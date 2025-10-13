Xe tay ga Honda dáng cổ điển, trang bị hiện đại, tiết kiệm xăng mà giá lại rẻ

Hồi đầu tháng 7 năm nay, liên doanh Wuyang Honda đã thu hút sự chú ý khi giới thiệu mẫu xe tay ga "bình dân" NWF125 tại thị trường Trung Quốc. Mới đây, hãng đã cho ra mắt phiên bản đặc biệt Gulf Blue Special Edition với màu sơn mới bắt mắt, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của những bờ biển lấp lánh.

Wuyang Honda NWF125 Gulf Blue Special Edition ra mắt

Phiên bản NWF125 Gulf Blue vẫn giữ phong cách thiết kế đặc trưng của Wuyang Honda, mang lại cảm giác yên tâm và tin cậy cho người sử dụng. Xe được trang bị đèn LED hiện đại ở tất cả các vị trí, không chỉ tạo hiệu ứng ánh sáng ấn tượng khi di chuyển vào ban đêm mà còn tăng thêm vẻ hiện đại cho chiếc xe.

Về công nghệ, NWF125 được trang bị động cơ ESP tiên tiến, với hệ thống đánh lửa xung và chức năng tự động ngắt động cơ khi không tải. Động cơ xi-lanh đơn 125cc, 4 thì, làm mát bằng không khí, sản sinh công suất tối đa 9,38 mã lực và mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 2,2 - 2,3 lít/100 km. Hệ thống truyền động cho phép xe tăng tốc nhanh chóng, mang lại trải nghiệm lái mượt mà và hiệu suất vận hành ấn tượng.

NWF125 được trang bị động cơ ESP tiên tiến

NWF125 Gulf Blue là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc được trang bị màn hình TFT, camera thể thao và hộp số điện tử, kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ hiện đại và phong cách cổ điển, tạo ra trải nghiệm lái xe mới mẻ cho người dùng.

Về tính thực dụng, phiên bản đặc biệt này có sàn phẳng rộng 28cm, vượt trội so với các mẫu xe tay ga 125cc khác, giúp việc chở đồ hàng ngày trở nên dễ dàng. Mặc dù không có ngăn chứa đồ mở ở phía trước, nhưng xe vẫn được trang bị móc treo đồ và cốp chứa đồ lớn dưới yên, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng.

NWF125 kết hợp công nghệ hiện đại và phong cách cổ điển

Một điểm đặc biệt của NWF125 Gulf Blue là không sử dụng Smartkey như các mẫu xe khác của Honda, mà thay vào đó, xe sử dụng phương pháp mở khóa bằng NFC và chìa khóa Bluetooth trên điện thoại di động, mang đến trải nghiệm mở khóa thông minh và tiện lợi.

Về trang bị an toàn, xe sử dụng hệ thống phanh kết hợp giữa phanh đĩa kẹp phanh piston kép phía trước và phanh tang trống phía sau. Tùy theo phiên bản, NWF125 sẽ được trang bị hệ thống phanh CBS hoặc ABS một kênh cho bánh trước, cùng với lốp bán trơn cao cấp của thương hiệu Youshen, giúp tăng cường hiệu quả phanh và khả năng xử lý.

NWF125 trang bị phanh CBS hoặc ABS một kênh cho bánh trước

Wuyang Honda NWF125 Gulf Blue có giá bán từ 9.980 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng) cho phiên bản cơ bản, đến 13.400 nhân dân tệ (khoảng 49 triệu đồng) cho phiên bản cao cấp nhất.