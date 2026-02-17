5 món ăn luôn có mặt trong ngày đầu năm tại Trung Quốc

Mỗi món ăn trên bàn tiệc đều mang theo một lời chúc cát tường, gắn với cách chơi chữ, biểu tượng và niềm tin đã tồn tại hàng trăm năm. Vì thế, câu hỏi “Ăn gì để gặp may đầu năm ở Trung Quốc?” luôn có câu trả lời rất rõ ràng trong văn hóa truyền thống.

Cá – biểu tượng của dư dả và tích lũy

Trong mâm cỗ Tết Trung Quốc, cá là món ăn gần như bắt buộc. Từ “cá” (鱼 – yú) đồng âm với chữ “dư” (余), mang ý nghĩa của cải dư thừa, năm sau khá hơn năm trước. Cá thường được hấp nguyên con, bày trọn vẹn trên đĩa như biểu trưng cho sự viên mãn.

Một chi tiết thú vị là nhiều gia đình không ăn hết cá trong bữa tiệc đầu năm. Phần cá còn lại được giữ sang hôm sau, với mong muốn “dư từ năm cũ sang năm mới”, tiền bạc và phúc lộc không bị hao hụt.

Sủi cảo – ăn vàng đầu năm để cầu phát tài

Nếu cá tượng trưng cho sự tích lũy, thì sủi cảo lại đại diện cho tài lộc đến nhanh. Hình dáng sủi cảo giống thỏi vàng cổ của Trung Hoa xưa, nên từ lâu đã được xem là món ăn chiêu tài.

Ở miền Bắc Trung Quốc, sủi cảo thường được ăn vào đêm giao thừa. Có gia đình còn giấu một đồng xu sạch trong một chiếc sủi cảo; ai ăn trúng được tin là sẽ gặp vận may, làm ăn phát đạt cả năm.

Mì sợi dài (mì trường thọ) – cầu trường thọ và cuộc sống suôn sẻ

Trong dịp Tết, người Trung Quốc kiêng cắt mì sợi dài, bởi sợi mì càng dài càng tượng trưng cho tuổi thọ và sự bền bỉ. Khi ăn, mì thường được để nguyên sợi, không cắn đứt, như một cách “giữ lộc”.

Bát mì đầu năm vì thế không chỉ là món ăn, mà còn là lời chúc cho sức khỏe, cuộc sống dài lâu và ít trắc trở.

Bánh nếp – năm mới ngày càng “cao”

Các loại bánh nếp, đặc biệt là bánh tổ (niángāo), xuất hiện nhiều trong dịp Tết Trung Quốc. Tên bánh đồng âm với câu chúc “năm sau cao hơn năm trước”, hàm ý thăng tiến trong công việc, học hành và địa vị xã hội.

Bánh nếp dẻo, ngọt, thường được hấp hoặc chiên, mang ý nghĩa gắn kết gia đình, mọi việc trôi chảy, suôn sẻ.

Trái cây tròn – sự viên mãn và phúc khí

Trên bàn thờ và bàn tiệc ngày Tết của người Trung Quốc, trái cây tròn như cam, quýt luôn hiện diện. Màu vàng cam tượng trưng cho tài lộc, còn hình tròn biểu trưng cho sự trọn vẹn.

Nhiều gia đình còn chọn quýt vì cách phát âm gần với chữ “cát”, mang ý nghĩa cát tường, may mắn.

Ăn Tết ở Trung Quốc – nghi thức gửi gắm niềm tin cho năm mới

Có thể thấy, ăn gì để gặp may đầu năm ở Trung Quốc là câu chuyện gắn liền với ngôn ngữ, biểu tượng và quan niệm dân gian. Mỗi món ăn không chỉ để thưởng thức, mà còn là một lời cầu chúc được truyền đi trong bữa cơm sum họp.

Trong xã hội hiện đại, khi hình thức đón Tết có nhiều thay đổi, những món ăn mang ý nghĩa may mắn vẫn được giữ gìn như một phần bản sắc. Đó là cách người Trung Quốc gìn giữ niềm tin rằng, một khởi đầu tốt đẹp trên bàn ăn sẽ mở ra một năm mới thuận hòa, đủ đầy và phát đạt.