Tiếp nối chương trình khuyến mại được Yamaha thực hiện từ tháng 4/2025, trong tháng 12/2025 này, người mua xe máy điện Yamaha NEO's sẽ được hãng tặng ngay Voucher tiền mặt trị giá 15 triệu đồng. Ngoài ra, theo khảo sát của chúng tôi, một số đại lý còn có chương trình khuyến mại riêng, giảm 1 triệu đồng cho mẫu xe máy điện này.

Do đó, giá xe máy điện Yamaha NEO's trong tháng 12 này như sau:

Phiên bản Giá niêm yết (VND) Giá tại đại lý (VND) Yamaha NEO'S 49.091.000 33.000.000

Lưu ý: Mức giá trên đây đã bao gồm VAT, 1 pin và bộ sạc đi kèm xe.

Với mức giá bán ở hiện tại, Yamaha NEO's là lựa chọn rất hợp lý dành cho những ai đang có nhu cầu mua xe máy điện hiện nay. Đây là một trong những mẫu xe sở hữu các trang bị khá ấn tượng trong phân khúc giá bán với động cơ YIPU thế hệ 2 với công suất định danh 2 kW. Khối động cơ điện này có thể sản sinh công suất tối đa là 2,3 kW và mômen xoắn cực đại lên tới 138.3Nm. Tốc độ tối đa của xe được giới hạn ở mức 49 km/h, do đó người điều khiển chỉ cần đủ 16 tuổi mà không yêu cầu có bằng lái xe.

Mẫu xe máy điện này cũng được nhà sản xuất trang bị hệ thống đèn pha LED hiện đại, đi kèm với đó cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị đầy đủ các thông số. Cụm đồng hồ này cũng được tích hợp tính năng kết nối với smartphone, nhờ đó nắm bắt được tình trạng xe tốt hơn.

Ngoài ra, Yamaha NEO's còn được nhà sản xuất trang bị hệ thống giảm xóc trước ống lồng, giảm xóc sau lò xo thủy lực đảm bảo khả năng vận hành ổn định. Mẫu xe này cũng được tích hợp phanh đĩa trước, kèm tang trống đem tới sự an toàn cho người sử dụng.