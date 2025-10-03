Gợi ý mâm cỗ siêu ngon đãi cả nhà quây quần dịp Tết Trung thu

1. Nộm tàu hũ ky

Nguyên liệu: Tàu hũ ky, cà rốt, tỏi, cần tây, rau mùi.

Cách làm:

- Cắt tàu hũ ky thành sợi mảnh 5mm, chần trong nước sôi 2 phút rồi vớt ra ngâm ngay vào nước lạnh.

- Pha nước sốt: Cho tỏi băm, ớt bột, vừng rang vào bát, rưới dầu nóng lên cho dậy mùi, thêm xì dầu, muối, dầu mè, giấm, bột nêm gà, khuấy đều.

- Cần tây, rau mùi cắt khúc, cà rốt bào sợi. Cho tất cả vào tô cùng tàu hũ ky, rưới nước sốt, trộn đều.

2. Nộm trứng bắc thảo dưa chuột

Nguyên liệu: Trứng bắc thảo, dưa chuột, hành, ớt khô, ớt tươi, tỏi.

Cách làm:

- Trứng bắc thảo bóc vỏ, bổ tư, xếp vòng tròn trên đĩa.

- Dưa chuột đập dập, cắt khúc, hành tỏi ớt thái nhỏ.

- Cho hành tỏi ớt vào bát, rưới dầu nóng, thêm xì dầu, giấm, muối, bột nêm gà, khuấy đều, trộn cùng dưa chuột.

- Trút hỗn hợp dưa chuột vào giữa vòng trứng, rắc vừng, rau mùi lên trên.

3. Gà xé chan nước sốt cay

Nguyên liệu: Đùi gà, rau mùi, tỏi, ớt nhỏ.

Cách làm:

- Gà ướp muối, ngũ vị hương, rượu nấu ăn, để 15 phút. Hấp cùng gừng 25 phút, vớt ra ngâm nước đá, xé thành miếng.

- Giã tỏi, gừng, ớt nhỏ, trộn cùng xì dầu, giấm, đường, dầu ớt, bột tiêu, chút muối và bột nêm gà, thêm ít nước khoáng, nêm nếm cho vừa ăn.

- Rưới nước sốt lên gà, rắc rau mùi, ớt tươi.

4. Đậu ván xào tôm

Nguyên liệu: Đậu ván, tôm, cà rốt, gừng, tỏi.

Cách làm:

- Tôm bóc vỏ, bỏ chỉ lưng, ướp rượu, muối, gừng. Xào sơ qua.

- Đậu ván bỏ xơ, cắt khúc, chần nước sôi 3 phút. Cà rốt cắt lát hình thoi.

- Phi thơm tỏi gừng, cho đậu vào xào, thêm ít nước, đậy nắp 1 phút. Cho cà rốt, nêm gia vị, cuối cùng cho tôm vào đảo đều.

5. Rau xanh xào nấm

Nguyên liệu: Nấm đùi gà, nấm mỡ, nấm hương, cải thìa, hành gừng tỏi.

Cách làm:

- Cải thìa chần sơ, xào nhanh với chút muối, múc ra.

- Phi hành gừng tỏi, cho các loại nấm vào đảo đến mềm.

- Pha nước sốt: Xì dầu, dầu hào, ít nước. Đổ vào nấm, đảo đều, bật lửa to cho cạn nước. Xếp cải thìa dưới, đổ nấm lên trên.

6. Nấm sò chiên giòn

Nguyên liệu: Nấm sò, bột mì, bột năng, trứng.

Cách làm:

- Nấm sò ngâm nước muối loãng, xé nhỏ, chần 10 phút, vắt ráo.

- Pha bột: Bột mì + bột năng + 1 trứng + nước, quấy sánh, thêm muối, bột nêm gà, ngũ vị hương.

- Nhúng nấm vào bột, chiên vàng, gắp ra để ráo, rồi chiên lại lần 2 cho giòn. Rắc bột thì là, ớt bột.

7. Thịt dê xào thì là

Nguyên liệu: Thịt dê, hành tây, hành lá, hạt thì là, vừng, ớt bột.

Cách làm:

- Thịt dê thái mỏng, ướp lòng trắng trứng, bột năng, rượu, xì dầu.

- Chiên ngập dầu đến vàng, vớt ra.

- Phi thơm hành, cho hạt thì là, hành tây vào đảo. Cho thịt dê vào xào to lửa, nêm ớt bột, muối, đường, vừng rang.

8. Thịt kho tàu

Nguyên liệu: Thịt ba chỉ, gừng, hành, hoa hồi, quế, thảo quả, đường phèn.

Cách làm:

- Thịt ba chỉ rửa sạch, luộc sơ với rượu, gừng, cắt miếng.

- Chiên thịt ra bớt mỡ, thắng đường phèn lấy màu, cho thịt vào đảo.

- Thêm xì dầu, rượu, gia vị, đổ nước ngập mặt, kho nhỏ lửa 30 phút đến khi mềm, bật lửa lớn cho cạn nước.

9. Cua hấp gừng

Nguyên liệu: Cua, gừng, rượu nấu ăn.

Cách làm:

- Cua ngâm nước muối, rửa sạch, để nguyên dây buộc.

- Đặt cua bụng ngửa lên trên đĩa, xếp lát gừng dưới đáy. Hấp lửa lớn 15 phút.

- Ăn kèm nước chấm giấm gừng.

10. Canh táo tàu sơn tra

Nguyên liệu: Sơn tra, táo, bột củ sen, đường.

Cách làm:

- Sơn tra rửa sạch, luộc 3 phút, bỏ hạt, dầm nhuyễn.

- Táo gọt vỏ, cắt hạt lựu.

- Đun sơn tra cùng nước 5 phút, cho táo vào nấu thêm 2 phút.

- Hòa bột củ sen với nước, đổ vào khuấy đều, thêm đường vừa miệng.