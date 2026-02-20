15 món ăn đem lại may mắn và sung túc năm Bính Ngọ

Vào dịp Tết Nguyên đán, những món ăn xuất hiện trên mâm cỗ đều có chủ ý. Mỗi món đều được hình thành từ ký ức hay sự gửi gắm và những kỳ vọng cho năm mới. Theo tổng hợp từ các chuyên gia của Michelin, dưới đây là 15 món và ý nghĩa của từng món nên ăn trong năm Bính Ngọ.

Salad Yu Sheng

Đây là món ăn biểu tượng của sự giàu có và may mắn của Singapore và Malaysia. Yu sheng gồm cá sống, rau củ thái sợi, bưởi, đậu phộng giã trộn với nước sốt mận ngọt, tương hoisin và dầu mè. Các nguyên liệu được bày sẵn trên đĩa trước khi người tham gia cùng hô "toss" (xới và trộn), tượng trưng cho sự thịnh vượng và cùng tiến về phía trước. Món ăn truyền thống hiện vẫn là nghi thức quan trọng trong dịp Tết Nguyên đán hiện đại, ngày càng phát triển ở Singapore và Malaysia. "Toss" càng cao càng mang lại may mắn.

Lẩu Poon Choi

Biểu tượng cho sự đoàn kết tại Hong Kong và Macao, poon choi là "bữa tiệc bát lớn" hay là lẩu gồm thịt lợn, thịt bò, hải sản, da lợn, các loại nấm và rau, xếp lớp có chủ đích trong một nồi lớn, mỗi phần giữ vị riêng nhưng vẫn hòa quyện tổng thể. Có nguồn gốc từ vùng Tân Giới Hong Kong, món ăn truyền thống này thường xuất hiện trong buổi tụ họp đại gia đình. Bát nguyên liệu xếp thành 9 đến 12 lớp, đủ cho khoảng 10 người. Món ăn được dùng lần lượt từ trên xuống dưới cho đến hết.

Súp bánh gạo Tteokguk

Tteokguk là món súp Hàn Quốc, với bánh gạo lát mỏng nấu trong nước dùng bò hoặc cá cơm. Món ăn được trang trí đơn giản với trứng, rong biển và hành lá, ưu tiên sự cân bằng trong nguyên liệu. Truyền thống ăn vào ngày Tết Nguyên đán, tteokguk đánh dấu sự chuyển giao năm mới, ăn một bát đồng nghĩa với nghi thức đổi mới, trưởng thành và bắt đầu lại. Ảnh: Deskgram

Nem rán

Món ăn Việt Nam biểu tượng của sự thịnh vượng và đoàn tụ. Nem rán (hay chả giò) là cuốn chiên giòn nhân thịt lợn băm, miến, nấm mèo và các loại gia vị, gói trong bánh đa nem và chiên vàng. Nem mất nhiều công chế biến và thường không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên đán. Món ăn xuất hiện trên mâm cơm phản ánh sự chăm chút, kiên nhẫn và xây dựng niềm tin, giúp mọi người ở lại bên nhau mãi. Ảnh: Bùi Thủy

Bánh bao Jiaozi

Jiaozi là những chiếc bánh bao nhân thịt, hình dạng giống thỏi vàng, được ăn trong Tết Nguyên đán. Chúng được làm và hấp theo từng mẻ. Ở miền Bắc Trung Quốc, gia đình quây quần vào đêm giao thừa để gói jiaozi với số lượng lớn, trữ đông và ăn dần. Món ăn là biểu tượng của sự giàu có và khởi đầu mới ở miền bắc Trung Quốc, thêm ý nghĩa đánh dấu sự đoàn tụ, khép lại năm cũ và chuẩn bị cho năm mới. Ảnh: Michelin

Bánh bao Mandoo

Mandoo là bánh bao nhân thịt, đậu phụ, rau củ và mì, làm thủ công của người Hàn Quốc. Món ăn được làm chín bằng cách hấp, luộc hay chiên tùy khẩu vị của từng gia đình. Để chuẩn bị cho Tết, mandoo được làm số lượng lớn và san sẻ cho mọi người. Đây là món ăn biểu tượng của sự thịnh vượng và hào phóng, củng cố tinh thần của các thành viên trong gia đình khi năm mới bắt đầu. Ảnh: Michelin

Canh hầm

Canh hầm chậm (fo tiao qiang) gồm các nguyên liệu cao cấp như bào ngư, hải sâm, sò điệp khô, tạo nên nước dùng ngọt và đậm đà. Món ăn truyền thống dành cho dịp lễ lớn, phản ánh sự dồi dào qua thời gian, đồng thời mang bài học về sự tích lũy và kiên nhẫn. Dùng canh trong dịp Tết được kỳ vọng sẽ mang đến sự thịnh vượng. Ảnh: Catherine Scarlett

Thịt lợn viên

Thịt viên lớn, hầm mềm và phủ lớp nước sốt bóng. Khi được bày lên bàn ăn, số lượng viên thịt thường chẵn (phổ biến 4), nhấn mạnh sự cân bằng, hoàn chỉnh. Món ăn theo truyền thống được đem ra vào cuối bữa ăn, tượng trưng cho hạnh phúc, thịnh vượng, hòa hợp và sức khỏe. Sự hào phóng về kích cỡ viên thịt và số lượng phản ánh mong ước giàu có khi năm mới bắt đầu. Ảnh: GlimHux02

Thịt lợn và xúc xích muối Tứ Xuyên

Thịt lợn và xúc xích kiểu Tứ Xuyên được phơi khô và hun khói vào mùa đông, có hương vị đậm đà. Đây là món ăn tượng trưng cho sự thịnh vượng và no đủ. Món ăn thường được chế biến sớm và bảo quản sẵn để chuẩn bị cho Tết. Ảnh: Glow Anh

Cá nguyên con

"Dồi dào từ năm này qua năm khác" là thông điệp của món cá của Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macao. Việc trình bày nguyên con có chủ đích giữ ý nghĩa nguyên vẹn, biểu thị sự hoàn chỉnh và cân bằng trên bàn ăn. Trong tiếng Trung, "cá" (yú) đồng âm với "dư thừa", nên đây là món cố định trong dịp Tết.

Các món gà

Tương tự cá, gà cũng thường được chế biến nguyên con, đại diện cho sự hoàn chỉnh và gắn kết. Dù luộc, quay hay hầm, cách chế biến thường theo phương pháp quen thuộc của mỗi gia đình. Gà mang ý nghĩa may mắn và đoàn kết. Món ăn phổ biến ở Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macao. Ảnh: Gleam Tuyet

Bát bảo nếp

Đây là món ăn phổ biến ở hai tỉnh Giang Tô và Chiết Giang. Món tráng miệng từ bột nếp, ngọt nhẹ, kết hợp cùng táo đỏ, hạt sen, long nhãn, trái cây sấy. Dùng trong dịp lễ, món ăn thể hiện niềm tin tích lũy theo thời gian. Nhiều thành phần hòa quyện thành khối thống nhất, tượng trưng cho thịnh vượng và may mắn cho năm mới.

Bánh nếp năm (trái)

Bánh nếp với thông điệp "Năm nay hơn năm trước" là loại bánh đặc, dẻo, có cả vị ngọt và mặn. Bánh được cắt lát, hấp hoặc chiên. Tên gọi của món ăn được phát âm cùng với ý nghĩa thăng tiến. Món ăn phản ánh khát vọng cải thiện ổn định, vươn lên từng năm, không vội vã.

Bánh trôi nước tang yuan (phải)

Tang yuan là những viên bột nếp mềm, nhân ngọt gồm vừng đen hoặc khoai môn, đun trong nước dùng ngọt nhẹ. Bánh có hình tròn, kết cấu mỏng, được phục vụ trong bát nhỏ, thưởng thức từ từ. Món ăn được thưởng thức cuối buổi tụ họp Tết, đánh dấu sự trở lại gắn bó. Ý nghĩa được thể hiện qua hình dạng và thời điểm, khép lại lễ hội bằng sự hòa hợp. Ảnh: Tasty

Đồ tráng miệng bubur cha cha (giữa)

Phổ biến ở Malaysia và Singapore, bubur cha cha là món tráng miệng từ sữa dừa nấu với khoai lang, khoai môn và bột sắn. Kết cấu tròn, ngọt nhẹ mang tới sự hào phóng cho năm mới. Món ăn thường phục vụ dịp lễ hội, phản ánh niềm tin vào năm mới. Ảnh: kunyitpepper