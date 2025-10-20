MC thể thao Hải Anh chia sẻ điều đặc biệt trong ngày 20/10

Nhân dịp 20/10, MC Hải Anh chia sẻ về những nỗ lực trong công việc trở thành MC thể thao và người mẹ truyền cảm hứng cho mình. Cô cho rằng, ngày phụ nữ không chỉ là dịp để nhận hoa hay quà, mà còn là thời gian để nhìn lại hành trình làm phụ nữ, vừa mềm mại, vừa mạnh mẽ.

Đó cũng là dịp để biết ơn, yêu thương bản thân hơn và tự hào với những vai trò mình đảm nhận: làm việc, làm mẹ, làm bạn,... mỗi vai trò đều có thể tỏa sáng theo cách riêng.

Với Hải Anh, mẹ chính là người phụ nữ truyền cảm hứng lớn nhất. Không dạy bằng lời, mà bằng chính cách sống, mẹ giúp cô hiểu thế nào là bản lĩnh. “Mẹ từng nói, phụ nữ mạnh mẽ là người khiến mọi điều trở nên nhẹ nhàng mà vẫn giữ được sự vững vàng”.

Là MC của nhiều giải golf, Hải Anh chứng kiến sự thay đổi trong hình ảnh phụ nữ trên sân cỏ. “Nếu trước đây người ta xem thể thao là thế giới của đàn ông thì nay phụ nữ bước lên, vừa chơi giỏi, vừa chơi đẹp. Họ dung hòa được bản lĩnh với sự duyên dáng, đó mới là sức hút thật sự” - nữ MC bày tỏ.

Khi được hỏi bí quyết để khắc họa vẻ đẹp của người phụ nữ, cô cho rằng, đó là Tinh tế - Kiên cường – Truyền cảm hứng. “Phụ nữ Việt luôn biết cách sống tinh tế, kiên cường trong mọi hoàn cảnh và lan tỏa năng lượng tích cực ở bất kỳ vai trò nào”.

Với Hải Anh, hành trình trở thành MC của cô cũng trải qua rất nhiều thử thách. “Người ta từng nghĩ MC thể thao phải am hiểu kỹ thuật như đàn ông, hoặc chỉ cần xinh đẹp là đủ nhưng tôi luôn tin, năng lực không có giới tính". Cô chọn chứng minh bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần cầu tiến. “Đến một lúc, khán giả không còn nhìn tôi là ‘MC nữ’, mà là một người dẫn chuyên nghiệp”.

Song song với công việc, thể thao là “bí quyết vàng” giúp Hải Anh giữ dáng và năng lượng. Golf, Pilates và khí công giúp cô khỏe từ bên trong. “Nhờ đó cơ core khỏe, cột sống dẻo, dáng đẹp hơn. Quan trọng nhất là giữ niềm vui, năng lượng tích cực chính là vitamin cho sắc vóc”.

Nữ MC luôn tin rằng, sức mạnh nội tâm là điều làm nên thần thái của phụ nữ: “Phụ nữ có thể rơi nước mắt, nhưng không bao giờ gục ngã. Chúng ta biết cách đứng dậy, chỉnh lại tóc, thoa chút son và tiếp tục mỉm cười bước đi”.

Và với cô, phụ nữ không cần ai công nhận mới thấy mình đẹp. "Hãy cứ là chính mình: duyên dáng, độc lập và rực rỡ theo cách riêng. Khi phụ nữ hạnh phúc, thế giới tự nhiên trở nên tuyệt vời hơn”.