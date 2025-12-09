Harley-Davidson X440T trình làng, giá chỉ ngang SH160i

Đây là phiên bản nâng cấp của X440, với thiết kế hoàn toàn mới, trang bị hiện đại và chất lượng lắp ráp chuẩn H-D. Phần đuôi xe được thiết kế lại, với subframe và ốp đuôi gọn gàng hơn, nhìn thể thao và cá tính hơn. Ống xả cũng được cải tiến, trang bị tấm chắn nhiệt và đầu ống xả với kiểu dáng mới.

Harley-Davidson X440T còn được trang bị bánh hợp kim trước và sau, mang đến vẻ hiện đại hơn so với phiên bản nan hoa của X440 Denim. Gương bar-end cũng giúp tổng thể xe trở nên sang trọng và phong cách, gợi cảm giác như một chiếc custom-bike.

Về động cơ, X440T vẫn sử dụng động cơ 440cc xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí kết hợp dầu, cho công suất khoảng 27 mã lực và mô-men xoắn 38 Nm, đi kèm hộp số 6 cấp. Hệ thống treo vẫn gồm phuộc hành trình ngược cho phía trước và phuộc lò xo kép phía sau, kết hợp với phanh đĩa kép trước–sau kèm ABS hai kênh. Xe còn được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS và chế độ lái “Road” và “Rain”, phù hợp cả khi di chuyển trong thành phố lẫn đi đường trung bình.

X440T cũng được tích hợp nhiều tính năng điện tử hiện đại như hệ thống điều khiển ga điện tử (ride-by-wire), nhiều chế độ lái, ABS điều chỉnh được và kiểm soát lực bám đường, giúp người lái tự tin trên mọi loại địa hình.

Harley-Davidson X440T sẽ được bán tại thị trường Ấn Độ với 4 màu lựa chọn: đỏ, đen, xanh và trắng. Mức giá khởi điểm là 279.000 rupee - khoảng 81,6 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt.