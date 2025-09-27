Ra mắt xe tay ga giống Honda LEAD bán giá 21 triệu đồng

Destini vốn là mẫu tay ga khá ăn khách của thương hiệu Hero MotoCorp tại thị trường Ấn Độ. Trước đó, mẫu xe này mới chỉ có phiên bản 125cc, và đây đánh giá lần đầu tiên hãng xe này đưa động cơ 110cc lên dòng xe tay ga Destini.

Destini 110 được Hero định vị là một chiếc xe ga phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày của các gia đình, mang lại sự thực dụng, bền bỉ, và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng lên đến 56,2 km/lít. Thiết kế của xe mang phong cách hoài cổ, khá tương đồng với đàn anh Destini 125, đi kèm với khẩu hiệu dễ nhớ: “Hero ka Scooter, Scooter ka Hero” (tạm dịch là “Xe ga của Hero, Hero của xe ga”).

Về trang bị, Destini 110 nổi bật với nhiều chi tiết cao cấp trong phân khúc như đèn pha LED projector, dải đèn định vị ban ngày LED hình chữ H. Thân xe bằng kim loại giúp tăng độ bền, yên xe dài 785 mm có tích hợp tựa lưng cho người ngồi sau, bánh trước 12 inch và bánh sau lớn hơn bình thường giúp xe di chuyển ổn định. Xe còn có thêm hộc đựng đồ phía trước, đèn chiếu sáng trong cốp và cụm đồng hồ bán kỹ thuật số hiện đại.

Về sức mạnh, xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn, làm mát bằng không khí, dung tích 110.9cc, cho công suất cực đại 8,07 mã lực và mô-men xoắn 8,87 Nm, kết hợp với hộp số vô cấp CVT. Chiều dài cơ sở của xe là 1.302 mm, chiều cao yên ở mức 770 mm, khoảng sáng gầm 162 mm, trọng lượng tổng thể 114 kg và bình xăng dung tích 5,3 lít.

Xe được phân phối với hai phiên bản: VX và ZX. Phiên bản VX sử dụng phanh tang trống và có giá 72.000 rupee (khoảng 21 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp ZX đi kèm phanh đĩa và giá bán 79.000 rupee (khoảng 23,5 triệu đồng).