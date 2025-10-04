Cách làm bún chả đặc sản Hà Nội bằng chảo chống dính

Nguyên liệu

700g thịt ba chỉ, 500g thịt lợn xay, 1kg bún tươi, nửa quả đu đủ xanh, 1 củ cà rốt, rau xanh ăn kèm gồm xà lách, tía tô, húng lủi, húng quế, hành tím băm, tỏi băm, ớt băm. Gia vị gồm đường, muối, tiêu xay, bột ngọt, dầu ăn, nước mắm, hạt nêm, dầu hào, mật ong, giấm.

Cách chọn thịt: Để mua thịt ba chỉ ngon, bạn lưu ý chọn thịt có màu hồng nhạt, tỉ lệ nạc và mỡ bằng nhau, lớp da dày vừa phải khoảng 2cm.

Nguyên liệu làm món bún chả tại nhà.

Ngoài ra bạn có thể ấn vào miếng thịt để thử độ đàn hồi, nếu miếng thịt bị lõm xuống thì không nên chọn vì đó là thịt cũ. Bên cạnh đó, bạn không mua thịt có tụ máu hay những đốm đen trên da, thịt có mùi ôi thiu.

Cách làm món bún chả

Thịt ba chỉ sau khi mua về thì bạn ngâm với nước muối loãng khoảng 5 phút, sau đó rửa sạch với nước rồi để ráo. Tiếp đến bạn thái thịt thành miếng vừa ăn và cho ra bát. Sau đó, bạn gọt vỏ đu đủ xanh cùng cà rốt, sau đó rửa sạch và cắt thành miếng mỏng.

Các loại rau sống ăn kèm thì bạn nhặt lá, ngâm trong nước muối để loại bỏ bụi bẩn sau đó rửa sạch rồi vớt rổ để ráo.

Đối với phần thịt ba chỉ đã thái, bạn ướp theo công thức: ½ muỗng canh tỏi băm, ½ muỗng canh hành tím băm, ½ muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng cà phê bột ngọt, ½ muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh mật ong sau đó trộn đều và ướp trong 30 phút.

Bún chả, món ngon đặc sản Hà Nội khiến vạn người mê.

Tương tự, bạn cho thịt heo xay ra bát và nêm thêm: ½ muỗng canh tỏi băm, ½ muỗng canh hành tím băm, ½ muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng cà phê bột ngọt, ½ muỗng cà phê tiêu xay, 1 muỗng canh nước mắm, 1 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng canh mật ong rồi trộn đều và cũng ướp trong 30 phút.

Sau 30 phút, bạn hãy dùng tay và tiến hành vo viên phần thịt xay. Bạn cho cà rốt và đu đủ cắt lát mỏng vào tô, tiếp đến bạn ướp thêm: ½ muỗng cà phê muối, 1.5 muỗng canh đường, 2 muỗng canh giấm rồi trộn đều và ướp trong 15 phút.

Tiếp theo, bạn bắc nồi lên bếp, sau đó cho vào 2 chén nước lọc, 1 muỗng canh nước tương, 1 chén nước mắm, 1 chén đường, ½ chén giấm và đun với lửa vừa trong 5 phút. Khi hỗn hợp sôi thì bạn nêm vừa ăn rồi tắt bếp.

Bạn dùng chảo chống dính, sau đó cho thịt miếng và thịt viên lên nướng. Tiến hành nướng thịt trong khoảng 15 phút đến khi hai mặt chín đều rồi gắp ra đĩa.

Bạn cho đồ chua vào một chiếc bát, rồi cho thêm ½ muỗng cà phê ớt băm, ½ muỗng cà phê tỏi băm cùng 2 muỗng canh nước mắm nấu và trộn đều. Cuối cùng, xếp thịt nướng ra đĩa và thưởng thức.

Những lưu ý khi ướp thịt nướng bún chả

Để có những miếng thịt nướng thơm ngon, chuẩn vị, bạn cần chú ý đến công đoạn ướp và pha gia vị, đây là một trong những yếu tố quyết định được món thịt nướng ngon đúng vị.

Bún chả ngon đúng vị Hà Nội là sự kết hợp giữa thịt nướng đậm đà, vị nước mắm chua ngọt vừa miệng hòa cùng độ tươi ngon của rau sống ăn kèm.

Bạn có thể ướp thịt qua đêm và bảo quản trong tủ lạnh, giúp cho những miếng thịt ngấm đều gia vị hơn khi nướng. Thịt khi nướng nên quết thêm ít dầu ăn hoặc nước ướp thịt lên để thịt không bị dính, bị khô và bị nát.

Thịt nướng bằng chảo chống dính hay nồi chiên không dầu nhanh và tiện hơn, nhưng khi nướng bằng than hoa sẽ ngon và giữ được đúng hương vị truyền thống bún chả Hà Nội nhất.