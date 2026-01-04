Ba món ăn gắn mác 'nhà giàu' ở Quảng Ninh

1. Sá sùng

Sá sùng tập trung nhiều ở các vùng biển Quảng Ninh như Quan Lạn, Vân Đồn, Minh Châu... và được ví von là "vàng ròng trong cát". Ngoài dùng để nấu nước dùng nhằm tạo vị ngọt và làm nước mắm, sá sùng còn được rang hoặc nướng vàng, ăn kèm tương ớt. Tại Quảng Ninh, sá sùng thường được chủ nhà đem mời khách quý trong những dịp đặc biệt như đám cưới, Tết, giỗ chạp. Giá một cân sá sùng khô hiện dao động 6 - 7 triệu đồng, tùy kích thước.

Sá sùng sau khi làm sạch, phơi khô sẽ được đem nướng trên than hoặc đảo nhanh trên chảo nóng cho chín vàng, giòn và có mùi thơm đặc trưng. Ảnh: Thảo Nhi

2. Ngán

Ngán cũng là loài hải sản nức tiếng ở các nhà hàng tại Quảng Ninh, thường được hấp, nướng hoặc đem nấu cháo, nấu canh, xào bún. Ngoài phần thịt ngán béo ngọt, nước ngán cũng rất bổ dưỡng, do đó thường được đầu bếp cột chặt vỏ khi chế biến để tránh mất nước trong khi hấp, nướng. Bên cạnh các món ăn từ ngán, loại hải sản này còn được đem pha chế cùng rượu, có màu đỏ nhạt, vừa cay nồng vừa ngọt tê ở đầu lưỡi. Ngán đánh bắt tự nhiên ở vùng biển Quảng Yên được xem là có chất lượng tốt nhất, giá từ 700 nghìn đến cả triệu đồng một kilogram.

MC Phí Linh yêu thích món canh ngán, tiết lộ lần nào đi Quảng Ninh cũng ‘nhớ món này’.

3. Sam

Trước kia người ta không mấy khi ăn loại hải sản này nhưng dần trở thành đặc sản lúc nào không hay. Khi chế biến sam đều phải dùng cả đôi, một đực một cái, bởi người dân địa phương cho rằng nếu chỉ ăn một con sẽ dễ bị dị ứng, lạnh bụng. Sam có thể chế biến thành nhiều món như xào chua ngọt, làm chả, trứng sam... ăn lạ và ngon miệng. Giá món đặc sản này cũng không hề rẻ. Một bát chân sam chua ngọt bán tại khu ăn vặt của chợ Hạ Long đã có giá từ 50.000 đồng, được ví von là một trong những món quà chiều của nhà giàu nơi đây.

Một bát chân sam chua ngọt hay chả sam bán ở hàng quán vỉa hè đã có giá từ 50.000 đồng/bát dù không có nhiều thịt. Tại nhà hàng, sam có giá bán khoảng 200 nghìn đồng/đĩa tùy món.