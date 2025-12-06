Xe tay ga 300cc thiết kế, trang bị như XMAX 300, giá bán chỉ ngang SH 160

Mới đây, thương hiệu YNMTC thuộc Công ty TNHH Xe máy Thần Long Thái Châu đã chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga RKM XMAX300 2026. Với giá bán đề xuất 25.880 nhân dân tệ (khoảng 96,5 triệu đồng).

Về thiết kế, RKM XMAX300 2026 gây ấn tượng với kiểu dáng cá tính, tương tự như Yamaha XMAX 300. Từ kích thước thân xe, cản trước cho đến cách bố trí đèn pha, mẫu xe này gần như sao chép hoàn toàn thiết kế của Yamaha XMAX 300. Đặc biệt, mức giá của RKM XMAX300 thấp hơn nhiều so với mức giá 49.800 nhân dân tệ (185,7 triệu đồng) của Yamaha XMAX 300, khiến nó trở thành lựa chọn hấp dẫn cho những khách hàng có ngân sách hạn chế.

Không chỉ nổi bật với thiết kế, RKM XMAX300 2026 còn được trang bị nhiều tính năng hiện đại. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED, Smartkey cho phép khởi động không cần chìa khóa, bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, phuộc ống lồng trước và hệ thống treo khí nén hai bên phía sau.

Hệ thống phanh của xe sử dụng phanh đĩa cho cả bánh trước và bánh sau, cùng với hệ thống chống bó cứng phanh ABS 2 kênh tiêu chuẩn. Tuy nhiên, mẫu xe này không được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, điều này có thể là một điểm trừ.

Về động cơ, RKM XMAX300 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 300cc, làm mát bằng nước và phun xăng điện tử, cho công suất tối đa 27 mã lực và mô-men xoắn cực đại 27,6 Nm. Xe sử dụng hộp số CVT, với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,1 lít/100 km và bình xăng lớn 13,6 lít, cho phép di chuyển quãng đường lên đến 300 km.

Với những ưu điểm nổi bật, RKM XMAX300 2026 chắc chắn sẽ là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người tiêu dùng trong phân khúc xe tay ga.