30 mâm cơm mùa thu giúp bạn khỏi "vắt óc" nghĩ tối nay ăn gì

Chị Vũ Thu Hương (Hà Nội) chia sẻ, hạnh phúc với chị đôi khi chỉ đơn giản là được nhìn cả nhà xúm quanh mâm cơm, chấm chung bát nước mắm và cười giòn như dưa muối. Và khi được hỏi về bí quyết giữ lửa gia đình, chị hài hước đúc kết lại: "Là cơm nóng, canh ngọt và người nấu luôn vui!".

Mỗi ngày, chị Hương cũng giống như bao người phụ nữ khác, không chỉ bận rộn với công việc riêng mà còn dành tâm huyết chăm sóc chồng con từng bữa cơm lành canh ngọt. Bởi vậy, chị Hương luôn cảm ơn mẹ mẹ đã truyền những bí kíp nấu ăn vừa ngon vừa tiết kiệm thời gian. Với chị, những bí kíp đó đôi khi còn quý hơn cả tiền bạc.

Cùng ngắm nhìn những mâm cơm ngon mắt ngon miệng của gia đình chị Hương trong tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội.

Sườn xào chua ngọt - Đậu phụ rán sốt cà chua - Bắp cải xào - Canh đậu trứng

Thịt chưng mắm tép - Tép moi xào khế chua - Canh móng giò nấu khoai sọ - Củ cải khô dầm - Đậu bắp luộc

Ngan quay ngũ vị - Nem chua rán - Canh sườn hầm đậu - Đậu cove luộc

Cà bung đậu thịt - Cá trắm kho sung - Rau củ luộc - Sung muối

Củ niễng xào thịt bò - Canh diềm thăn bò nấu dưa chua - Lạc rang mặn

Cá ngạnh om mẻ - Rau bí xào tỏi - Tép rang - Bánh bột lọc gói lá

Canh chua cá lăng - Trứng tráng thịt - Xúc xích chiên

Mũi heo luộc - Rau cần xào - Tôm rang - Canh rau củ nấu nước hầm gà

Giả cầy - Đậu rán

Cà bung đậu thịt - Tôm sông rang khế - Mầm đá luộc

Bê hấp chấm tương gừng - Canh bê hầm khoai tây - Rau cải chíp sốt dầu hào

Tim cật bê xào thập cẩm - Xúc xích chiên - Canh rau cải cúc - Ngô luộc

Cá chim sốt cà chua - Bê xào sả ớt - Tép rang - Canh rau củ

Thịt đông - Cá chim kho - Rau sống chấm sốt cà chua - Canh vịt om sấu khoai môn

Ngan quay ngũ vị - Bê xốt tiêu đen ăn kèm bánh bao - Canh bê hầm rau củ

Bò nấu sốt vang - Súp lơ luộc - Chả mỡ

Tôm rang muối - Cá hồi sốt pesto - Bào ngư sốt - Canh nấm rau củ - Salad

Cá tẩm bột chiên giòn - Rau sống chấm sốt cà chua - Canh sườn non om khoai sọ

Thịt đông gà - Cá cơm chiên giòn - Bắp cải xào - Canh bí xanh

Khoai tây xào tim bò - Mắm tép chưng thịt - Bắp cải luộc

Gà ta rang gừng - Đậu phụ sốt cà chua - Canh rau củ đậu đỗ nấu nước hầm gà - Gà đen hầm ngải cứu

Trứng tráng ngải cứu - Canh ngan hầm khoai tây - Bắp cải xào - Bánh trôi tàu

Canh cá lăng om mẻ - Chả rươi - Củ cải xào - Bánh trôi tàu

Chả rươi - Nem rươi

Tôm sông rang thịt - Lạp xưởng Tây Bắc - Đậu phụ rán - Canh bí xanh nấu tôm

Giả cầy - Đậu phụ rán

Cá đùi gà rán - Su su xào - Nộm tai heo - Canh rau dền

Ốc móng tay xào húng quế - Trứng tráng hàu - Gà ta rang gừng - Rau muống luộc

Ếch đồng rang muối - Ếch xào măng - Canh rau mồng tơi - Măng ngâm

Chả lá lốt - Cá rô phi rán giòn - Canh rau cải - Đậu phụ luộc