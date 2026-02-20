Những điểm cắm trại lý tưởng quanh Hà Nội dịp Tết

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 50 km, Ba Vì là địa điểm quen thuộc cho các hoạt động ngoài trời. Dịp Tết, nhiệt độ dao động 12–20 độ C, sáng sớm thường có sương mù nhẹ và biển mây ở khu vực cao. Ảnh: Chu Danh Hiếu.

Du khách có thể dựng lều tại khu rừng thông cốt 400 hoặc 600, kết hợp trekking lên đỉnh Vua, tham quan nhà thờ cổ. Không khí trong lành, địa hình đa dạng giúp nơi đây phù hợp cho cả chuyến đi trong ngày lẫn cắm trại qua đêm.

Bình minh trên hồ Đồng Đò (Sóc Sơn) mang vẻ đẹp tĩnh lặng, khác hẳn phố thị ồn ào. Với không gian rộng và thoáng, nơi đây thích hợp cho những nhóm bạn muốn tìm một nơi cắm trại tự túc để 'chill' cùng thiên nhiên.

Buổi chiều, ánh nắng phản chiếu trên mặt hồ tạo khung cảnh thích hợp chụp ảnh. Một số hoạt động phổ biến gồm chèo SUP, câu cá, nướng BBQ. Dịp Tết, khu vực này đông nhất vào mùng 2-4 Tết.

Ngoài Hồ Đồng Đò, Sóc Sơn còn có nhiều đồi thông, hồ nhỏ và khu sinh thái tư nhân cho thuê bãi cắm trại. Khoảng cách 35–45 km giúp việc di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô thuận tiện.

Hoạt động phù hợp gồm picnic gia đình, trò chơi tập thể đầu năm, dựng lều qua đêm nếu thời tiết khô ráo. Khu vực này phù hợp nhóm 4–10 người muốn tìm không gian riêng tư.

Nằm ngay trong trung tâm Hà Nội khoảng, các vườn nhãn tại Gia Lâm, bãi bồi ven sông Hồng mang đến không gian làng quê ven đô. Bãi đất bằng phẳng, nhiều tán cây lớn, thuận tiện cho hoạt động picnic gia đình.

Điểm đến này phù hợp với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ do quãng đường ngắn, không yêu cầu chuẩn bị quá phức tạp. Hoạt động chủ yếu là dã ngoại trong ngày, tổ chức bữa ăn nhẹ dưới tán cây.

Cách Hà Nội khoảng 90 km, Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) phù hợp cho chuyến đi 1–2 ngày. Không gian hồ rộng, bao quanh bởi đồi núi, có khu du lịch sinh thái và dịch vụ lưu trú.

Du khách có thể cắm trại ven hồ, đi thuyền tham quan hoặc lựa chọn nghỉ tại khu resort lân cận. Đây là điểm đến thích hợp cho gia đình nhiều thế hệ kết hợp tham quan và nghỉ ngơi đầu năm.