Mẹ đảm háo hức đón trung thu hơn cả con, năm nào cũng làm mâm cỗ siêu đẹp mắt

Trung thu là ngày tết đoàn viên, dưới ánh trăng tròn rực rỡ đêm rằm tháng 8, trẻ nhỏ háo hức đi rước đèn, phá cỗ. Người lớn thì bên cạnh niềm vui con trẻ còn không thôi nhớ về những ký ức, kỷ niệm đẹp của tuổi thơ. Chị Cao Thanh Thủy (Hà Nội) năm nào cũng chuẩn bị trang trí mâm cỗ trung thu rất chu đáo và đẹp mắt. Chị hài hước đùa rằng, mẹ có khi còn háo hức đón trung thu hơn cả các con.

Mâm cỗ trung thu năm nay chị Thủy chỉ làm 1 con vật duy nhất là chú chó bưởi xinh xắn. Còn các loại trái cây khác thay vì tạo hình như mọi năm, chị cắt tỉa và xếp thành các khay và đĩa rực rỡ sắc màu.

Kinh nghiệm của chị Thủy là dùng tay nhẹ nhàng tách từng múi bưởi thay vì dùng tăm sẽ khiến bưởi dễ bị vỡ tép, chảy nước.

Chiếc "bánh" từ trái cây được trang trí từ rất nhiều loại trái cây.

Trái cây được bổ miếng vừa ăn, rất tiện lợi nhưng nhờ tài sắp xếp rất khéo của chị Thủy trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Những bông hoa màu hồng làm từ ổi đào rất dễ thương.

Những loại quả quen thuộc, có thể dễ dàng mua ngoài chợ được biến hóa đẹp như bức tranh sinh động.

Ngắm nhìn những đĩa hoa quả đẹp như thế này, nhiều người không nỡ thưởng thức.

Mâm cỗ trung thu chị Thủy làm cho lớp của con trai.

Điểm nhấn nổi bật nhất là chú chó bưởi màu hồng xinh xắn, đáng yêu.

Những giỏ trái cây chị Thủy cắt tỉa rất xinh xắn, dễ thương khiến bọn trẻ ùa lên thích thú.

Cùng ngắm nhìn những mâm cỗ trung thu chị Thủy đã làm từ những năm trước.