Giải mã sức hút của Thượng Hải với du khách Hàn Quốc

Với nữ du khách Choi Yu-jin đến từ Seoul (Hàn Quốc), một kỳ nghỉ hoàn hảo cần 3 yếu tố chính: giá cả phải chăng, đường phố sạch sẽ và hương vị món ăn. Thượng Hải (Trung Quốc) đáp ứng được cả ba điều đó, khi cô đã có 3 lần đến Thượng Hải kể từ năm 2024 đến nay, và chuyến tiếp theo dự kiến ​​vào tháng 4/2026.

Không chỉ Choi Yu-jin mà với rất nhiều du khách Hàn Quốc, Thượng Hải là điểm đến ngày càng thu hút, được thúc đẩy bởi chính sách miễn visa và không khí quốc tế. “Các nhà hàng và đường phố tại Thượng Hải rất sạch sẽ. Ngay cả những nhà hàng cao cấp cũng có mức giá thấp hơn ở Hàn Quốc, mà không làm giảm chất lượng hương vị”, Choi Yu-jin nói.

Thượng Hải là địa điểm ưa thích của giới trẻ Hàn Quốc. Nguồn: Xiaohongshu

Số lượng du khách Hàn Quốc đến Thượng Hải đã tăng từ khoảng 570.000 người vào năm 2023 lên 1,1 triệu người vào năm 2024, sau đó đã tăng thêm 23,6% vào năm 2025 so với năm trước đó. Thời gian chuyến bay ngắn, cùng với nhà hàng và các điểm tham quan giá cả phải chăng tại Thượng Hải là những yếu tố đã giúp thu hút tổng cộng 1,37 triệu du khách Hàn Quốc đến đây vào năm 2025 - chiếm khoảng 43% tổng số lượt khách Hàn Quốc đến Trung Quốc đại lục.

Với chính sách miễn visa 30 ngày của Trung Quốc dành cho khách Hàn Quốc từ tháng 11/2024 đến cuối năm 2026, các chuyên gia dự báo Thượng Hải tiếp tục là điểm đến phổ biến nhất đối với khách du lịch Hàn Quốc trong năm nay.

Công ty Mode Tour International, một trong những hãng du lịch lớn của Hàn Quốc, cho biết Thượng Hải đã dẫn đầu tất cả danh sách đặt chỗ của đơn vị trong tháng 1/2026 đến Trung Quốc đại lục, với số lượng đặt chỗ tăng 260% so với năm trước. Nền tảng đặt phòng toàn cầu Agoda gần đây đã xếp Thượng Hải là điểm đến hàng đầu cho du khách Hàn Quốc trong bảng xếp hạng năm 2026, dựa trên dữ liệu về chỗ ở trong 2 năm qua. Các chuyên gia của China Trading Desk dự đoán làn sóng du khách Hàn Quốc sẽ vẫn tiếp tục, khi Trung Quốc tìm cách thu hút thêm du khách quốc tế thông qua các biện pháp nhập cảnh nới lỏng để phục hồi ngành du lịch.

Một du khách Hàn Quốc chụp ảnh tại Thượng Hải. Nguồn: Xiaohongshu

Nhiều du khách Hàn Quốc và các chuyên gia trong ngành du lịch cho biết, Thượng Hải là điểm đến dễ tiếp cận cho những người chưa quen thuộc với các chuyến du lịch Trung Quốc, đồng thời mang đến trải nghiệm quốc tế và kết nối toàn cầu so với các thành phố khác tại đại lục.

Theo một hướng dẫn viên du lịch với 30 năm kinh nghiệm tại Thượng Hải, các du khách Hàn Quốc trẻ tuổi đang hướng đến những khu phố chụp ảnh đẹp, nơi giao thoa giữa lịch sử và xu hướng lối sống hiện đại, thường mang đến một hình ảnh tươi mới và hiện đại về Trung Quốc.

“Giới trẻ Hàn Quốc thích những nơi như Xintiandi, Wukang hay Tianzifang. Đó là các khu vực nổi bật với những ngôi nhà cổng đá từ thế kỷ 19 được bảo tồn, nhiều ngôi nhà đã được chuyển đổi thành các nhà hàng và cửa hàng cao cấp. Đường Wukang nổi tiếng với kiến ​​trúc kiểu châu Âu cổ kính. Tianzifang là khu vực tập trung các cửa hàng thủ công mỹ nghệ với những con hẻm ngoằn ngoèo. Các nhà hàng, quán cà phê thời thượng, cũng như các địa điểm công nghệ số đều rất phổ biến,” hướng dẫn viên này cho biết.

Với thời gian bay khoảng 2 giờ và giá cả phải chăng, Thượng Hải cũng thu hút những du khách quan tâm đến chi tiêu trong chuyến du lịch. “Trong khi nhiều người Hàn Quốc theo truyền thống chọn các thành phố lân cận của Nhật Bản như Fukuoka hay Osaka, Thượng Hải nổi bật vì thuận tiện không kém mà giá cả phải chăng hơn. Có rất nhiều lựa chọn về ẩm thực, giải trí và mua sắm - tất cả đều có chi phí phải chăng”, Lee Ji-won - một nhân viên văn phòng từ Seoul đến thăm Thượng Hải vào năm 2025 cho biết.

Những khu hàng rong bán thức ăn tại chợ đêm Thượng Hải, Trung Quốc. Nguồn: Reuters-Yonhap

Theo một báo cáo mới đây của Yanolja Research, số lượng khách du lịch Hàn Quốc đến Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng 24,2% vào năm 2026, lên 3,94 triệu người. Với kịch bản dự báo này, tốc độ tăng trưởng tại thị trường Trung Quốc sẽ nhanh nhất so với 4 điểm đến du lịch nước ngoài hàng đầu của Hàn Quốc năm 2025 (gồm Nhật Bản, Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan)

Một chuyên gia từ Yanolja Research dự đoán trong dài hạn, sức hút của Thượng Hải có thể giúp đa dạng hóa các lựa chọn điểm đến ở Trung Quốc với thị trường khách Hàn Quốc. Các thành phố như Thành Đô, Thanh Đảo và Hải Nam đang dần thu hút sự quan tâm của du khách Hàn Quốc, đặc biệt là những người đã có trải nghiệm tích cực ở Thượng Hải.

Trong khi đó, số lượng khách du lịch Trung Quốc đến Hàn Quốc cũng đang tăng lên. Lượng khách Trung Quốc đến Hàn Quốc đạt 5,37 triệu lượt vào năm 2025, tăng 16,7% so với 4,6 triệu lượt năm 2024. Báo cáo của Yanolja Research dự báo con số này sẽ tăng 14,5% trong năm nay, lên 6,15 triệu người. Hàn Quốc đã áp dụng chính sách miễn visa tạm thời cho các tour du lịch theo nhóm của Trung Quốc, bắt đầu từ tháng 9/2025.