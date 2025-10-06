Chưa qua ngày Rằm tháng Tám, bánh Trung thu “đại hạ giá” khắp nơi, chỉ còn từ 10 nghìn đồng/chiếc

Mặc dù hôm nay mới đến ngày Rằm tháng Tám nhưng hàng loạt các quầy bán bánh trung thu tại thị trường Hà Nội rất vắng vẻ, đìu hiu, thưa bóng khách tới mua. Trong khi đó, một số thương hiệu bánh trung thu đã bắt đầu xả hàng, giảm giá “siêu sốc” nhằm đẩy hàng tồn, tăng doanh số.

Không những giảm giá, siêu thị này còn khuyến mại mua 3 tặng 1 cho khách.

Năm nay, mức giá bán lẻ bánh trung thu của các thương hiệu lớn dao động từ 55-120 nghìn đồng/chiếc loại 80-150g, tuỳ thương hiệu. Với các dòng sản phẩm cao cấp dùng để biếu tặng, mức giá có thể lên tới hàng triệu đồng/hộp.

Tuy nhiên, vài ngày gần đây, mặc dù chưa qua Trung thu nhưng tại một số siêu thị, quầy hàng và trên chợ online, bánh trung thu đã được rao bán rầm rộ với giá “sập sàn”, giảm đến 50%, thậm chí một số loại bánh chỉ còn 10 nghìn đồng/chiêc.

Đơn cử tại hệ thống siêu thị WinMart, trước Trung thu 2 ngày đã giảm tới 50% các sản phẩm bánh trung thu. Đơn cử như bánh lẻ 100g có giá gốc là 55 nghìn đồng/chiếc giảm còn 27,5 nghìn đồng; hộp 4 bánh trung thu 100g có giá 220 nghìn đồng giảm giá còn 110 nghìn đồng/hộp; bánh lẻ 150g có giá 75 nghìn đồng giảm xuống còn 37,5 nghìn đồng/chiếc; hộp 4 bánh 150g giá gốc 300 nghìn đồng giảm còn 150 nghìn đồng/hộp.

Quầy bánh trung thu có thương hiệu lớn trên đường Giải Phóng "đại hạ giá".

Tại một số quầy hàng bánh trung thu có thương hiệu lớn, các loại bánh nướng nhân đậu xanh, hạt sen, sữa dừa, khoai môn, cốm dừa, đậu xanh trứng, thập cẩm lạp xưởng… có giá từ 60-79 nghìn đồng/chiếc 150g được rao bán “đại hạ giá” chỉ còn 100 nghìn đồng/set 3 chiếc, tức là chưa đến 35 nghìn đồng/chiếc.

Trên chợ online, bánh trung thu cũng được rao bán rầm rộ với đủ các mẫu mã, chủng loại và giá cả. “Em còn it set 4 bánh 150g sẵn ở Long Biên, Hà Nội. Ai cần mua bánh lẻ giá chỉ từ 10k (65g, 150g) hoặc set quà biếu tặng em ship sớm ạ”, tài khoản Tuấn Anh rao.

Giá bán trên chợ online chỉ còn từ 10 nghìn đồng/chiếc. (Ảnh chụp màn hình)

Bán bánh trung thu có thương hiệu với giá giảm 50% so với niêm yết, chị Hương (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết năm nay, chị chỉ nhập số lượng hàng bằng 50% so với năm trước. Ngoài ra, đúng vào dịp Trung thu thì bão số 11 đổ bộ, nhiều trường học cho học sinh nghỉ học nên chị cũng dọn hàng khỏi quầy từ chiều ngày 14/8 âm lịch.

“Tôi dọn hàng về nhà và đăng bán online từ chiều hôm qua đề phòng bão đổ bộ. Sáng nay, thấy trời quang mây tạnh, bão chưa về nên mang mấy hộp ra quầy ngồi và đăng bán online với mức giá giảm từ 20-50%. Trộm vía khách đặt hàng đông nên trả lời không kịp”, chị Hương cho biết.

Các quầy bán bánh trung thu mọc san sát nhau nhưng rất thưa vắng khách.

Theo chị Hương, 2 năm gần đây, sức mua bánh trung thu giảm rõ rệt. Năm ngoái, lượng bánh bán ra giảm 20% so với các năm trước. Năm nay, lo ngại hàng tồn nhiều nên chị nhập về ít. Nhiều người có tâm lý chờ hết Trung thu, bánh giảm giá mới mua. Vì vậy, đến ngày hôm nay, sau một ngày rao bán “đại hạ giá”, chỉ còn một số bánh không đáng kể.

Không chỉ bánh trung thu mà hộp đựng bánh cũng được thanh lý với giá rẻ.

Đi qua đường Giải Phóng (Hà Nội), thấy quầy bánh trung thu cao cấp treo biển “đại hạ giá”, chị Nga liền rẽ vào mua luôn 3 chiếc về ăn.

“Trước Trung thu, tôi có mua một cặp bánh trung thu cốm xào với giá 85 nghìn đồng/chiếc về thắp hương và ăn thử mùi vị mới rồi. Nay đi qua, thấy giảm giá chỉ 100 nghìn đồng được hẳn 3 chiếc nên rẽ vào mua. Tôi thì thích bánh nướng nhân đậu xanh, chồng tôi lại thích bánh nướng nhân thập cẩm lạp xưởng, con gái thì thích lava socola nên mua mỗi loại 1 chiếc”, chị Nga cho hay.