Dịp Tết bảo quản thức ăn thừa kiểu này coi chừng “mang họa vào thân”

Để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cất

Nhiều gia đình có thói quen để thức ăn trên mâm từ sáng đến tối hoặc đợi thức ăn nguội hẳn trong nhiều giờ rồi mới đem cất, đây là môi trường lý tưởng để vi khuẩn xâm nhập. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thực phẩm đã nấu chín chỉ nên để ở nhiệt độ phòng tối đa 2 giờ; nếu để lâu hơn, đặc biệt là trong thời tiết nồm ẩm của mùa xuân, các vi sinh vật sẽ nhân bản nhanh chóng khiến thức ăn bị ôi thiu dù vẻ ngoài trông vẫn còn tươi ngon.

Cho thức ăn còn nóng vào tủ lạnh ngay lập tức

Việc đưa thức ăn đang nóng hổi vào tủ lạnh là một sai lầm nghiêm trọng vì nó làm tăng nhiệt độ bên trong tủ đột ngột, gây ảnh hưởng đến hiệu suất làm lạnh của thiết bị và các thực phẩm xung quanh. Hơi nóng tỏa ra còn tạo thành sự ngưng tụ hơi nước trên nắp hộp, tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển nhanh hơn, đồng thời khiến tủ lạnh phải hoạt động quá tải, dễ dẫn đến hỏng hóc và tiêu tốn nhiều điện năng hơn trong những ngày Tết.

Bảo quản thức ăn thừa sai cách có thể gây hại cho sức khỏe. (Ảnh minh họa:VietNamNet)

Hâm đi hâm lại thức ăn quá nhiều lần

Thói quen lấy một lượng lớn thức ăn ra hâm nóng, sau đó ăn không hết lại tiếp tục cất vào tủ lạnh là nguyên nhân chính làm thất thoát chất dinh dưỡng và biến đổi protein thành các chất độc hại. Mỗi lần thay đổi nhiệt độ đột ngột, cấu trúc hóa học của thực phẩm bị phá vỡ, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và tạo điều kiện cho các độc tố phát triển, vì vậy bạn chỉ nên lấy đúng lượng cần dùng và hâm nóng một lần duy nhất để đảm bảo an toàn.

Sử dụng hộp nhựa kém chất lượng hoặc không có nắp đậy

Việc bảo quản thức ăn thừa trong các bát tô không đậy kín hoặc sử dụng hộp nhựa không rõ nguồn gốc, nhựa tái chế có thể gây nhiễm độc chéo và ám mùi lên toàn bộ tủ lạnh. Thức ăn khi không được che đậy kỹ sẽ dễ bị khô, mất nước và hấp thụ mùi từ các loại thực phẩm sống, chưa kể các loại nhựa kém chất lượng có thể giải phóng các chất hóa học độc hại như BPA vào đồ ăn khi tiếp xúc với dầu mỡ, gây hại lâu dài cho sức khỏe người sử dụng.

Bảo quản quá nhiều đồ ăn trong tủ lạnh

Vào dịp Tết, tủ lạnh thường trong tình trạng "quá tải", khiến các luồng khí lạnh không thể lưu thông đồng đều để bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ tiêu chuẩn. Khi không khí lạnh bị chặn lại bởi các túi đồ ăn xếp chồng chất, nhiệt độ ở một số góc trong tủ sẽ tăng lên, khiến thức ăn thừa không được làm lạnh kịp thời và bị hỏng nhanh hơn bình thường, tạo kẽ hở cho vi khuẩn phát triển mạnh mẽ ngay trong chính chiếc tủ lạnh của bạn.

Để lẫn lộn thức ăn chín và thực phẩm sống

Sai lầm phổ biến nhất gây ra tình trạng nhiễm khuẩn chéo chính là việc đặt thức ăn thừa đã nấu chín ngay cạnh thịt, cá sống hoặc rau củ chưa rửa sạch. Vi khuẩn từ thực phẩm sống có thể dễ dàng di chuyển và bám vào các món ăn chín thông qua bề mặt hộp hoặc trong không khí hẹp của tủ lạnh, biến các món ăn tưởng chừng an toàn thành nguồn lây bệnh nguy hiểm, gây ra các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy hoặc nôn mửa sau khi ăn.

Tích trữ thức ăn quá thời hạn an toàn

Nhiều người lầm tưởng rằng tủ lạnh là "cỗ máy thời gian" có thể giữ thực phẩm tươi ngon vô hạn, dẫn đến việc ăn lại những món đã nấu từ nhiều ngày trước. Thực tế, thức ăn thừa trong tủ lạnh chỉ nên được tiêu thụ trong vòng 2 đến 3 ngày; việc lưu trữ quá lâu không chỉ làm món ăn biến chất, mất đi hương vị đặc trưng của ngày Tết mà còn tăng nguy cơ tích tụ các chất gây ung thư hoặc các vi khuẩn chịu lạnh mà mắt thường không thể nhìn thấy được.