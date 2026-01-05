26 nơi nhất định phải ghé thăm trong năm 2026

Mọi kế hoạch du lịch đều bắt đầu bằng câu hỏi thiết yếu: đi đâu, làm gì? Dưới đây là 26 gợi ý (xếp theo thứ tự bảng chữ cái) đến từ các chuyên gia du lịch của CNN nhằm giúp du khách có chuyến đi đáng nhớ trong năm 2026.

Adelaide (ảnh) không có sức hút như ngôi sao Sydney hay Rạn san hô Great Barrier, nhưng Adelaide giống như thế giới thu nhỏ của Australia: bãi biển, vườn nho, động vật hoang dã cùng sức hút đến từ ẩm thực, đồ uống. Ảnh: International Traveller

Một chuyến đi đến Algeria đươc các chuyên gia du lịch Mỹ ví như "phần thưởng cho những du khách ưa mạo hiểm". Tại quốc gia châu Phi này, du khách có thể tham quan sa mạc Sahara, cao nguyên đá sa thạch được ví như cuộc sống trên Mặt Trăng tại vườn quốc gia Tassili n'Ajjer, và không gian tĩnh lặng vì chưa bị quá tải du khách. Đi bộ đường dài trong một tuần được nhiều chuyên gia gợi ý như cách khám phá tốt nhất quốc gia này.

Trên ảnh là nhà thờ Notre Dame d’Afrique. Ảnh: CT

Nhật thực toàn phần sẽ đi qua miền bắc Tây Ban Nha vào ngày 12/8, vùng Aragon, nằm giữa Madrid và Barcelona, trở thành điểm đến lý tưởng để quan sát hiện tượng này.

Ngoài ra, du khách có thể khám phá thủ phủ của vùng, thành phố có lịch sử 2.000 năm tuổi Zaragoza, thông qua những tàn tích có từ thời La Mã đến lối kiến trúc của người Mudéjar được UNESCO công nhận Di sản thế giới. Họa sĩ thiên tài Francisco Goya cũng sinh ra ở đây. Ảnh: Spain Comming

Bahrain, cửa ngõ vào Trung Đông, được nhiều du khách biết đến nhờ giải đua Grand Prix, có diện tích 780 km2, bằng quận Manhattan, Mỹ.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chính quy mô nhỏ lại tạo ra sức hút cho đảo quốc. Du khách có thể ngắm đường chân trời ở thủ đô Manama, những khu phố quanh chợ cổ rất dễ tiếp cận bằng cách đi bộ.

Từng có nền văn minh phát triển cách đây 5.000 năm, Bahrain sở hữu lịch sử hữu hình, từ các gò mộ Dilmun đến Qal’at al-Bahrain, pháo đài mang dấu ấn thời kỳ thuộc địa Bồ Đào Nha. Nếu muốn mở rộng hành trình, cây cầu vượt biển nối với đất liền còn cho phép du khách thực hiện các chuyến đi trong ngày sang Saudi Arabia. Ảnh: Raffles Hotels & Resorts

Năm 2026 kỷ niệm 50 năm ngày mất của người phụ nữ nổi tiếng nhất Devon, Anh - nhà văn Agatha Christie. Sự kiện sẽ được kỷ niệm bằng nhiều hoạt động trong năm 2026, trong đó có một triển lãm quy mô lớn tại Thư viện Anh ở London, cách Devon khoảng 225 km. Các tác phẩm của Christie gắn liền với vẻ hào nhoáng, bí ẩn của thời đại hoàng kim đường sắt. Vì thế, sau chặng dừng chân dùng bữa trưa trên tàu Belmond, du khách có thể tiếp tục đi tàu về phía tây đến Torquay, nơi nữ nhà văn Agatha chào đời.

Những điểm không thể bỏ qua khác với người hâm mộ Christie gồm Greenway House (ảnh), ngôi nhà nghỉ dưỡng của bà, Ugbrooke House - dinh thự nơi bà gặp người chồng đầu tiên và Burgh Island - chốn ẩn cư sáng tác của nữ văn sĩ.

Các điểm đến châu Âu khác cũng nằm trong top 26 gồm thủ đô Brusells, Bỉ; Oulu, Phần Lan cùng St. Pierre & Miquelon, lãnh thổ hải ngoại của Pháp. Ảnh: ar.inspiredpencil

Nhật Bản sẽ chứng kiến nhiều thay đổi lớn trong năm 2026. Đến tháng 11, hình thức mua sắm miễn thuế tức thời sẽ không còn, trong khi cơ chế giá kép, giới hạn lượng khách và các quy định nghiêm ngặt hơn sẽ được áp dụng tại những điểm đến quá tải như núi Phú Sĩ. Với những du khách muốn tới Nhật trước khi chi phí tăng cao và tránh đám đông tại các đô thị đông đúc như Tokyo, Osaka hay Kyoto, Kanazawa trở thành một lựa chọn thay thế lý tưởng.

Kanazawa từ lâu đã là điểm đến được ưa chuộng của du khách nội địa nhờ phát triển thuộc danh sách nhanh nhất nước. Sức hút của nơi này đang nhanh chóng lan tỏa tới du khách quốc tế. Kanazawa nổi tiếng nhất với việc sản xuất tới 99% lượng vàng lá của Nhật Bản, nằm cách Kyoto khoảng 2,5 tiếng đi tàu cao tốc và sở hữu nhiều điểm tham quan hàng đầu như vườn Kenrokuen, khu phố geisha Higashi Chaya.

Những sự kiện đáng chú ý trong năm nay gồm Lễ hội Cà phê Kanazawa diễn ra vào cuối tháng 5, mùa ngắm hoa anh đào kết hợp chiếu sáng vườn Kenrokuen vào mùa xuân, Lễ hội Tsurugi Horai tổ chức vào đầu tháng 10. Ảnh: Alamy

Cách thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ, khoảng 5 giờ lái xe, thung lũng Orkhon xứng đáng với hành trình qua những cung đường gập ghềnh. Ở nơi ít xuất hiện ít xe cộ và sóng internet chập chờn này, du khách sẽ có cảm giác như đang đặt chân tới một trong số ít những vùng đất hiếm hoi trên thế giới mà con người thực sự có thể "trốn khỏi tất cả".

Du khách nên ghé Genghis Khan Polo Retreat để trải nghiệm lưu trú trong một ger (lều) truyền thống nhưng tiện nghi, sang trọng, xem các trận đấu vật, cưỡi ngựa băng qua thảo nguyên, cuộn mình dưới tấm chăn lông cừu ấm áp và ngắm bầu trời đầy sao. Ảnh: Traveling to mongolia

Với những du khách muốn trở thành người tiên phong khám phá một điểm đến mới nổi, quốc gia trẻ nhất châu Á Timor Leste (giành độc lập từ Indonesia năm 2002) đang chờ đón.

Đảo Atauro tập trung nhiều công ty lặn biển và các khu nghỉ dưỡng sinh thái, trong khi trên khắp quốc gia miền núi này còn có vô số điểm đến tự nhiên và văn hóa đáng để khám phá.

Trong nhiều thế kỷ, Timor-Leste nằm dưới sự cai trị của Bồ Đào Nha. Ngày nay, dấu ấn của thời kỳ đó vẫn có thể được tìm thấy tại khu phố cổ của Baucau, thành phố lớn thứ hai của đất nước, với những công trình như khu chợ được phục dựng. Tại thủ đô Dili, Bảo tàng và Lưu trữ Kháng chiến Timor mang đến cho du khách cái nhìn sâu sắc về hành trình đấu tranh giành độc lập của quốc gia này. Ảnh: Alamy

Những dãy nhà sơn màu pastel và các khu chợ ẩm thực náo nhiệt trong bộ phim đình đám "Crazy Rich Asians" lấy bối cảnh ở Singapore, nhưng thực chất lại quay hiện tại Penang, thành phố lịch sử của Malaysia. Năm 2025, lần đầu tiên ẩm thực thành phố xuất hiện trong Cẩm nang Michelin. Du khách có thể ghé thăm quán Auntie Gaik Lean's Old School Eatery nằm tại George Town, trung tâm thành phố và là nơi được UNESCO công nhận Di sản thế giới.

Nhưng dù có xuất hiện trong Cẩm nang Michelin hay không, ẩm thực Penang vẫn tạo sức hút với du khách. Một bữa ăn ngon ở đây cũng không đòi hỏi khách phải chi quá nhiều tiền. Các quầy hàng ven đường, chợ đêm và những quán kopitiam (quán cà phê truyền thống) sẽ phục vụ du khách đủ các món, từ cà ri dậy hương đến mỳ laksa nghi ngút khói, bánh pandan dừa ngọt vừa phải cùng nhiều món ăn khác.

Giữa những bữa ăn, du khách có thể dạo bước tìm kiếm các bức tranh tường đường phố mang tính biểu tượng của George Town, trong đó có tác phẩm tri ân người con nổi tiếng của vùng đất này, nhà thiết kế Jimmy Choo. Ảnh: iStock

Các điểm đến còn lại trong danh sách gồm Philadelphia và Santa Monica, Mỹ; Jamaica; Arusha, Tanzania; các vịnh của Chile, CH Dominica hay Peñico, Peru.