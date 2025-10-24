Xe tay ga giá chỉ 56 triệu đồng mà trang bị và sức mạnh "vượt mặt" SH160i

Mới đây, Wmoto tiếp tục giới thiệu một mẫu tay ga mới tại thị trường Malaysia mang tên Nexy+180 2025. Mẫu xe này được MForce Bike Holdings nhập khẩu và phân phối chính thức, với bốn tùy chọn màu sắc bắt mắt gồm xanh Magic Blue, đen Midnight Black, xám Nardo Grey và trắng Xtreme White.

Nexy+180 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, dung tích 174 cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này cho công suất tối đa 18,2 mã lực tại 8.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 17,2 Nm ở 6.500 vòng/phút, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ và mượt mà trong đô thị cũng như trên những cung đường xa. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số vô cấp CVT cùng dây đai truyền động, giúp xe vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu.

Xe có trọng lượng 124 kg, khá nhẹ so với phân khúc, chiều cao yên chỉ 765 mm, phù hợp với vóc dáng của đa số người dùng châu Á. Bình xăng dung tích 8 lít cho phép Nexy+180 di chuyển quãng đường dài hơn trước khi cần đổ nhiên liệu.

Về hệ thống phanh, WMoto Nexy+180 sử dụng phanh đĩa thủy lực đơn ở cả bánh trước và sau. Phanh đĩa trước có đường kính 260 mm kết hợp cùm phanh 4 piston, trong khi phanh sau là đĩa 220 mm với cùm phanh nổi 1 piston. Đáng chú ý, xe được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh và kiểm soát lực kéo (Traction Control), giúp đem lại khả năng vận hành an toàn toàn diện.

Hệ thống treo của Nexy+180 gồm phuộc ống lồng phía trước với hành trình 103 mm, kết hợp cặp giảm xóc đôi phía sau cho hành trình 130 mm, mang lại cảm giác lái êm ái và ổn định trên nhiều loại địa hình khác nhau. Xe cũng được tích hợp cụm đồng hồ TFT-LCD 6 inch, hiển thị rõ ràng các thông tin vận hành. Bên cạnh đó là các trang bị gồm hai cổng sạc USB Type-A và Type-C, cùng hệ thống khởi động không cần chìa (keyless), có chìa cơ dự phòng trong trường hợp khẩn cấp.

Về phần chiếu sáng, toàn bộ hệ thống của Nexy+180 đều sử dụng đèn LED hiện đại, bao gồm đèn pha dạng projector, đèn hậu, đèn báo rẽ, đèn cảnh báo nguy hiểm và đèn ban ngày (DRL). Xe còn được tích hợp camera hành trình phía trước, một trang bị ấn tượng mà ngay cả nhiều xe ga cao cấp cũng chưa được tích hợp.

Phía trước xe có hai hộc chứa đồ nhỏ có nắp từ, tiện cho việc cất giữ vật dụng cá nhân, trong khi phía sau được trang bị baga chở đồ. Ngoài ra, Nexy+180 hỗ trợ kết nối thông minh với các ứng dụng bên thứ ba như Carbit Ride và Roadcam, giúp người dùng quản lý dữ liệu hành trình và camera hành trình dễ dàng hơn.

Wmoto Nexy+180 2025 được bán tại thị trường Malaysia với mức giá 8988 ringgit - khoảng 56 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.