Chàng trai nấu một lần ăn ba bữa để tiết kiệm thời gian và chi phí

Nguyễn Việt Quốc, 35 tuổi, hiện sống và làm việc tại TP HCM. Anh là thợ làm bánh toàn thời gian. Thói quen tự nấu cơm được Quốc duy trì từ năm 2022, khi anh còn làm văn phòng. Sau này, chuyển sang công việc tự do, có nhiều thời gian hơn, việc nấu ăn không chỉ dừng ở "ăn cho xong bữa" mà đã là thói quen hằng ngày.

Trước đây, Quốc thường chuẩn bị cơm hộp mang theo khi đi làm vì thích hương vị cơm nhà và muốn tiết kiệm. Khi không còn bị bó buộc thời gian công sở, anh bắt đầu thay đổi cách nấu: nấu một lần cho cả ngày, chú ý hơn đến cách bày biện và lựa chọn nguyên liệu.

"Vẫn là cơm một người nhưng mình làm gọn gàng và chỉn chu hơn", anh cho biết.

Mâm cơm "một người" của Quốc thường được nấu vào khoảng 10h sáng và dùng cho ba bữa: trưa, tối và sáng hôm sau.

Sau khi nấu xong, anh chia sẵn một phần để tủ lạnh cho bữa sáng, phù hợp với đặc thù công việc làm bánh vốn rất bận vào đầu ngày. Nhờ vậy, dù gọi là cơm một người, mâm cơm nhìn khá đầy đặn nhưng không hề dư thừa.

Thực đơn mỗi bữa được Quốc xây dựng theo nguyên tắc đơn giản và cân bằng. Mâm cơm thường có canh, món mặn xào hoặc kho và một món ăn kèm như rau sống, cà pháo muối, cải chua.

Anh xen kẽ các bữa thịt và cá để đỡ ngán, những ngày chay thì thay bằng món chay. Với các nguyên liệu dùng thường xuyên như thịt băm, Quốc mua theo ký, chia sẵn thành từng túi nhỏ trữ đông.

Cá và thịt heo, anh thường mua từ quê mỗi tháng một lần rồi chia phần để dùng dần. "Cùng một nguyên liệu nhưng thay đổi cách chế biến như kho, chiên, hấp, nướng và gia vị khác nhau giúp các bữa ăn không bị lặp lại", Quốc nói.

Về chi phí, Quốc cho biết trung bình mỗi ngày anh chi khoảng 60.000-80.000 đồng cho ba bữa ăn. So với việc ăn sáng ở ngoài hoặc mua cơm văn phòng cho bữa trưa, cách nấu này giúp anh tiết kiệm đáng kể, đồng thời chủ động hơn trong việc lựa chọn nguyên liệu và kiểm soát chất lượng bữa ăn.

Anh biết rõ nguồn gốc thực phẩm, kiểm soát lượng dầu mỡ và nêm nếm theo khẩu vị cá nhân, từ đó cảm thấy an tâm hơn về sức khỏe.

Không chỉ giải quyết chuyện ăn uống, Quốc nói việc nấu cơm giúp anh thư giãn và tạo nhịp ổn định khi sống một mình. "Tôi thấy vui khi tự tay thực hiện từ khâu chọn nguyên liệu, lên món đến lúc dọn ra mâm, đồng thời rèn được thói quen làm việc có thứ tự, biết món nào chuẩn bị trước, món nào làm sau để kịp thời gian bận rộn buổi sáng", Quốc cho biết.