Bóc bánh chưng nếu thấy hiện tượng này, đừng cố ăn kẻo "mua" thêm bệnh vào người

Bánh chưng bị nấm trắng, xanh hoặc đen

Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là sự xuất hiện của các vết nấm mốc với đủ màu sắc như trắng, xanh hoặc đen bám trên bề mặt gạo nếp hoặc ẩn dưới lớp lá dong. Nấm mốc không chỉ làm hỏng hương vị mà còn sản sinh ra độc tố Aflatoxin – một chất cực độc không bị tiêu diệt bởi nhiệt độ cao và có khả năng gây tổn thương gan, thận, thậm chí dẫn đến ung thư nếu tích tụ lâu ngày trong cơ thể.

Mặt bánh có một lớp màng nhầy

Khi bóc lớp lá ra mà bạn thấy bề mặt bánh có một lớp màng nhầy, cảm giác dính tay và xuất hiện độ nhớt lạ thường thì đây là minh chứng rõ ràng cho việc vi khuẩn đã xâm nhập sâu vào kết cấu bánh. Hiện tượng "bị nhớt" thường đi kèm với quá trình phân hủy tinh bột và protein, nếu cố tình ăn vào sẽ khiến hệ tiêu hóa bị tấn công mạnh mẽ, gây ra tình trạng đau bụng, buồn nôn hoặc tiêu chảy cấp tính ngay sau khi sử dụng.

Có mùi chua hoặc mùi lạ

Một chiếc bánh chưng hỏng thường tỏa ra mùi chua nồng hoặc mùi ôi thiu rất khó chịu ngay khi vừa mở lớp lá ngoài cùng thay vì mùi thơm đặc trưng của nếp và lá dong. Mùi hôi này thường bắt nguồn từ phần nhân thịt lợn và đậu xanh bên trong đã bị biến chất do để quá lâu ở môi trường nhiệt độ cao, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella hay E.coli phát triển mạnh mẽ, gây nhiễm trùng đường ruột nghiêm trọng.

Bạn cũng cần đặc biệt cảnh giác nếu thấy phần gạo nếp không còn giữ được màu xanh nhạt tự nhiên hay màu trắng vốn có mà chuyển sang tông vàng thẫm, đỏ cam hoặc xuất hiện các đốm đen xỉn màu. Sự biến đổi màu sắc bất thường này là dấu hiệu cho thấy các vi sinh vật và nấm men đã hoạt động quá mức, làm thay đổi hoàn toàn thành phần hóa học của bánh và biến nó thành một "ổ vi khuẩn" gây hại trực tiếp đến sức khỏe người dùng.

Gạo nếp bị biến sắc

Nhiều người vẫn giữ thói quen tiết kiệm bằng cách gọt bỏ phần bánh bị mốc rồi đem chiên hoặc luộc lại phần còn lại, nhưng đây thực chất là một sai lầm cực kỳ nguy hiểm. Thực tế, các sợi nấm mốc có kích thước siêu nhỏ thường đâm sâu và lan tỏa độc tố vào tận lõi bánh mà mắt thường không thể nhìn thấy, vì vậy việc chỉ cắt bỏ phần bề mặt hoàn toàn không giúp loại bỏ nguy cơ gây bệnh như chúng ta vẫn lầm tưởng.

Để giữ bánh chưng được lâu hơn, bạn nên ưu tiên bảo quản bánh trong ngăn mát tủ lạnh ngay sau khi bánh đã khô ráo hoàn toàn và luôn kiểm tra kỹ tình trạng của bánh trước mỗi lần sử dụng. Việc hút chân không cho bánh chưng cũng là một giải pháp hiện đại vô cùng hiệu quả để ngăn chặn sự tiếp xúc của không khí và vi khuẩn, giúp bánh giữ được hương vị thơm ngon và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt kỳ nghỉ Tết.