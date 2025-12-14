Món ngon dân dã mùa đông miền Bắc đậm đà hương vị quê hương

Cá kho

Nguyên liệu: Cá trắm: 1 con (khoảng 2kg); Thịt ba chỉ: 100g; Tương bần: 400ml; Riềng: 1 nhánh; Gừng: 1 nhánh; Hành tím: 6 củ; Tỏi: 10 tép; Ớt: 3 trái; Tắc (quất): 1 quả; Muối: 2 muỗng cà phê.

Cách làm: Cá trắm làm sạch, cạo vảy, bỏ ruột, sau đó rửa với nước muối loãng để khử mùi tanh. Tiếp theo, cắt cá thành từng khoanh vừa ăn. Thịt ba chỉ rửa sạch, thái miếng nhỏ theo sở thích.

Riềng cạo vỏ, rửa sạch, cắt lát một phần, phần còn lại băm nhuyễn. Hành tím, tỏi bóc vỏ, cắt đôi. Gừng thái lát mỏng, hành lá lấy phần đầu, quả tắc cắt đôi.

Tiếp theo, bạn lót riềng cắt lát dưới đáy nồi, sau đó xếp cá và thịt ba chỉ lên trên. Thêm tỏi, hành tím, hành lá, ớt, gừng, riềng băm và một nửa quả tắc lên trên mặt.

Đổ 400ml tương bần vào nồi, ướp cá trong khoảng 15 phút để thấm gia vị. Kho cá trên lửa nhỏ trong khoảng 2 tiếng cho đến khi cá chín mềm, thấm đều gia vị, nước kho sánh lại.

Món cá kho tương bần mang hương vị đậm đà, hòa quyện giữa vị ngọt tự nhiên của cá, vị béo của thịt ba chỉ và vị mặn thơm đặc trưng của tương bần. Thưởng thức cùng cơm nóng chắc chắn sẽ khiến bạn khó lòng cưỡng lại.

Giả cầy

Nguyên liệu: Chân giò trước: 3kg; Củ riềng: 500g; Củ nghệ: 100g; Mắm tôm: 60g; Cơm mẻ: 200g; Đậu xanh: 200g; Hành tím: 20g; Rượu trắng: 1 muỗng canh; Gia vị: bột ngọt, dầu ăn; Rau ăn kèm: lá mơ, sả cây, riềng, hoa chuối, rau thơm, lá quế, ớt.

Cách làm: Chân giò rửa sạch, hun khói với bã mía khô để lớp da bên ngoài có màu vàng đều. Rửa lại giò heo lần nữa rồi cắt thành miếng vừa ăn, để ráo nước.

Hành tím băm nhuyễn, sả cắt lát tròn mỏng. Giã nhuyễn gừng và nghệ. Đậu xanh rửa sạch, hấp chín. Các loại rau ăn kèm nhặt sạch, rửa kỹ, để ráo.

Cho giò heo vào tô lớn, ướp với nghệ, riềng giã nát, sả, hành tím, mắm tôm, cơm mẻ. Nêm thêm 1 muỗng canh bột ngọt, 1 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh rượu trắng. Trộn đều và để thấm gia vị trong khoảng 30 phút.

Đun nóng 2 thìa canh dầu ăn trong nồi, phi hành tím băm đến khi vàng thơm. Cho giò heo vào đảo đều, sau đó thêm đậu xanh và đổ nước xâm xấp mặt thịt. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, tiếp tục nấu cho đến khi giò heo chín mềm. Nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, sau đó tắt bếp.

Giò heo giả cầy ngon nhất khi ăn kèm với các loại rau thơm và bún tươi. Món ăn có vị đậm đà, thơm nồng của riềng, nghệ và mắm tôm, kết hợp với độ béo ngậy của giò heo, tạo nên hương vị khó quên.

Thịt đông

Nguyên liệu: Thịt chân giò rút xương: 300g; Tai heo: 300g; Nấm hương, mộc nhĩ khô: 50g mỗi loại; Cà rốt: 1 củ; Hành tím, tỏi, gừng; Gia vị: Dầu ăn, muối, nước mắm, hạt nêm, bột ngọt, tiêu

Cách làm: Làm sạch thịt chân giò rút xương và tai heo, ngâm nước muối loãng, rửa lại. Chần thịt qua nước sôi 5 phút, vớt ra ngâm nước đá rồi thái miếng vừa ăn. Ướp với hạt nêm, đường, muối, bột ngọt, tiêu trong 30 phút.

Mộc nhĩ, nấm hương ngâm nước ấm, rửa sạch, thái sợi hoặc tạo hình. Cà rốt gọt vỏ, tỉa hoa, cắt khoanh. Hành tỏi băm nhỏ.

Vớt bọt để nước trong hơn. Khi thịt nhừ, cho nấm, mộc nhĩ, cà rốt vào, nấu thêm 10 phút rồi nêm nếm lại.

Phi thơm hành tỏi, xào thịt săn lại, thêm nước ngập mặt thịt, hầm nhỏ lửa đến khi mềm. Vớt bọt để nước trong hơn. Khi thịt nhừ, cho nấm, mộc nhĩ, cà rốt vào, nấu thêm 10 phút rồi nêm nếm lại.

Xếp cà rốt vào bát, đổ thịt vào, để tủ lạnh 4 tiếng cho đông lại. Khi ăn, úp ra đĩa và thưởng thức.