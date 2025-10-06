Thiếu nữ nô nức check-in Trung thu

Từ những quán cà phê nhỏ xinh trong ngõ cho đến các thương hiệu lớn ở trung tâm, đâu đâu cũng thấy trăng treo, đèn lồng giấy, bánh trung thu bày biện nghệ thuật. Nhiều quán còn dựng hẳn “góc trăng” với mây bồng bềnh, thỏ ngọc, trống cơm, tạo nên không gian vừa cổ điển vừa hiện đại.

Thay vì chen chúc ở phố Hàng Mã, nhiều bạn trẻ lựa chọn quán cà phê "hợp gu" để thả dáng concept Trung thu. Không chỉ trang trí, nhiều quán còn “bắt trend” bằng cách cho ra mắt các món nước mang cảm hứng Trung thu.

Concept trang trí Trung thu truyền thống gợi nét đẹp bình dị, truyền thống, bình yên giữa nhịp sống hiện đại.

Không cần lên cung trăng để gặp chị Hằng, vì mùa Trung thu năm nay, “ánh trăng” đã nằm ngay trong khung hình, trong những buổi hẹn hò bạn bè và trong nụ cười của mỗi người trẻ. Dưới ánh đèn vàng, ly cà phê ấm, và tiếng nhạc khẽ ngân - Trung thu vẫn là dịp để kết nối, sẻ chia, và lưu giữ những điều bình dị nhất.

Thiếu nữ nhập vai "chị Hằng", thu hút sự chú ý.

Trung thu còn mang ý nghĩa tri ân và hướng về cội nguồn văn hóa dân tộc. Dưới ánh trăng tròn, người Việt tưởng nhớ công lao của cha mẹ, ông bà, tổ tiên - những người đã gìn giữ và truyền lại truyền thống tốt đẹp. Qua chiếc bánh trung thu, chiếc đèn ông sao, trống ếch hay múa lân, những giá trị văn hóa dân gian tiếp tục được nối dài qua từng thế hệ.