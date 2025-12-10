Toyota trình làng mẫu xe hiệu suất cao GR GT

Toyota Gazoo Racing đã bước vào sân chơi siêu xe với GR GT. Xe sở hữu thiết kế khí động học đỉnh cao, mẫu xe dự kiến ra mắt năm 2027 này được định vị là xe đua hợp pháp trên đường phố. Cụ thể, Toyota Gazoo Racing vừa tạo nên một cơn địa chấn trong giới mộ điệu khi chính thức giới thiệu GR GT, mẫu xe thể thao đầu bảng đánh dấu bước tiến mới của hãng vào phân khúc siêu xe hiệu năng cao.

Được phát triển từ bản GR GT Concept, đây được xem là hiện thân hoàn chỉnh của triết lý "xe đua hợp pháp chạy phố", tập trung tối đa vào khí động học và cảm giác lái thuần chất. Về mặt kết cấu, GR GT sử dụng vật liệu nhôm làm chủ đạo cho khung gầm nhằm đảm bảo độ cứng vững nhưng vẫn giữ được trọng lượng nhẹ. Một số chi tiết ngoại thất như nắp capo và mui xe cũng được chế tác từ các vật liệu nhẹ chuyên dụng.

Xe sở hữu kích thước tổng thể với chiều dài x rộng x cao lần lượt là: 4.820 x 2.000 x 1.195 mm và trục cơ sở đạt 2.725 mm. Đáng chú ý, tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước sau được thiết lập ở mức 45/55, một con số lý tưởng cho các mẫu xe thiên về hiệu năng và cảm giác lái thể thao.

Ngoại hình của GR GT toát lên vẻ đẹp của một mẫu xe đua thực thụ với phần đầu xe kéo dài, nắp capo hạ thấp cùng các hốc hút gió cỡ lớn. Vòm bánh xe được thiết kế nở rộng đầy cơ bắp, trong khi mọi đường nét trên thân xe đều được tính toán kỹ lưỡng để kiểm soát luồng khí đi qua, giúp làm mát động cơ và tăng lực ép xuống mặt đường.

Không gian nội thất của GR GT được thiết kế theo phong cách tối giản triệt để, loại bỏ các chi tiết rườm rà để tập trung hoàn toàn vào người lái. Hệ thống điều khiển, màn hình hiển thị và ghế ngồi đều được bố trí khoa học nhằm mang lại tầm quan sát và khả năng phản hồi tốt nhất. Mẫu xe này được thiết kế chỉ với hai chỗ ngồi, khẳng định rõ định hướng mang lại trải nghiệm lái thể thao thuần khiết và không khoan nhượng.

Toyota GR GT được trạng bị khối động cơ lai V8, dung tích 4.0L tăng áp kép và công nghệ hybrid tiên tiến. Toyota đặt mục tiêu tổng công suất cho mẫu siêu xe này đạt mức 650 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm. Những thông số này hứa hẹn mang lại khả năng bứt tốc và vận hành ngang ngửa với các đối thủ sừng sỏ từ châu Âu.

Để tối ưu hóa hiệu suất truyền tải, xe sử dụng hệ dẫn động cầu sau đi kèm hộp số tự động 8 cấp được bố trí dạng transaxle ở phía sau. Đặc biệt, trục truyền động được chế tạo bằng sợi carbon siêu nhẹ. Cấu hình kỹ thuật này không chỉ giúp giảm trọng lượng mà còn đóng vai trò then chốt trong việc phân bổ trọng lượng tối ưu và cải thiện đáng kể khả năng bám đường khi xe di chuyển ở dải tốc độ cao.

Hiện tại, Toyota cho biết GR GT vẫn đang trong giai đoạn phát triển và các thông số kỹ thuật có thể tiếp tục được tinh chỉnh trước khi đi vào sản xuất hàng loạt. Theo lộ trình dự kiến, giới mộ điệu toàn cầu sẽ phải chờ đến năm 2027 để chính thức chứng kiến mẫu siêu xe này lăn bánh trên đường phố thương mại.