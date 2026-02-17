Những quán ăn mở cửa xuyên Tết tại TP HCM

Tại TP HCM, không khí Tết không chỉ nằm ở những đường hoa mà còn ở sự nhộn nhịp của các nhà hàng phục vụ xuyên lễ. Dưới đây là gợi ý từ hướng dẫn viên địa phương và khảo sát của phóng viên Vnexpress các địa chỉ ẩm thực Á, Âu, món chay cho những ngày gặp mặt bạn bè, gia đình đầu năm.

Oriental Pearl

Địa chỉ: Tầng 66, Landmark 81

Giờ mở cửa: 6-22h.

Nằm tại tầng 66 của tòa nhà Landmark 81, Oriental Pearl là lựa chọn cho những thực khách muốn ngắm nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao. Dịp Tết, nhà hàng phục vụ buffet với quầy hải sản cao cấp như tôm hùm Nha Trang, hàu Nhật và sashimi. Nhà hàng cũng phục vụ các món truyền thống cách tân như pizza bánh tét chà bông, bánh chưng nhân thịt.

Buffet tại nhà hàng ở tầng 66. Ảnh: Oriental Pearl

Long Triều (The Royal Pavilion)

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Times Square, đường Nguyễn Huệ

Giờ mở cửa: 11-14h và 18-22h (cần đặt bàn trước)

Tọa lạc tại khách sạn 5 sao ngay trung tâm, nhà hàng một sao Michelin chuyên phục vụ món Quảng Đông truyền thống. Nhà hàng có tầm nhìn ra phố đi bộ Nguyễn Huệ, với một sảnh ăn lớn, 9 phòng riêng, sức chứa tối đa 200 khách. Nhà hàng có thực đơn món lẻ (à la carte) và các set menu, món nổi bật gồm bào ngư, vi cá và trứng cá tầm.

Bếp trưởng nhà hàng Long Triều. Ảnh: Thanh Tùng

The Albion by Kirk

Địa chỉ: Tầng 23, khách sạn Hotel des Arts Saigon

Giờ mở cửa: 11h30-14h30 và 18-22h

Nhà hàng là "đứa con tinh thần" của Kirk Westaway, bếp trưởng nhà hàng hai sao Michelin JAAN tại Singapore. Dịp Tết, nhà hàng phục vụ thực đơn trải nghiệm (tasting menu) mới, kết hợp hương vị Âu châu cổ điển trên nền tảng ẩm thực Anh, sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương theo mùa.

JW Cafe

Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé

Giờ mở cửa: 6-22h

Cách Nhà thờ Đức Bà khoảng 300 m, JW Cafe sở hữu không gian nhìn ra những hàng me cổ thụ đường Hai Bà Trưng. Nhà hàng phục vụ buffet sáng, riêng trưa và tối bán theo hình thức a la carte với các món như tôm hùm ướp lạnh, cua tuyết và các loại sashimi.

Nhà Tú

Địa chỉ: 129/4 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

Giờ mở cửa: 10-22h

Nhà hàng chuyên phục vụ các món Việt truyền thống, nằm trong danh sách Michelin Selected, được cẩm nang ẩm thực miêu tả như "một ốc đảo" giữa TP HCM hối hả. Nhà hàng có không gian xanh mát và hoài cổ. Thực đơn lấy cảm hứng từ mâm cơm tuổi thơ với các món nên thử như ốc hấp nhồi thịt bằm, kho quẹt hay trứng chiên hàu.

Mâm cơm nhà với các món Việt truyền thống. Ảnh: Nhà Tú

Rice Field - Homecooked Vietnamese Cuisine

Địa chỉ: Hồ Tùng Mậu, Phường Bến Nghé

Giờ mở cửa: 10-22h

Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn từ ba miền Việt Nam trong không gian mộc mạc với lối thiết kế lấy cảm hứng từ những ngôi nhà làng quê Việt Nam. Các món ăn nổi bật tại nhà hàng có ốc bươu nhồi thịt hấp sả và chả cá Lã Vọng, các món canh và gỏi ba miền.

Phở Phát Tài

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành

Giờ mở cửa: 6-3h

Nằm gần khu vực Bùi Viện và chợ Bến Thành, quán phục vụ khách cả ngày lẫn đêm. Địa chỉ phù hợp những thực khách tìm kiếm hương vị phở gà ta kiểu Bắc với nước dùng ngọt thanh, thịt chắc, da giòn. Ngoài phở, quán phục vụ cơm và xôi gà.

Pasta Fresca

Địa chỉ: 28 Thảo Điền, Phường Thảo Điền

Thời gian mở cửa (từ 28 Tết đến mùng 4 Tết): 12-14h và 17-22h

Nhà hàng Italy chuyên các món ăn mì và pizza làm thủ công từ nguyên liệu tươi, giữ trọn hương vị truyền thống. Món ăn đặc trưng của quán là các loại mì ống đa dạng. Thực khách có thể thưởng thức món mì pici maremmani truyền thống xứ Tuscany, linguine đen, hoặc mì ống cappelletti, đổi món sau những ngày đầu năm.

Chay Garden

Địa chỉ: 20 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Sài Gòn

Giờ mở cửa: 10h - 22h

Nhà hàng nằm trong danh sách Bib Gourmand (ngon, giá phải chăng) của Michelin từ năm 2023. Chi nhánh Nguyễn Thị Minh Khai mở xuyên Tết, không gian thiết kế như một ốc đảo xanh giữa thành phố. Thực đơn kết hợp giữa ẩm thực Việt Nam và quốc tế, sử dụng nguyên liệu hữu cơ, với các món đặc trưng như cà ri dừa, đậu hũ non sốt nấm và gỏi rau củ. Ngoài món lẻ, nhà hàng có thực đơn buffet chay.