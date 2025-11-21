30 mâm cơm ăn hoài không chán cho cả tháng khỏi nghĩ tối nay ăn gì

Những ngày này thời tiết thay đổi thất thường, trẻ em người lớn đều cần chế độ ăn uống đảm bảo và khoa học. Chị Kiều Quỳnh Chi (Hà Nội) luôn cố gắng dành thời gian để trực tiếp nấu những mâm cơm ngon lành, đủ chất cho cả gia đình.

Cơm nhà có thể không phải đặc sắc nhất nhưng luôn được nấu từ những nguyên liệu tươi mới, nêm nếm bằng gia vị của yêu thương nên luôn là ngon và hợp khẩu vị nhất.

Cùng ngắm nhìn những mâm cơm đầy đặn, hấp dẫn của gia đình chị Quỳnh Chi:

Vịt luộc - Canh măng nấu xương vịt - Thịt xốt cà chua - Giá đỗ xào thịt bò

Su su, bí non xào bò - Thịt kho tàu - Canh mùng tơi - Tràng, dồi luộc - Cà pháo

Vịt quay - Đậu sốt cà chua - Trứng tráng lá mơ - Rau lang luộc

Cá chép kho tương - Đầu cá nấu canh chua dọc mùng - Rau sống các loại

Sườn nướng BBQ - Đậu thịt xốt cà chua - Canh bí xanh nấu sườn

Thịt ba chỉ cháy cạnh - Trứng cuộn - Gân bò nấu khoai tây, cà rốt

Ngao hấp dừa - Sò huyết nướng - Sườn nướng BBQ - Thịt rang cháy cạnh

Giả cầy - Trứng cuộn - Thịt xốt cà chua - Su su luộc

Giá đỗ xào tim - Chả cá - Móng giò nấu khoai tây, cà rốt - Thịt ba chỉ cháy cạnh

Chân gà luộc - Tôm hấp - Đậu đũa luộc - Nem tai thính

Canh dưa gân bò - Mắm tép trưng thịt - Canh mồng tơi - Sườn nướng BBQ - Đậu rán tẩm hành

Bí non xào thịt bò - Mũi heo luộc - Gân bò nấu dưa - Rau sống các loại

Lẩu gà thuốc bắc

Xương gà nấu bí xanh - Chả quế - Su su xào thịt bò - Chân gà luộc

Thịt quay - Củ quả luộc - Canh dưa gân bò

Cá nục kho tiêu gừng - Rau lang luộc - Tôm kho rang khế chua - Bắp giò luộc - Khoai tây chiên rắc phô mai

Cuốn tôm thịt - Tôm hấp - Bò xào - Chả - Các loại rau củ luộc

Ốc nhồi nấu chuối xanh - Súp lơ luộc - Tôm khô rang khế chua

Củ cải nấu xương gà - Tràng luộc - Vịt luộc - Gân bò sốt khoai tây

Ếch chiên giòn - Giá xào thịt bò - Lưỡi luộc - Củ quả luộc

Thịt ba chỉ cháy cạnh - Bắp giò luộc - Canh cải ngọt - Tràng xào củ niễng

Rau muống xào - Chả cá rán - Thịt kho tàu

Canh cá nấu chua - Tép khô rang củ cải khô - Thịt ba chỉ cháy cạnh - Rau sống các loại

Cá nục kho tiêu gừng - Lưỡi luộc - Canh củ cải nấu xương

Ếch chiên giòn - Canh cải nấu cá quả - Đậu tẩm hành - Thịt ba chỉ cháy cạnh - Cà pháo

Gan cháy tỏi cùng ớt chuông - Cánh gà rán - Su su luộc - Thịt luộc - Chả

Trứng đúc thịt - Canh rau dền - Cá nướng

Dạ dày luộc - Dưa chuột - Cá nục kho tiêu - Chả quế - Canh rau dền

Vịt quay - Dưa chuột - Giò tai - Thịt kho tàu - Canh rau cải ngọt