Chi tiết 9 phiên bản Honda Vario 125 mới, giá từ 38,5 triệu đồng

Vào cuối năm, AHM đã ra mắt Honda Vario 125 2026 tại thị trường Indonesia, với ba phiên bản cùng tổng cộng chín màu sắc ấn tượng, mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn bao giờ hết.

Vẫn giữ phong cách thể thao đặc trưng của Honda, mẫu xe Vario 125 mới được nâng cấp về thiết kế, trang bị nhiều tính năng hiện đại nhưng mức giá vẫn dễ tiếp cận. Các ưu điểm đó giúp Vario 125 2026 trở thành sản phẩm hoàn toàn mới mẻ và nổi bật trong phân khúc.

Xe có 3 phiên bản, trong đó bản Thể thao (Sporty) là phiên bản rẻ nhất. Còn bản Tiên tiến (Advance) có trang bị toàn diện hơn. Trong khi đó, bản Đường phố (Street) mang phong cách trẻ trung với các họa tiết cá tính cùng tay lái trần gợi nhớ những mẫu chồm lỡ (naked bike). Sự chênh lệch giá giữa ba bản khá nhỏ và gần như không khác biệt nhiều so với đời trước, trong khi người dùng lại được hưởng thiết kế mới mẻ và ngoại hình khác biệt.

Phiên bản Sporty (CBS) có giá 24.410.000 Rp (38,55 triệu đồng) với ba màu Sporty Mint, Sporty Red và Sporty Black; dù là bản thấp nhất nhưng phối màu vẫn ấn tượng, đặc biệt là tông đen – xanh bạc hà lần đầu xuất hiện trên xe Honda.

Phiên bản Advance (CBS-ISS) giá 26.065.000 Rp (41,15 triệu đồng) mang diện mạo thể thao hơn với phong cách hoàn toàn mờ, không dùng sọc mà thay bằng lôgô 3D cùng vành xe màu đồng, đi kèm ba màu: Xanh Advance, Đỏ Advance Matte và Đen Advance Matte, trong đó Xanh Advance hiện rất được yêu thích nhờ sắc xanh lạ mắt.

Phiên bản Street (CBS-ISS) giá 26.499.000 Rp (41,85 triệu đồng) có ba màu Đen San Hô, Đen Tím và Đen Trắng, kết hợp vành xe phối màu độc đáo, tạo nên vẻ ngoài cá tính, năng động và đậm chất đường phố; nổi bật với tay lái trần, cụm đồng hồ tách rời và cách phối màu trẻ trung thu hút.

Sang đời 2026, Vario 125 được nâng cấp mạnh về ngoại hình với đèn pha, đèn hậu và xi-nhan thiết kế mới, vẫn giữ kiểu chữ V đặc trưng nhưng dùng công nghệ LED hiện đại cho ánh sáng rộng và xa hơn; bảng đồng hồ kỹ thuật số cũng được làm mới, tăng vẻ thể thao. Xe còn bổ sung cổng sạc USB Type-C và hộc đồ trước rộng rãi hơn, đáp ứng nhu cầu tiện dụng của người dùng trẻ.

Sức mạnh vẫn đến từ động cơ 125cc làm mát bằng dung dịch với công nghệ eSP cho khả năng vận hành linh hoạt và mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng 51,7 km/lít. Cốp xe dung tích 18 lít chứa được mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng; móc treo đồ tiện dụng và bảng đồng hồ hiển thị đầy đủ thông tin như tốc độ, quãng đường, mức tiêu thụ nhiên liệu, đồng hồ điện tử, báo điện áp và nhắc thay nhiên liệu, giúp việc sử dụng hằng ngày trở nên tiện lợi và hiện đại hơn.