanh đặc trưng đến khăn trải bàn, gói bim bim, lon coca và chai nước ngọt tí hon.

Những chi tiết khó như túi nylon, tấm kính cửa sổ hay giàn mướp xanh mướt đều được Dương biến thành phiên "ngon mắt, đã miệng" bằng gelatin, tạo hiệu ứng trong suốt và sống động như thật.