Những món ăn châu Á được mệnh danh mang may mắn cho năm mới

Ẩm thực trở thành trải nghiệm không thể thiếu trong mỗi chuyến đi và động lực quan trọng thúc đẩy du khách xê dịch. Khảo sát năm 2026 của Booking.com cho thấy 58% du khách Việt lựa chọn điểm đến mới với mong muốn khám phá thêm các món ăn truyền thống đặc trưng của địa phương.

Nhân dịp Tết Bính Ngọ, các chuyên gia của Booking.com đưa ra gợi ý một số điểm đến châu Á nơi du khách có thể thưởng thức những món ăn may mắn, mang ý nghĩa cầu chúc sung túc, tài lộc cho năm mới.

Thưởng thức bánh chưng và không khí Tết cung đình Huế

Bên dòng sông Hương, Huế đón Tết trong không gian giao thoa giữa truyền thống gia đình và dấu ấn cung đình. Trong mâm cỗ ngày Tết, bánh chưng là món không thể thiếu, tượng trưng cho sự sung túc, tưởng nhớ ân tổ tiên.

Bánh được gói từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn trong lá dong. Quá trình gói và nấu bánh thường trở thành dịp để các gia đình sum họp.

Du khách đến Huế dịp này có thể đi chùa, dạo chợ hoa, tham quan Kinh thành Huế - di sản UNESCO, cùng các lăng tẩm cổ kính dọc sông Hương.

Gợi ý lưu trú: Senna Hue Hotel hoặc Azerai La Residence Huế (ảnh) - khách sạn nằm ngay cạnh sông Hương, thuận tiện di chuyển đến chợ Đông Ba, Kinh thành và các điểm tham quan nổi tiếng.

Cá nguyên con tượng trưng cho dư dả

Trong mâm cơm đầu năm, món cá (yu) luôn hiện diện bởi cách phát âm đồng âm với chữ "dư", tượng trưng cho sự sung túc. Cá thường được bày nguyên con để thể hiện sự trọn vẹn. Theo phong tục, người dân sẽ để lại một phần cá nhằm giữ "dư dả" cho cả năm.

Du khách có thể thưởng thức cá hấp gừng, hành lá tại các nhà hàng ven sông hoặc tham gia lớp học nấu ăn truyền thống. Một trong những điểm đến còn lưu truyền nét văn hóa này đậm nét là cổ trấn Dương Sóc, nằm cạnh sông Li và những dãy núi đá vôi hùng vĩ của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Vào dịp Tết nguyên đán, Dương Sóc rực rỡ với đèn lồng đỏ, múa lân và các hoạt động trải nghiệm đời sống địa phương.

Gợi ý lưu trú: Yangshuo Zen Garden Resort (ảnh), không gian nghỉ dưỡng nằm giữa thiên nhiên, thuận tiện cho các hoạt động đạp xe dọc bờ sông và khám phá văn hóa bản địa.

Bánh chẻo và mì trường thọ

Tại Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc), Tết Nguyên đán là sự kết hợp giữa ẩm thực đường phố và những bữa tiệc đoàn viên gia đình. Bánh chèo (jiaozi) có hình dáng giống thỏi vàng cổ yuanbao, tượng trưng tài lộc. Người dân đảo Đài Loan tin rằng càng ăn nhiều bánh chẻo, năm mới càng thịnh vượng.

Ngoài ra, mì chân giò cũng được người dân ưa chuộng vì chân giò tượng trưng cho việc "nắm giữ vận may", còn sợi mì dài thể hiện mong ước sức khỏe bền lâu.

Du khách có thể cảm nhận không khí Tết tại phố Địch Hóa (Dihua), nơi trở thành chợ Tết khổng lồ với đặc sản khô, bánh kẹo truyền thống và hương vị cổ xưa.

Gợi ý lưu trú: Mandarin Oriental, Taipei - khách sạn sang trọng phản ánh sự giao thoa giữa lịch sử và kiến trúc đương đại của Đài Bắc.

Canh bánh gạo cho khởi đầu tốt đẹp

Được mệnh danh là thủ đô ẩm thực Hàn Quốc, Jeonju trở nên đặc biệt vào dịp Tết với món tteokguk - canh bánh gạo tượng trưng cho trường thọ và sự khởi đầu tốt đẹp.

Những lát bánh gạo hình bầu dục gợi liên tưởng đến đồng tiền xu cổ, gửi gắm mong ước phát tài. Tại Jeonju, món canh thường được nấu từ nước hầm bò, ăn kèm trứng sợi, rong biển và thịt bò theo công thức gia truyền.

Ngoài ẩm thực, du khách có thể dạo quanh Làng Hanok Jeonju với hàng trăm ngôi nhà gỗ truyền thống, tham dự các nghi lễ đầu năm và khám phá những con hẻm ẩm thực sôi động.

Gợi ý lưu trú: Hanok Story Guesthouse - trải nghiệm lưu trú truyền thống, gần làng Hanok và các điểm văn hóa nổi bật.

Gỏi cá sống và nghi thức tung cao cầu may

Tại thành phố Ipoh, Malaysia, Tết Nguyên đán là sự giao thoa giữa di sản của người Trung Quốc và bản sắc địa phương. Món yu sheng, gỏi cá sống nhiều màu sắc, trở thành lựa chọn không thể thiếu trong bữa tiệc năm mới.

Người dân tin rằng nghi thức trộn và tung cao món gỏi sẽ mang lại may mắn, thành công. Mỗi nguyên liệu đều mang ý nghĩa chúc phúc, từ rau củ tượng trưng cho phát triển đến nước sốt ngọt đại diện cho hòa thuận.

Sau bữa tiệc, du khách có thể ghé chợ đêm Ipoh Night Market, tham quan khu Old Town mang kiến trúc thuộc địa Anh hoặc khám phá các ngôi chùa trong hang đá vôi.

Gợi ý lưu trú: The Banjaran Hotsprings Retreat (ảnh), khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng giữa rừng nhiệt đới, kết hợp các liệu pháp spa truyền thống.