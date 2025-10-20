Đằng sau vẻ mạnh mẽ của nữ đại úy "kẹp cổ dân tổ"

Nữ Đại úy Nguyễn Thị Phương Thảo (sinh năm 1992) trở thành cái tên được cộng đồng mạng quan tâm sau màn trình diễn võ thuật ấn tượng trong Ngày hội “Vì thủ đô bình yên” diễn ra tại khu vực Hồ Gươm (Hà Nội) vào ngày 10/8.

Với động tác "kẹp cổ dân tổ" dứt khoát, Phương Thảo đã thể hiện phong cách tự tin, mạnh mẽ khiến người xem ngưỡng mộ.

Trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025), nữ đại úy cũng được chọn là Gương mặt tiêu biểu của Lực lượng Công an nhân dân tham gia diễu hành và biểu diễn nghệ thuật.

Sinh ra và lớn lên tại Thanh Hóa, Phương Thảo đã ấp ủ ước mơ khoác lên mình màu áo công an ngay từ thuở bé. Nữ đại úy chia sẻ, bản thân luôn khát vọng mang lại sự công bằng, bảo vệ công lý và giữ gìn bình yên cho người dân. Chính vì thế, từ khi còn nhỏ, Thảo đã theo học võ thuật với suy nghĩ rằng, một người chiến sĩ công an phải giỏi võ để bảo vệ bản thân và bảo vệ cuộc sống bình yên của mọi người.

Sau khi gia nhập lực lượng Công an nhân dân, cô tiếp tục học võ thuật ngành, sau đó tham gia nhiều hội thi, hội thao điều lệnh, võ thuật và giành được nhiều thành tích đáng ghi nhận.

Dấu ấn sâu đậm nhất trong sự nghiệp của cô chính là màn biểu diễn tại chương trình “Vì thủ đô bình yên”. Với Phương Thảo, đó khoảnh khắc “không thể nào quên trong cuộc đời mình”.

Trước khi công tác tại công an xã Vân Đình, Phương Thảo từng công tác tại huyện Ứng Hòa và là Bí thư Đoàn Công an huyện. Thảo cùng đoàn viên thanh niên thường xuyên hỗ trợ người dân tiêu thụ nông sản như trứng, ổi, sen, dưa; đồng thời tham gia giúp dân cấy, gặt trong mùa vụ.

Mới đây, Đại úy Nguyễn Thị Phương Thảo viết đơn tình nguyện tham gia lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (Bộ Công an).

Chia sẻ về lý do đăng ký, nữ chiến sĩ nói: “Khi thấy hình ảnh phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh, đói kém, mình nghĩ bản thân cần bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân. Khi đủ năng lực, mình muốn đến những vùng đất ấy, để bảo vệ mọi người, đặc biệt là các em nhỏ”.

Mạnh mẽ, nghiêm trang trong bộ quân phục nhưng ngoài đời, Phương Thảo cũng là một cô gái đầy nữ tính. Cô cho biết, khi có thời gian, cô thích đi du lịch, leo núi, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên và những phút bình yên giữa cuộc sống bận rộn.

“Mọi người thường quen nhìn mình trong bộ quân phục chỉnh tề nhưng khi rời thao trường, mình cũng như bao cô gái khác, thích mặc váy, thích sự nhẹ nhàng, nữ tính một chút để cân bằng giữa công việc và cuộc sống”, Phương Thảo chia sẻ.

Với cô, một nữ chiến sĩ không có nghĩa khi nào cũng phải tỏ ra cứng rắn, mà quan trọng là biết khi nào nên mạnh mẽ, khi nào cần mềm mại. “Trong công việc, mình phải bản lĩnh, kiên định; còn trong cuộc sống, mình vẫn muốn giữ nét dịu dàng, tinh tế của người phụ nữ Việt Nam”.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Phương Thảo cho hay, cô đang tập trung vào việc huấn luyện và học tập để chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế sắp tới. Phần lớn thời gian ban ngày dành cho công việc. Vào buổi tối, cô phải ôn luyện, học ngoại ngữ nên không có nhiều thời gian cho bản thân. Hiện tại, đại úy Phương Thảo vẫn đang độc thân.