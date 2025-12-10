Giá từ 386 triệu đồng, bộ sedan dưới đây có ưu nhược gì đáng lưu ý?

Kia Soluto

Kia Soluto 2025 có 3 phiên bản, giá niêm yết dao động từ 386-422 triệu đồng. Dòng sedan bình dân này sở hữu thiết kế trẻ trung, năng động với lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng tạo diện mạo khá thể thao. Dù nổi bật ở phần đầu xe, Soluto vẫn gây tiếc nuối khi chỉ dùng đèn Halogen và không có tùy chọn Projector hay LED. Thân xe có đường gân dập nổi hài hòa, nhưng bộ vành 14 inch trông hơi nhỏ so với tổng thể.

Khoang nội thất rộng rãi hơn nhiều đối thủ, tuy nhiên vật liệu nhựa cứng và ghế nỉ ở bản MT khiến cảm giác “bình dân” khá rõ. Hàng ghế sau đủ thoải mái cho 2 người lớn và 1 trẻ nhỏ, nhưng tựa đầu cố định và điều hòa không có cửa gió sau là điểm trừ đáng kể. Bù lại, khoang hành lý 475 lít thuộc hàng lớn nhất phân khúc, rất tiện cho gia đình.

Khu vực lái thừa hưởng nét hiện đại từ “đàn anh” Cerato nhưng chỉ bản Luxury mới có thêm Cruise Control và khởi động nút bấm. Hệ thống giải trí lại là điểm sáng với màn hình 7 inch, 6 loa và đặc biệt là kết nối KIA LINK hỗ trợ chẩn đoán, đặt lịch dịch vụ và báo sự cố. Đi phố, Soluto cho cảm giác nhẹ nhàng nhờ vô lăng êm và động cơ 1.4L đủ lanh lợi.

Tuy nhiên xét tổng thể, dù giá bán hấp dẫn và thực dụng, trang bị của Soluto 2025 vẫn chưa thực sự “đậm chất xe Hàn” như kỳ vọng của nhiều khách hàng.

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage 2025 có 3 phiên bản, giá bán niêm yết từ 380-490 triệu đồng, gây chú ý nhờ giá bán hấp dẫn bậc nhất phân khúc và thiết kế Dynamic Shield trẻ trung, hiện đại. Xe được nâng cấp đèn pha LED Projector, đèn hậu LED mới và bộ mâm 15 inch đa chấu giúp tổng thể hài hòa hơn dù kích thước vẫn nhỏ hơn các đối thủ. Khoảng sáng gầm 170 mm cùng bán kính quay vòng chỉ 4,8 m mang lại khả năng xoay trở linh hoạt trong đô thị, đặc biệt hữu ích khi đường phố chật hẹp.

Không gian nội thất được mở rộng với triết lý Omotenashi, cho cảm giác thoải mái hơn, dù độ rộng tổng thể cabin vẫn kém hơn các mẫu xe hạng B lớn hơn. Hàng ghế sau phù hợp với người cao khoảng 1m5 và có bệ tì tay, khoang hành lý 450 lít đáp ứng tốt nhu cầu đi xa. Xe được trang bị màn hình 7 inch có Android Auto/Apple CarPlay, ghế da, chìa khóa thông minh và điều hòa tự động, nhưng vẫn thiếu cửa gió sau – một điểm trừ so với xu hướng hiện nay.

Về vận hành, Attrage dùng động cơ 1.2L cho 77 mã lực, yếu hơn rõ rệt so với đối thủ nhưng bù lại rất tiết kiệm nhiên liệu chỉ khoảng 5 l/100 km. Nhờ trọng lượng nhẹ và phân bổ hợp lý, xe vận hành ổn định, dễ lái và phù hợp di chuyển trong phố. Attrage 2025 cũng được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn cơ bản như ABS, EBD, túi khí đôi, camera lùi và khung xe RISE cứng vững.

Mitsubishi Attrage sở hữu thiết kế đơn giản, dù đã nâng cấp Dynamic Shield nhưng vẫn kém hấp dẫn hơn các đối thủ trong phân khúc sedan B vốn chuộng phong cách trẻ trung. Khả năng vận hành tiếp tục là điểm yếu khi động cơ 1.2L cho cảm giác lái đơn điệu, thiếu tự tin khi tăng tốc và đi cao tốc, kết hợp với khả năng cách âm còn hạn chế. Bên cạnh đó, các trang bị tiện nghi và an toàn ở mức vừa đủ khiến Attrage dù có giá rẻ vẫn gặp khó trong việc cạnh tranh.

Tuy nhiên, về tổng thể, đây là mẫu sedan thực dụng, tiết kiệm và dễ sử dụng, dù sức mạnh động cơ và mức tiện nghi vẫn chưa thật sự nổi bật trong phân khúc.

Hyundai Accent

Hyundai Accent 2025 gây ấn tượng với thiết kế Sensuous Sportiness hiện đại, kích thước tăng đáng kể và phong thái thể thao giống các mẫu Elantra hay Sonata. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn định vị LED ngang và cụm đèn pha đặt thấp, trong khi thân xe sắc sảo với mâm 15–16 inch và nhiều đường dập tinh tế. Đuôi xe được đánh giá bắt mắt nhờ đèn LED 3D dạng vi cá, mang lại dáng vẻ trẻ trung và năng động.

Bước vào cabin, người dùng cảm nhận ngay sự sang trọng với cặp màn hình liền mạch và vô lăng 2 chấu bọc da hiện đại. Tuy nhiên, bản bán tại Việt Nam chỉ có màn hình giải trí 8 inch viền dày, kém hấp dẫn hơn bản quốc tế. Accent ghi điểm lớn với loạt trang bị hiếm trong phân khúc như điều hòa tự động, làm mát ghế, ga tự động, lẫy chuyển số và gói an toàn Hyundai SmartSense.

Không gian chứa đồ lên đến 500 lít cũng là một lợi thế cho nhu cầu gia đình hoặc đi xa. Động cơ SmartStreamG 1.5 cho công suất 115 mã lực đủ linh hoạt trong phố nhưng chưa thật sự mạnh khi vượt hoặc chạy cao tốc.

Hiện Hyundai Accent 2025 có 4 phiên bản khác nhau, giá bán niêm yết dao động từ 439-569 triệu đồng. Bên cạnh ưu điểm trang bị phong phú và giá bán cạnh tranh, Accent vẫn bộc lộ nhược điểm cách âm kém ở tốc độ cao. Dù vậy, với tổng thể hài hòa giữa thiết kế, công nghệ và tiện nghi, Hyundai Accent 2025 vẫn là lựa chọn “đáng tiền” trong phân khúc sedan hạng B.