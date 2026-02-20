Văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026 chuẩn nhất, giúp buôn may bán đắt, làm ăn hanh thông, tài lộc dồi dào

Việc lựa chọn ngày đẹp mở hàng khai trương đầu năm 2026 là bước khởi đầu quan trọng giúp gia chủ thu hút tài lộc và vạn sự hanh thông.

Bài văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ là lời thỉnh cầu thành tâm gửi đến các bậc thần linh, thổ địa cai quản vùng đất để xin phép được kinh doanh và cầu mong sự che chở.

Dưới đây là nội dung bài văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ chuẩn nhất bạn có thể tham khảo:

Văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026

1. Văn khấn mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy:

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Quan Đương niên Hành khiển Thái Tuế chí đức Tôn thần.

Con kính lạy các Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Con kính lạy các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch, Tài thần, bản gia Táo quân và chư vị Thần linh cai quản trong khu vực này.

Tín chủ con là: … (Họ và tên)

Hôm nay là ngày:....… Tết Bính Ngọ.

Tại địa chỉ: … (Số nhà, đường, phường, quận/huyện, thành phố).

Tín chủ con thành tâm sắm sửa lễ vật, hương hoa, trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Tín chủ con xây dựng (hoặc thuê được) một cửa hàng tại xứ này để kinh doanh mặt hàng … nay chọn được ngày lành tháng tốt, cát nhật khai trương, khởi đầu việc kinh doanh, phục vụ nhân sinh, duy trì sinh hoạt.

Chúng con xin kính mời các vị quan đương niên, các vị thần linh, thổ địa, thần tài tiền chủ, hậu chủ cùng về thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành. Cúi xin các Ngài phù hộ độ trì cho tín chủ con buôn may bán đắt, làm ăn hanh thông, tài lộc dồi dào, vạn sự tốt lành, tránh được mọi điềm xấu, tai ương.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

2. Ngày đẹp mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026?

- Mùng 2 Tết năm Bính Ngọ rơi vào thứ Tư, ngày 18/02/2026 dương lịch. Theo lịch âm, đây là ngày Quý Hợi, thời điểm rất thích hợp để các chủ cửa hàng thực hiện nghi thức mở hàng lấy may sau ngày mùng 1 nghỉ ngơi.

- Mùng 4 Tết là thứ Sáu, ngày 20/02/2026 dương lịch, ứng với ngày Ất Sửu âm lịch. Đây là một trong những lựa chọn hàng đầu để Ngày đẹp mở hàng khai trương đầu năm 2026 mang lại hiệu quả cao khi thị trường bắt đầu nhộn nhịp trở lại.

- Mùng 6 Tết rơi vào Chủ Nhật, ngày 22/02/2026 dương lịch, tức ngày Đinh Mão âm lịch. Với con số 6 tượng trưng cho chữ "Lộc", đây là ngày cực tốt để tổ chức lễ khai trương quy mô lớn cho các công ty hoặc văn phòng.

- Mùng 8 Tết là thứ Ba, ngày 24/02/2026 dương lịch, ứng với ngày Kỷ Tỵ âm lịch. Trong phong thủy, số 8 là con số của sự phát triển và thăng tiến, giúp gia chủ tận dụng vận khí hanh thông của đất trời.

- Mùng 9 Tết rơi vào thứ Tư, ngày 25/02/2026 dương lịch, tức ngày Canh Ngọ âm lịch. Đây là ngày tượng trưng cho sự vĩnh cửu và viên mãn, rất phù hợp cho những ai mong muốn một sự nghiệp kinh doanh ổn định lâu dài.

- Mùng 10 Tết là thứ Năm, ngày 26/02/2026 dương lịch, ứng với ngày Tân Mùi âm lịch. Đây chính là ngày Vía Thần Tài, ngày quan trọng nhất đối với giới kinh doanh để cầu may mắn về tiền bạc.

3. Hướng xuất hành và quy trình cúng mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026

Trong năm mới Bính Ngọ 2026, việc kết hợp hướng xuất hành tốt cùng quy trình cúng bái đúng trình tự sẽ giúp gia chủ thu hút tối đa cát khí cho cửa hàng:

- Hướng xuất hành: Trước khi đến địa điểm khai trương, gia chủ nên lưu ý xuất hành theo các hướng tốt để nạp năng lượng tích cực. Trong những ngày đầu năm 2026, bạn nên ưu tiên xuất hành về hướng Hỷ Thần (Tây Bắc) để đón nhận niềm vui hoặc hướng Tài Thần (Đông Nam) để cầu mong sự thịnh vượng về tài chính.

- Chuẩn bị lễ đài: Bày biện mâm cúng tươm tất trên một chiếc bàn sạch sẽ, đặt ở vị trí trang trọng ngay trước cửa chính của cửa hàng hoặc văn phòng.

- Tiến hành lễ cúng: Chờ đến giờ hoàng đạo đã chọn, gia chủ tiến hành thắp hương, vái ba vái và đọc bài văn khấn với thái độ trang nghiêm, thành kính.

- Hóa vàng và thụ lộc: Sau khi tuần nhang cháy hết, gia chủ thực hiện hóa vàng mã và rắc muối gạo ra phía ngoài cửa để xua đuổi điều không may.

- Mở hàng đại cát: Cuối cùng, gia chủ mời người hợp tuổi đã được chọn sẵn vào mua đơn hàng đầu tiên, thực hiện giao dịch nhanh chóng và niềm nở để lấy may cho cả năm.

4. Kiêng kỵ về người mở hàng đầu năm Bính Ngọ 2026

Người mở hàng là người mở cung tài lộc cho cửa hàng, vì vậy cần tránh mời những đối tượng sau:

- Người có tuổi xung khắc: Tránh mời những người thuộc nhóm tứ hành xung với gia chủ hoặc xung khắc với năm Bính Ngọ như tuổi Tý, Mão, Dậu để hạn chế những trục trặc không đáng có.

- Người đang có tang chế: Theo phong thủy, người đang có tang mang theo khí xấu, không phù hợp để thực hiện các nghi thức hỷ sự hay khai trương vì có thể làm giảm sút vận may của cửa hàng.

- Người có vía "nặng" hoặc đang gặp vận hạn: Nên tránh những người có tính cách khó khăn, hay than vãn hoặc người đang trong năm hạn như Tam Tai, La Hầu, Kế Đô để đảm bảo dòng năng lượng trong ngày khai trương luôn tích cực.

- Người không có ý định mua thật sự: Kiêng kỵ nhất là người mở hàng vào nhưng lại mặc cả quá lâu, đổi trả hàng hoặc không mua gì, vì điều này báo hiệu một năm kinh doanh đầy trắc trở và thất thoát.