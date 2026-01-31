7 thức uống giúp thanh lọc phổi tự nhiên

Việc kết hợp thêm các loại trà và thức uống từ thiên nhiên vào thực đơn hàng ngày là phương pháp hiệu quả để hỗ trợ phổi hoạt động tốt hơn.

Trà được coi là một chất tăng cường chức năng phổi. Một nghiên cứu y học gần đây thậm chí còn phát hiện rằng những người thường xuyên uống trà có tỷ lệ mắc bệnh COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) thấp hơn so với những người không uống trà. Một nghiên cứu từ năm 2019 đã nhận định, uống trà có thể là một yếu tố bảo vệ chống lại ung thư phổi.

Dưới đây là 7 loại trà giàu chất chống oxy hóa, cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp tăng cường chức năng hô hấp, bảo vệ lá phổi khỏe mạnh một cách tự nhiên.

1. Trà Phổ Nhĩ vỏ quýt tốt cho hô hấp

Trà Phổ Nhĩ là một loại trà đặc sản nổi tiếng có nguồn gốc từ vùng Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Khác với các loại trà thông thường, người ta gói lá trà đã lên men vào vỏ quýt, tạo nên vị ngọt nhẹ, thoang thoảng hương cam quýt cho trà sau khi pha.

Trà Phổ Nhĩ trải qua quá trình lên men đặc biệt giúp phát triển hệ vi sinh vật có lợi. Khi được kết hợp cùng vỏ quýt, loại trà này không chỉ tạo nên hương vị cam chanh dịu nhẹ mà còn gia tăng tác dụng dược lý.

Vỏ quýt chứa hàm lượng lớn tinh dầu, đặc biệt là Limonene, có khả năng kháng khuẩn và làm loãng dịch đờm trong phế quản. Sự kết hợp giữa trà Phổ Nhĩ lên men và tinh dầu từ vỏ quýt giúp làm ấm phổi, giảm ho và hỗ trợ chức năng hô hấp hiệu quả, đặc biệt trong những ngày thời tiết chuyển mùa. Để tăng thêm hương vị quýt, hãy cho một ít vỏ quýt vào trà khi pha.

Trà Phổ Nhĩ vỏ quýt là loại thức uống có tác dụng làm ấm phổi, tăng cường chức năng hô hấp.

2. Trà xanh là thức uống giàu chất chống oxy hóa

Trà xanh là nguồn cung cấp dồi dào Epigallocatechin gallate (EGCG) - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng EGCG có khả năng ức chế sự sản sinh của các cytokine gây viêm, từ đó giảm thiểu tổn thương mô phổi.

Đây là thức uống rất giàu chống oxy hóa nhờ hàm lượng cao các polyphenol. Sử dụng trà xanh thường xuyên giúp bảo vệ phổi trước tác hại của khói thuốc và ô nhiễm môi trường. Các chất chống oxy hóa này cũng hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và xơ phổi.

3. Trà hoa cúc - thức uống thanh lọc phổi

Trong y học cổ truyền, hoa cúc có tính hàn, giúp thanh nhiệt và giải độc. Về mặt dược lý hiện đại, trà hoa cúc chứa các hợp chất kháng viêm tự nhiên, giúp làm dịu niêm mạc họng và phế quản bị kích ứng. Thức uống này phù hợp để giảm ho khan và hỗ trợ giấc ngủ, giúp cơ thể phục hồi tốt hơn.

Hoa cúc chứa apigenin, một flavonoid có tác dụng kháng viêm mạnh mẽ. Ngoài ra, tinh dầu trong hoa cúc có tính sát khuẩn nhẹ đối với vùng hầu họng.

Trà hoa cúc giúp làm dịu niêm mạc họng bị sưng đỏ, giảm các cơn ho khan và kích ứng đường hô hấp trên. Đặc biệt, khả năng cải thiện chất lượng giấc ngủ của trà hoa cúc gián tiếp giúp hệ miễn dịch phục hồi nhanh hơn sau khi cơ thể bị nhiễm virus cảm cúm.

4. Trà bạc hà làm sạch đường hô hấp

Không chỉ là thức uống giải khát, bạc hà còn hoạt động như một chất thông mũi tự nhiên mạnh mẽ. Lá bạc hà chứa hàm lượng lớn menthol - một hoạt chất hoạt động như chất chống sung huyết tự nhiên.

Menthol giúp thư giãn các cơ trơn của đường hô hấp, làm thông thoáng đường thở và giảm cảm giác nghẹt mũi. Đặc tính kháng khuẩn nhẹ của bạc hà cũng hỗ trợ làm sạch khoang mũi họng. Bạc hà cũng chứa acid rosmarinic giúp giảm phản ứng dị ứng theo mùa.

5. Trà gừng làm ấm cơ thể

Gừng là vị thuốc có tính ấm, chuyên dùng để trị các chứng bệnh do lạnh gây ra. Gừng chứa gingerol và shogaol, hai hợp chất sinh học có khả năng ức chế các tác nhân gây bệnh hô hấp và giảm viêm.

Uống trà gừng ấm giúp giãn mao mạch, tăng cường lưu thông máu đến phổi và làm ấm cơ thể. Thức uống này có tác dụng trong việc long đờm, giảm ho do cảm lạnh và tăng cường sức đề kháng trong mùa đông.

6. Trà nghệ giàu kháng sinh tự nhiên giúp bảo vệ phổi

Nghệ được xem là kháng sinh tự nhiên nhờ khả năng chống viêm vượt trội mà không gây tác dụng phụ. Thành phần hoạt tính chính của nghệ là curcumin. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại cho tế bào phổi.

Curcumin giúp giảm phản ứng viêm tại đường hô hấp và có tiềm năng trong việc hỗ trợ cải thiện chức năng phổi, bảo vệ cơ hệ hô hấp khỏi các tác nhân ô nhiễm môi trường. Để tăng khả năng hấp thu curcumin, nên kết hợp với một chút hạt tiêu đen (chứa piperine) khi pha trà hoặc thêm mật ong để dễ uống và tăng cường chất chống oxy hóa tự nhiên.

Sử dụng trà nghệ mật ong thường xuyên sẽ giúp tăng cường sức khỏe phổi và kháng viêm hiệu quả hơn.

7. Trà khuynh diệp giảm viêm đường hô hấp

Lá khuynh diệp thường được biết đến qua dạng tinh dầu, nhưng dạng trà cũng mang lại hiệu quả tích cực cho hệ hô hấp. Lá khuynh diệp (bạch đàn) chứa hợp chất cineole (eucalyptol) thường được sử dụng trong các chế phẩm y tế nhờ khả năng làm loãng chất nhầy và giảm viêm đường hô hấp trên.

Loại trà này hỗ trợ tốt cho người bị viêm xoang và viêm phế quản. Việc hít hơi trà nóng chứa tinh dầu khuynh diệp trước khi uống cũng là một liệu pháp xông mũi họng tại chỗ, giúp sát khuẩn và thông thoáng đường thở ngay lập tức.

Để giữ cho lá phổi hoạt động hiệu quả, ngoài việc hạn chế tối đa các yếu tố gây hại, đặc biệt là khói thuốc lá, mọi người cần chủ động xây dựng lối sống tích cực hơn. Việc tập thể dục đều đặn sẽ giúp cơ phổi săn chắc. Ngoài ra, Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ cũng khuyến nghị các bài tập thở đơn giản, như hít vào bằng mũi và thở ra chậm qua miệng với thời gian gấp đôi để tăng cường chức năng hô hấp.