Say đắm sắc hoa mùa xuân giữa đại ngàn Bạch Mã

Vườn quốc gia Bạch Mã nằm ở phần cuối của dãy Trường Sơn Bắc, sở hữu địa hình đa dạng với núi trung bình, núi thấp và vùng chuyển tiếp từ chân núi lên đai cao hơn 1.712m. Thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, nơi đây là khu rừng giàu đa dạng sinh học, giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội và duy trì cân bằng sinh thái, môi trường.

Sau những tháng với mưa lớn kỷ lục, Bạch Mã bước vào mùa xuân khi hoa rừng nối nhau khoe sắc, lá non thay màu từ xanh nhạt sang vàng, đỏ. Sắc hoa xen cùng sắc lá tạo nên gam màu phong phú, khiến không gian đại ngàn trở nên bừng sáng, mở ra bức tranh thiên nhiên đầy sức sống.

Dưới đây là hình ảnh về các loài hoa do Vườn quốc gia bạch Mã cung cấp:

Nổi bật trong mùa này sắc màu của đỗ quyên hoa chuông và đỗ quyên hoa đỏ.

Đỗ quyên hoa chuông là cây gỗ nhỏ cao tới 5m, cành non không lông, lá cũng mọc chụm ở đầu cành. Hoa mọc ở đầu cành với màu trắng hoặc đỏ, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng giữa nền rừng.

Đỗ quyên hoa đỏ là cây nhỏ cao khoảng 2,5m, lá mọc chụm ở đầu cành, lá non có lông dài.

Đỗ quyên hoa đỏ có hoa to màu đỏ, quả nang dài 6mm.

Cùng thời điểm, loài Thích Bắc Bộ góp thêm gam màu cho bức tranh xuân. Đây là cây gỗ cao 5 đến 7m, cành và lá không lông, lá có 3 thùy rõ. Hoa mọc thành chùm tụ tán hẹp ở đầu cành, đến mùa nở tạo nên những mảng hoa dịu giữa tán rừng...

Cây Hồng Lộc (Syzygium campanulatum) với lá non màu đỏ cũng góp phần tô điểm cho bức tranh mùa xuân ở Bạch Mã.

Sự hòa quyện của nhiều loài hoa mang lại vẻ đẹp vừa rộn ràng vừa tinh khôi cho núi rừng.

Tại Hội nghị Vườn Di sản ASEAN lần thứ 8 diễn ra ở Quảng Ninh mới đây, cùng với Vườn Quốc gia Xuân Thủy, Vườn Quốc gia Pù Mát, Vườn Quốc gia Côn Đảo và Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, Vườn quốc gia Bạch Mã (TP Huế) được ban tổ chức trao Chứng nhận là Vườn Di sản ASEAN.

Ông Nguyễn Vũ Linh, Giám đốc Vườn quốc gia Bạch Mã cho biết, trong 2 năm trở lại đây, lực lượng bảo vệ rừng tổ chức hơn hàng chục nghìn lượt tuần tra, qua đó tháo gỡ 5.468 bẫy động vật, dỡ hơn 217 lán trại trái phép, lập biên bản 16 vụ vi phạm lâm nghiệp. Ngoài ra, qua việc thực hiện nghiên cứu thực địa, phát hiện và công bố 14 loài mới, cập nhật danh mục Vườn với hơn 73 loài chưa có trong danh mục trước đó (50 loài thực vật, 23 loài động vật). Đặc biệt, thông qua bẫy ảnh ghi nhận sự xuất hiện trở lại của Gấu ngựa, Cầy vằn bắc, quần thể Tê tê, Sơn dương và các loài linh trưởng...