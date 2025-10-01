Ra mắt Renault Kwid giá từ 132 triệu đồng, rẻ như xe tay ga

Thương hiệu ô tô Pháp Renault vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt kỷ niệm 10 năm của mẫu xe Kwid. Kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2015, Renault Kwid đã ghi dấu ấn mạnh mẽ, và phiên bản kỷ niệm này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình của mẫu xe.

Renault Kwid 10th Anniversary Edition

Phiên bản Renault Kwid 10th Anniversary Edition được phát triển dựa trên bản Techno, với giá bán lần lượt là 5,14 lakh Rupee (khoảng 132 triệu đồng) cho phiên bản số sàn và 5,63 lakh Rupee (khoảng 145 triệu đồng) cho phiên bản số tự động. Đặc biệt, chỉ có 550 chiếc Kwid 10th Anniversary Edition được sản xuất và phân phối.

Mẫu xe này có hai tùy chọn màu sắc ngoại thất tông màu kép: Đỏ Lửa (Fiery Red) kết hợp với mui xe đen và Xám Bóng Tối (Shadow Grey) mới cũng kết hợp với mui xe đen. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt đặc trưng của Renault, chi tiết chèn màu vàng, mâm xe Flex đen bóng và decal kỷ niệm trên cửa xe cùng cột C.

Bên trong cabin, nội thất của Renault Kwid phiên bản kỷ niệm 10 năm mang đến cảm giác thể thao với điểm nhấn màu vàng mù tạt trên ghế ngồi, vô lăng, viền hệ thống thông tin giải trí và ốp cửa. Tấm ốp bậc cửa và đèn sàn xe phát sáng cũng góp phần tạo nên sự độc đáo cho phiên bản này.

Ngoài phiên bản kỷ niệm, Renault cũng đã tái cấu trúc toàn bộ dòng sản phẩm Kwid với các tên gọi mới: Evolution thay thế RXL, Techno thay thế RXT, và Climber vẫn là phiên bản cao cấp nhất. Các tính năng an toàn cũng được nâng cấp, bao gồm dây đai an toàn 3 điểm cho tất cả các ghế, trong khi phiên bản Climber được trang bị thêm sáu túi khí.

Renault Kwid 2025 trang bị động cơ xăng 3 xi-lanh 1.0L

Renault Kwid 2025 tiếp tục sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh 1.0L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất tối đa 68 mã lực và mô-men xoắn cực đại 91 Nm. Các tùy chọn hộp số vẫn giữ nguyên, bao gồm hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 5 cấp AMT.

Với mức giá hấp dẫn, Renault Kwid 10th Anniversary Edition không chỉ tạo ra áp lực cho các mẫu ô tô cỡ A như Kia Morning hay Hyundai Grand i10, mà còn có khả năng trở thành lựa chọn thay thế cho các mẫu xe máy tay ga hạng sang như Honda SH hay Piaggio Medley, Vespa GTS Super.