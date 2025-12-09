Mô tô cổ điển "đẹp như mơ", giá chỉ 38 triệu đồng

TVS Ronin Agonda là mẫu xe mang đậm phong cách classic và được lấy cảm hứng từ bãi biển Agonda ở Goa, nổi tiếng với không khí yên bình, thư thái và những cảnh quan cát tuyệt đẹp. Xe sở hữu đèn pha, cụm đồng hồ và gương chiếu hậu đều sử dụng hình tròn cổ điển, đi kèm bình xăng giọt nước.

Phối màu mới chính là điểm tạo ấn tượng của Ronin Agonda khi xe sử dụng màu trắng bóng cho bình xăng và chụp đèn pha, tạo sự tương phản nổi bật với nền đen của xe. Hầu hết các chi tiết khác của xe cũng được sơn đen, bao gồm phuộc trước USD, vành hợp kim, bảo vệ gầm máy, lắp ráp động cơ, tay lái và ống xả. Trên bình xăng, dòng chữ AGONDA được in lớn. Bình xăng còn được trang trí các sọc mảnh màu đỏ và xanh, chạy theo góc nghiêng dọc, tạo dáng vẻ năng động và khác biệt so với các phiên bản Ronin tiêu chuẩn.

Ngoài sự khác biệt về thiết kế, không có thay đổi cơ học nào trên Ronin Agonda. Xe được trang bị động cơ 225,9 cc, xy-lanh đơn, 4 kỳ, 4 van, SOHC, sản sinh 20,4 PS và mô-men xoắn 19,93 Nm, kết hợp hộp số 5 cấp. Ly hợp Assist & Slipper giúp vận hành mượt mà.

Xe sử dụng phuộc trước USD 41 mm, treo sau monoshock với 7 mức điều chỉnh. Xe dùng vành 17 inch trước–sau, đi kèm lốp không săm 110/70 trước và 130/70 sau. Phanh đĩa trước 300 mm và sau 240 mm, ABS hai kênh là trang bị tiêu chuẩn. Xe còn có tay côn, tay thắng điều chỉnh được và chế độ ABS Rain và Urban.

TVS Ronin Agonda có đồng hồ kỹ thuật số dạng tròn, đặt lệch về phía trái. Các tính năng công nghệ bao gồm Glide Through Technology (GTT) giúp đi chậm trong giao thông dễ dàng, ISG, kết nối Bluetooth, hỗ trợ giọng nói cho cuộc gọi, SMS và dẫn đường. Màn hình kỹ thuật số hiển thị thông tin như báo số, khoảng cách còn lại, cảnh báo cuộc gọi/SMS và vị trí chống đứng. Nhiều tính năng kết nối khác có thể sử dụng qua nền tảng TVS SmartXonnect.

Giá bán của TVS Ronin Agonda tại Ấn Độ khởi điểm từ 131.000 rupee - khoảng 38,3 triệu đồng.