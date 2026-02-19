Du xuân chùa Minh Thành cùng Huỳnh Quang Nhật

Giữa những giờ phút khi nhiều người tất bật đón năm mới, Huỳnh Quang Nhật chọn cho mình một khoảng lặng. Art Director có mặt tại Chùa Minh Thành vào buổi chiều, thời điểm ánh sáng bắt đầu dịu xuống và không gian trở nên khoáng đạt hơn.

Anh nói mình say mê với những mái ngói cong vút, hành lang gỗ nâu trầm và các tầng tháp mang đậm dấu ấn kiến trúc Phật giáo Á Đông tạo nên bầu không khí tĩnh tại, tách biệt khỏi nhịp sống bên ngoài.

Được xây dựng từ năm 1964 và trùng tu quy mô lớn đầu những năm 2000, Chùa Minh Thành là một trong những công trình tâm linh nổi bật ở Pleiku.

Phong cách kiến trúc pha trộn ảnh hưởng Nhật Bản và Trung Hoa khiến nơi đây vừa uy nghi, vừa thanh thoát - đặc biệt ấn tượng khi nhìn từ trên cao với các lớp mái chồng diêm đặc trưng.

Theo anh, buổi chiều tại Minh Thành luôn mang lại cảm giác rất khác. "Đó là khoảnh khắc mọi chuyển động như chậm lại. Đặc biệt, chiều cuối năm là khi chưa bước sang năm mới nhưng tâm trí đã bắt đầu sắp xếp lại những điều cũ", anh nói.

Tiếng chuông chùa ngân vang trong khoảnh khắc tĩnh lặng, âm thanh trầm và sâu lan ra giữa không gian rộng. "Giữa phố núi Pleiku, cảm giác linh thiêng và bình yên dường như được giữ lại trọn vẹn trong từng nhịp ngân", Huỳnh Quang Nhật cho biết.

Bộ ảnh vì thế không chỉ ghi lại cảnh vật, mà còn ghi lại trạng thái tinh thần. Với Nhật, đây là cách anh "reset" bản thân trước thềm năm mới - dành một khoảng lặng đủ sâu để bước sang hành trình tiếp theo với tâm thế nhẹ nhàng hơn.

Phía sau chính điện, hồ nước nhỏ phẳng lặng như gương. Mặt nước thỉnh thoảng gợn nhẹ, tạo nên chuyển động mềm mại giữa tổng thể kiến trúc uy nghi.

Art Director miêu tả trong khuôn viên chùa, mùi hương gỗ, nhang trầm và cây cỏ hòa quyện trong gió nhẹ.

Đứng trong không gian đó, anh dễ dàng tìm thấy sự cân bằng nội tại.

Huỳnh Quang Nhật là Art Director cộng tác với nhiều tạp chí tại Việt Nam, đồng thời là Managing Director của MetaScent Vietnam - Trung tâm thành viên Việt Nam của Hiệp Hội Nước Hoa Châu Á (APF). Anh hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo và mùi hương, tham gia thực hiện các dự án kết nối mùi hương với văn hóa, nghệ thuật và thời trang.