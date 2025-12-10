Santa Fe 5+2 "nuốt" trọn đồ đạc gia đình, CX-8 có làm được?

Trong phân khúc SUV 7 chỗ hạng D tại Việt Nam, Hyundai Santa Fe thế hệ mới (ra mắt tháng 9/2024) và Mazda CX-8 bản facelift (được giới thiệu cuối 2024) là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mỗi mẫu có điểm mạnh riêng biệt về không gian, trang bị và trải nghiệm gia đình.

Không gian và Chỗ ngồi

Hyundai Santa Fe gây ấn tượng với thiết kế khối hộp, làm tăng đáng kể không gian nội thất so với thế hệ cũ. Xe có cấu hình 5+2 hoặc 6+1 chỗ (bản Calligraphy), trong đó hàng ghế giữa dạng thương gia tách biệt, tạo sự thoải mái đặc biệt cho người ngồi. Tuy nhiên, dung tích khoang hành lý cố định ở mức 130L khi cả 3 hàng ghế sử dụng. Với thiết kế này, Santa Fe rất phù hợp cho những gia đình cần chở tới 7 người mà không quá hy sinh sự rộng rãi cho hàng giữa.

Mazda CX-8 giữ thiết kế 7 chỗ truyền thống nhưng nổi bật với không gian khoang hành lý linh hoạt từ 209L đến 742L khi gập hàng ghế thứ 3. Hàng ghế thứ ba được đánh giá là rộng rãi nhất phân khúc về khoảng để chân, đáp ứng tốt nhu cầu đi dài hoặc chở thêm hành khách. Nội thất chất liệu da Nappa và trang bị tiện nghi là điểm cộng lớn cho trải nghiệm sang trọng và thuận tiện.

Trang bị tiện nghi và an toàn

Santa Fe thế hệ mới được biết đến với màn hình kép 12,3 inch, điều hòa ba vùng độc lập, cửa sổ trời toàn cảnh phiên bản cao cấp, và nhiều công nghệ hỗ trợ lái tiên tiến từ gói ADAS Hyundai Smart Sense. Điểm đáng chú ý là hệ thống kính hai lớp chống ồn hiệu quả. Tuy nhiên, xe không còn bản máy dầu, nên chi phí nhiên liệu có thể cao hơn.

CX-8 2025 trang bị 8 inch màn hình giải trí, điều hòa ba vùng độc lập, nội thất da Nappa cao cấp pha phối chi tiết gỗ thiên nhiên tinh tế. Gói an toàn i-Activsense với hệ thống kiểm soát đường cao tốc và cảnh báo tiền va chạm giúp CX-8 đạt chuẩn cao về an toàn. Xe có khả năng gập ghế linh hoạt, cửa sổ trời và sưởi vô lăng, đủ sức phục vụ nhu cầu thoải mái cho mọi thành viên gia đình.

Động cơ và vận hành

Santa Fe sử dụng động cơ xăng 2.5 Smartstream với 194 mã lực ở bản tiêu chuẩn và bản tăng áp 2.5 Turbo 281 mã lực (mạnh nhất phân khúc), đi kèm hộp số 8 cấp hoặc 8 cấp ly hợp kép, tùy phiên bản. Hệ dẫn động có cấu hình cầu trước và dẫn động 4 bánh AWD cho bản cao cấp. Hệ thống treo được cải tiến giúp cảm giác lái mượt mà, ổn định hơn.

Mazda CX-8 trang bị động cơ SkyActiv-G 2.5L 188 mã lực, hộp số tự động 6 cấp, dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh. Xe tập trung vào tiết kiệm nhiên liệu và vận hành êm ái với công nghệ G-Vectoring Control Plus, mang lại sự ổn định trên các địa hình đa dạng.

Giá cả và chương trình ưu đãi

Hyundai Santa Fe có giá niêm yết từ 1,069 tỷ đồng đến 1,365 tỷ, ưu đãi tiền mặt đến 180 triệu đồng kèm thẻ hội viên và gia hạn bảo hành. Trong khi đó, Mazda CX-8 có giá mềm hơn từ 949 triệu đến 1,149 tỷ đồng, với ít ưu đãi trực tiếp hơn nhưng vẫn cạnh tranh trong phân khúc.

Kết luận

Nếu gia đình bạn cần một chiếc SUV 7 chỗ rộng rãi với thiết kế hiện đại, hàng ghế giữa rộng rãi và trang bị an toàn, Santa Fe thế hệ mới là lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt khi ưu tiên kiểu dáng boxy cá tính và sức mạnh động cơ vượt trội. Tuy nhiên, nếu bạn đánh giá cao một không gian hàng ghế thứ 3 rộng rãi, khoang hành lý linh hoạt và nội thất sang trọng đậm chất Nhật Bản với chi phí đầu tư hợp lý hơn, Mazda CX-8 vẫn giữ phong độ ổn định, đủ sức đáp ứng nhu cầu đa dạng của gia đình.

Cả hai xe đều có ưu nhược riêng phù hợp với từng kiểu gia đình Việt. Việc lựa chọn còn phụ thuộc vào thói quen sử dụng, nhu cầu không gian dự phòng và mức đầu tư bạn mong muốn cho chiếc SUV đa dụng.