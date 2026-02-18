Tteokguk – bát canh mở đầu cho một tuổi mới

Món ăn quan trọng nhất trong ngày Seollal của người Hàn Quốc là canh bánh gạo tteokguk. Bát canh nóng với bánh gạo trắng, thái mỏng, có vị thanh nhẹ nhưng ấm áp. Trong quan niệm truyền thống, ăn tteokguk là nghi thức đánh dấu việc thêm một tuổi, chính thức bước sang năm mới.

Màu trắng của bánh gạo tượng trưng cho sự tinh khiết, khởi đầu trong sáng và mong ước một năm mới suôn sẻ, ít điều phiền muộn.

Bánh gạo dài – ước vọng trường thọ và cuộc sống bền bỉ

Ngoài tteokguk, bánh gạo dài (garaetteok) cũng mang ý nghĩa may mắn trong dịp đầu năm. Hình dáng dài, liền mạch của bánh gạo tượng trưng cho tuổi thọ và sự bền bỉ. Người Hàn tin rằng ăn bánh gạo dài đầu năm sẽ giúp cuộc sống trôi chảy, công việc ổn định và sức khỏe dồi dào.

Bánh gạo được chế biến thành nhiều món, nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần giản dị, đúng với nét văn hóa tiết chế của người Hàn.

Mandu – món ăn cầu tài lộc và đủ đầy

Mandu, tức sủi cảo Hàn Quốc, là món ăn thường xuất hiện trong mâm cơm Seollal. Mandu có hình dáng tròn đầy, tượng trưng cho sự sung túc, đủ đầy và may mắn trong năm mới.

Ở một số gia đình, mandu được nấu chung với tteokguk, tạo thành món canh vừa ấm bụng vừa mang ý nghĩa cầu tài lộc và phúc khí.

Jeon – sự tròn đầy trong mâm cỗ đầu năm

Các loại jeon (món chiên áp chảo) cũng thường được chuẩn bị trong dịp Seollal. Jeon có hình dáng tròn, vàng ươm, tượng trưng cho sự viên mãn và đầy đủ.

Mỗi gia đình có thể lựa chọn nguyên liệu khác nhau, từ hải sản, thịt đến rau củ, nhưng điểm chung là mong muốn năm mới trọn vẹn, ít thiếu hụt.

Hangwa – vị ngọt mở lối cho năm mới an lành

Hangwa, các loại bánh kẹo truyền thống làm từ gạo, mật ong và hạt, thường được dùng để đãi khách đầu năm. Vị ngọt nhẹ nhàng của hangwa tượng trưng cho mong ước năm mới êm ả, nhiều niềm vui.

Hangwa không cầu kỳ trong hương vị, nhưng thể hiện rõ tinh thần trân trọng những giá trị xưa cũ của người Hàn.

Ăn uống đầu năm ở Hàn Quốc – khởi đầu bằng sự giản dị và gắn kết

Nhìn từ góc độ văn hóa, ăn gì để gặp may đầu năm ở Hàn Quốc không nằm ở số lượng món ăn, mà ở ý nghĩa của sự khởi đầu. Bữa cơm Seollal là lúc con cháu sum họp, bày tỏ lòng biết ơn với tổ tiên và cùng nhau bước sang năm mới.

Trong xã hội hiện đại, dù nhiều gia đình đã giản lược mâm cỗ, bát canh tteokguk đầu năm vẫn giữ nguyên vị trí trung tâm – như một lời nhắc rằng, may mắn đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị: một bữa cơm ấm, một gia đình đủ đầy, một năm mới khởi đầu nhẹ nhàng.