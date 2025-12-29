Ba công thức biến tấu quả lê dưỡng phổi ngày đông

Tháng 12 là thời điểm lê chín rộ nhất. Lúc này, hàm lượng nước trong quả lê vượt 85%, thịt quả căng mọng, nhiều nước và độ ngọt đạt đỉnh. Trái cây đúng mùa thường giữ được thành phần dinh dưỡng trọn vẹn hơn, phù hợp với cơ thể và cũng có giá trị kinh tế cao hơn so với trái cây trái vụ.

Giá trị dưỡng sinh của quả lê đã được kiểm chứng từ lâu, đặc biệt hiệu quả với các khó chịu thường gặp vào mùa lạnh. Quả này có tác dụng làm ẩm phổi, giúp giảm ho khan, ngứa rát cổ họng - phù hợp với người thường xuyên dùng giọng nói hoặc ở lâu trong phòng điều hòa. Lê có khả năng làm loãng đờm giúp làm sạch đường hô hấp, giảm cảm giác khó chịu khi ho. Ngoài ra, lượng chất xơ dồi dào trong lê còn thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ đi tiêu và cải thiện tình trạng táo bón do khô hanh mùa đông gây ra.

Ba công thức chế biến lê dưới đây giúp làm ẩm phổi, hỗ trợ sức khỏe, phù hợp để chăm sóc cơ thể vào những ngày đông:

Nước lê hoa mộc mật ong: giải pháp tự nhiên làm dịu cổ họng

Là thức uống dễ thực hiện, phù hợp với dân văn phòng và học sinh, sinh viên, công thức này không cần dụng cụ cầu kỳ và chỉ mất khoảng 15 phút để hoàn thành.

Nguyên liệu: 1 quả lê tuyết, 3 g hoa mộc khô, 1-2 thìa mật ong.

Cách làm: Lê rửa sạch, cắt miếng và giữ nguyên vỏ vì vỏ lê chứa nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa, giúp thanh phổi, hỗ trợ tiêu hóa. Cho lê và hoa mộc khô vào nồi, thêm 500 ml nước, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, nấu liu riu khoảng 15 phút. Tắt bếp, để nước nguội còn khoảng 40°C thì cho mật ong vào khuấy đều.

Uống khi bụng đói vào buổi sáng giúp "đánh thức" hệ tiêu hóa, giảm cảm giác khô rát cổ họng sau một đêm ngủ. Có thể pha sẵn mang theo, uống mỗi buổi sáng và chiều để làm dịu cổ họng khi phải nói nhiều hoặc ngồi điều hòa lâu. Hương thơm của hoa mộc kết hợp với tác dụng dưỡng ẩm của mật ong và lê tạo hiệu quả hiệp đồng, giúp cải thiện rõ rệt tình trạng khô họng, khát miệng và khàn tiếng.

Lê nướng đường phèn: lựa chọn phù hợp cho người có cơ địa thiên hàn

Lê tươi có tính hàn nên nhiều người cơ địa lạnh, hay lạnh tay chân thường ngại ăn nhiều. Nướng lê với đường phèn giúp trung hòa tính lạnh, đồng thời tăng hiệu quả dưỡng ấm và bồi bổ.

Nguyên liệu: 1 quả lê tuyết, 15 g đường phèn, 3-5 quả táo đỏ, 10 hạt kỷ tử.

Cách làm: Rửa sạch lê, giữ nguyên vỏ, cắt một lát nhỏ ở phần đầu, dùng thìa khoét bỏ lõi. Cho đường phèn, táo đỏ và kỷ tử vào phần rỗng, đậy nắp quả lê lại. Làm nóng lò ở 180°C, đặt lê vào khay và nướng khoảng 30 phút đến khi thịt lê mềm, nước tiết ra sánh lại.

Món này phù hợp làm bữa xế hoặc tráng miệng trước khi ngủ vào cuối tuần, được cả người lớn tuổi lẫn trẻ nhỏ yêu thích. Lê sau khi làm nóng dễ hấp thu hơn, tác dụng bổ phổi, giảm ho rõ rệt so với ăn sống. Phần nước sánh giàu dưỡng chất cũng hỗ trợ cải thiện táo bón, là món ăn ấm áp thích hợp cho cả gia đình trong mùa đông.

Canh lê tuyết nhĩ: món dưỡng ẩm, bồi bổ cho cả gia đình

Món canh này kết hợp tác dụng dưỡng âm, nhuận phổi với làm đẹp da, phù hợp để cả gia đình dùng thường xuyên, đặc biệt trong những giai đoạn thời tiết hanh khô cần chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Nguyên liệu: 1 quả lê tuyết, 15 g tuyết nhĩ (nấm tuyết), 10 g hoa loa kèn (bách hợp), 20 g đường phèn, 5 quả táo đỏ.

Cách làm: Ngâm tuyết nhĩ trong nước cho nở mềm, xé thành miếng nhỏ. Lê rửa sạch, để cả vỏ rồi cắt miếng. Cho lê, tuyết nhĩ, bách hợp và táo đỏ vào nồi, thêm 1 lít nước. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, hầm khoảng 40 phút đến khi tuyết nhĩ tiết keo. Cuối cùng cho đường phèn vào, khuấy tan rồi tắt bếp.

Dùng sau bữa tối khoảng một giờ giúp hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời bổ sung nước và dưỡng chất cho cơ thể. Tuyết nhĩ được ví như "yến sào bình dân", giàu chất keo thực vật; khi kết hợp với lê sẽ tăng hiệu quả dưỡng âm, nhuận phổi và hỗ trợ nâng cao miễn dịch. Táo đỏ và bách hợp giúp bổ khí huyết, tạo nên món canh thanh nhẹ, thích hợp cho cả gia đình trong ngày đông.