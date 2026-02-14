Uống gì để bù nước khi bị tiêu chảy?

Uống oresol

Khi bị tiêu chảy, cơ thể sẽ mất nước vì đi ngoài nhiều. Hãy bù nước và chất điện giải đã mất bằng cách uống thuốc oresol. Đây là phương án tối ưu và hiệu quả nhất.

Bạn pha một gói oresol với lượng nước đúng theo hướng dẫn sử dụng của thuốc. Lưu ý rằng pha thuốc bằng nước nguội, không pha nước khoáng. Sau khi pha xong, bạn nên uống luôn và không để qua ngày hôm sau.

Liều lượng uống tùy thuộc vào trọng lượng của cơ thể. Theo khuyến cáo của chuyên gia, sau mỗi lần đi phân lỏng, liều lượng uống oresol là 10ml/1kg trọng lượng cơ thể.

Uống trà gừng

Gừng là vị thuốc tốt cho hệ tiêu hóa, có tác dụng làm ấm dạ dày, có đặc tính chống viêm, giảm đau và kháng khuẩn, chữa lành vết loét dạ dày.

Bên cạnh đó, khi bị tiêu chảy liên tục, uống trà gừng giúp bù lượng nước và bổ sung chất lỏng đã mất trong cơ thể.

Uống trà vỏ cam

Vỏ cam chứa hàm lượng chất xơ lớn giúp điều chỉnh nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, hàm lượng pectin có tác dụng kích thích vi khuẩn có lợi trong hệ đường ruột, cải thiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa như đau bụng, đầy hơi, đi ngoài…

Uống trà hoa cúc

Một trong những cách hiệu quả mà bạn nên dùng là sử dụng trà thảo mộc, đặc biệt trà hoa cúc.

Trà hoa cúc chứa dược tính có khả năng kháng khuẩn, làm lành tổn thương ở dạ dày, đầy bụng, khó tiêu, điều trị viêm ruột, tiêu chảy. Bên cạnh đó, uống trà hoa cúc cũng bổ sung lượng nước đã mất đi khi bị tiêu chảy.

Uống nước lọc

Nước giữ vai trò quan trọng với cơ thể chúng ta. Để bù lại lượng nước đã mất của cơ thể, khi bị tiêu chảy, đầu tiên bạn hãy uống ít nhất 8 ly nước mỗi ngày và uống từng ngụm nhỏ. Để bổ sung chất điện giải, bạn có thể uống nước khoáng thay vì nước lọc.

Uống nước cháo hoặc nước gạo rang

Những loại nước có tinh bột, thêm ít muối, đường giúp bổ sung lượng nước cho cơ thể và năng lượng mà không làm dạ dày co bóp và hoạt động nhiều.

Tuy nhiên, người bệnh lưu ý không nên cho quá nhiều muối, đường vì có thể khiến tình trạng tiêu chảy trở nên nặng nề.

Uống nước dừa

Nước dừa chứa các chất điện giải, khi tiêu chảy uống nước dừa giúp phục hồi điện giải cho cơ thể. Hơn nữa, nước dừa là thức uống ngon nên phù hợp với nhiều lứa tuổi, kể cả trẻ em.

Lưu ý rằng khi uống nước dừa không nên pha thêm đường mà chỉ uống dừa nguyên chất hoặc thêm vài hạt muối.

Uống nước cam mật ong

Trong nước cam có chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe như vitamin B9, vitamin C… có tác dụng phục hồi sức khỏe, đặc biệt với người bị tiêu chảy. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C dồi dào trong cam có tác dụng chống viêm, tăng cường sức đề kháng hiệu quả.

Khi bị tiêu chảy, có thể uống nước cam kết hợp với mật ong cũng có tác dụng giảm triệu chứng tiêu chảy.

Trà lá ổi

Theo nghiên cứu, lá ổi chứa thành phần tannin, có tác dụng làm săn niêm mạc ruột, kháng khuẩn, giảm tiết dịch dạ dày, từ đó làm giảm triệu chứng đau bụng, tiêu chảy.

Uống lá ổi giảm triệu chứng tiêu chảy.

Chỉ cần lấy một nắm lá ổi non hoặc búp ổi non, sắc nhỏ lửa với hai bát nước trong khoảng 15 phút, để nguội mới uống. Ngày uống nhiều lần cho tới khi giảm triệu chứng tiêu chảy.

Sữa chua

Sữa chua có thành phần Latic Acid tiêu diệt vi khuẩn có hại trong ruột và cung cấp vi khuẩn có lợi. Do đó, sữa chua là thức uống tốt, hiệu quả cho người bị tiêu chảy.