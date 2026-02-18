Chàng rể châu Phi yêu Tết Việt, mê 1 món trong mâm cơm Tết của người Ê Đê

Háo hức đón Tết Việt

H Thin Byă (36 tuổi, người Ê Đê, quê Đắk Lắk) và Mozie Uchenna Clement (quốc tịch Nigeria) từng “gây bão” mạng xã hội bởi chuyện tình yêu xuyên biên giới kéo dài suốt 10 năm. Cặp đôi chính thức về chung một nhà vào năm 2023 chỉ sau vỏn vẹn 2 lần gặp gỡ ngoài đời.

Sau đám cưới, cặp đôi quyết định sống và làm việc tại Việt Nam. Mozie hạnh phúc khi được làm rể Đắk Lắk. Tuy nhiên, phần lớn thời gian anh sống và làm việc tại TPHCM, mỗi tháng, anh sẽ về Đắk Lắk một, hai lần thăm vợ con và gia đình vợ.

Vợ chồng Byă và Mozie chính thức về chung nhà sau 10 năm xa cách

Trước khi cưới Byă, Mozie từng có nhiều năm sống tại Trung Quốc nên đã biết về Tết cổ truyền. Tuy nhiên, cho đến khi làm rể Đắk Lắk, được tận hưởng Tết Việt trọn vẹn trong không khí gia đình đầm ấm, anh mới thực sự hiểu hết ý nghĩa của dịp lễ đặc biệt này.

“Tết 2024 là lần đầu anh Mozie được đón Tết Việt, cũng là năm đầu tiên chúng tôi đón năm mới cùng nhau sau bao năm xa cách.

Tôi dẫn anh đi chợ Tết, dạy anh cách gói bánh tét. Anh làm mọi thứ với tâm trạng háo hức, vui vẻ. Có lẽ, đó là cái Tết chúng tôi nhớ và nhiều cảm xúc nhất”, Byă chia sẻ.

Byă cho hay, Tết của đồng bào Ê Đê cũng có những nghi thức truyền thống như: thăm mộ của người thân, dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa, làm cơm tất niên, cúng giao thừa, đi chúc Tết...

Vợ chồng Byă cùng ngắm pháo hoa đón chào năm mới dịp Tết 2025

Mozie tham gia tất cả những hoạt động đó với sự háo hức. Mỗi khi cùng vợ làm bất cứ việc gì, anh đều hỏi ý nghĩa phía sau. Và khi hiểu rõ ý nghĩa của từng phong tục, anh càng thêm trân trọng Tết.

“Tết nào anh ấy cũng phụ tôi dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Anh đặc biệt thích gói bánh tét. Nhà tôi thường nấu bánh qua đêm, anh sẵn sàng thức cùng bố tôi để châm nước, thêm củi cho bánh nhanh chín.

Việc ra mộ thắp hương cho người đã khuất vào sáng mùng 1 Tết cũng khiến anh tò mò. Tôi giải thích với anh, đây là cách thể hiện sự tưởng nhớ, kính trọng đến những người thân yêu đã qua đời. Anh nghe vậy thì rất xúc động”, Byă kể.

Mozie phụ mẹ vợ dọn dẹp nhà cửa và gói bánh tét

Mozie cũng rất xông xáo trong việc làm cơm cúng tất niên, giao thừa và vào buổi sáng các ngày mùng 1, 2, 3. Trước đây, việc chuẩn bị mâm cúng đa phần do mẹ Byă tự tay làm nhưng từ khi có Mozie, chàng rể châu Phi đã trở thành cánh tay đắc lực, hỗ trợ công việc này.

Byă tiết lộ, Mozie làm gà rất nhanh và đẹp. Anh không ngại cùng mẹ vợ chuẩn bị mâm cúng tỉ mỉ, chỉn chu để dâng lên gia tiên ngày cuối năm và đầu năm.

Mê 1 món trong mâm cơm Tết

Byă chia sẻ, mâm cơm Tết của đồng bào Ê Đê thường có những món như: thịt gà luộc, thịt kho tàu, thịt đông, canh bí đỏ, cà đắng và một số món ăn khác làm từ thịt heo.

Trong số đó, có 2 món chàng rể châu Phi cực thích là cà đắng giã và canh bí đỏ.

Mozie được họ hàng chào đón mỗi khi đi chúc Tết

Mozie cùng cả nhà quây quần bên mâm cơm ngày Tết

Cà đắng giã là đặc sản Tây Nguyên, nổi bật với vị đắng thanh, cay nồng và bùi béo. Cà đắng được ngâm muối cho bớt đắng, sau đó giã nhuyễn cùng ớt hiểm, củ nén hoặc hành tím, rau thơm, khô cá... tạo thành hỗn hợp sệt, ăn cùng cơm nóng rất ngon.

Khi mới thử, Mozie có chút “dè chừng” với vị đắng và cay của món này. Tuy nhiên, khi ăn một vài lần, anh lại “mê không lối thoát” với món ăn mang hương vị đặc trưng của Tây Nguyên.

“Ngoài ra, anh ấy còn thích ăn cà đắng kho cá, canh cà đắng... Riêng món canh bí đỏ do mẹ vợ nấu, anh ấy phải nói là ‘cực mê’ vì thấy lạ miệng và quá ngon.

Mẹ tôi nấu ăn rất ngon. Anh ấy thường nói vui ‘mẹ là nhất’”, Byă cười chia sẻ.

Mozie đặc biệt mê món cà đắng giã trong mâm cơm Tết

Tết Nguyên đán 2026 sẽ là cái Tết đặc biệt hơn với vợ chồng Byă khi có thêm cậu con trai 1 tuổi. Cặp đôi không có dự định đi đâu xa bởi với họ, Tết trọn vẹn nhất chính là khoảnh khắc sum vầy bên gia đình, cùng trang hoàng nhà cửa, gói bánh tét, làm mâm cúng và phá cỗ.

“Chồng tôi vẫn hay nói, Tết Việt giống như lễ Giáng sinh ở quê hương của anh ấy, mọi người đều háo hức vì được quây quần bên người thân.

Anh ấy luôn thấy may mắn vì ở một nơi cách quê hương hàng chục nghìn cây số vẫn cảm nhận được hơi ấm gia đình”, Byă bày tỏ.