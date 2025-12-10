Khuyến mại Santa Fe tháng 12/2025: Giảm giá trực tiếp 180 triệu đồng

Cụ thể, khách hàng mua Hyundai Santa Fe có thể lựa chọn 1 trong 2 gói ưu đãi sau:

- Gói 1 "Ưu đãi giảm giá trực tiếp": Giảm giá trực tiếp 180 triệu đồng (đã gồm quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim) và tặng thêm gói gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000km

- Gói 2 "An tâm sử dụng": Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km, ngoài ra còn được miễn phí bảo dưỡng lên đến 5 năm kèm các quà tặng khác như bảo hiểm vật chất, voucher nhiên liệu và quyền lợi Hội viên khách hàng Hyundai hạng Bạch Kim. Tổng giá trị của gói ưu đãi lên tới 200 triệu đồng.

Đây là mức ưu đãi khá sâu, và Santa Fe hiện cũng là một trong những mẫu ô tô Hyundai được giảm giá mạnh nhất trong tháng 12/2025. Điều này hứa hẹn sẽ tác động tích cực tới doanh số của mẫu SUV này trong thời điểm cuối năm.

Hyundai Santa Fe hiện được bán ra trên thị trường với tổng cộng 6 phiên bản với mức giá dao động từ 1,069 - 1,369 tỷ đồng. Trong đó phiên bản Santa Fe Hybrid vừa được ra mắt cũng đã bắt đầu nhận đặt cọc.

Hyundai Santa Fe 2025 đang bán trên thị trường là phiên bản mới được giới thiệu từ tháng 9/2024. Mẫu xe đánh dấu sự thay đổi mạnh mẽ về thiết kế với phong cách boxy hiện đại với các đường nét vuông vức và họa tiết chữ “H” đặc trưng ở cụm đèn trước – sau.

Bên trong, Santa Fe mới tiếp tục duy trì ngôn ngữ vuông vức với táp-lô bố trí ngang và cặp màn hình 12,3 inch. Vô-lăng thiết kế kiểu Range Rover, cần số chuyển sang dạng cần gạt sau vô-lăng. Cấu hình 3 hàng ghế rộng rãi hơn, đặc biệt có tùy chọn 6 chỗ với ghế thương gia tách biệt ở giữa. Tiện nghi nổi bật gồm cửa sổ trời đôi, gương chiếu hậu kỹ thuật số, sạc không dây, điều hòa 3 vùng, HUD và hệ thống đèn viền nội thất.

Về vận hành, cùng với phiên bản Hybrid vừa trình làng thì Santa Fe hiện có 3 lựa chọn động cơ cho người sử dụng lựa chọn gồm:

- Động cơ xăng 2.5 Smartstream Theta III đi kèm hộp số tự động 8 cấp, sinh công suất 194 mã lực và mô-men xoắn cực đại 246 Nm.

- Động cơ xăng tăng áp 2.5 đi kèm hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp ướt (8DCT), cho công suất 281 mã lực (lớn nhất phân khúc) và mô-men xoắn cực đại 422 Nm.

- Động cơ xăng SmartStream 1.6 Turbo kết hợp môtơ điện kèm khối pin Li-ion Polymer, cho tổng công suất 235 mã lực, mô-men xoắn 367 Nm

Hyundai Santa Fe thế hệ mới hiện cũng được trang bị gói công nghệ ADAS và các trang bị cơ bản gồm 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA, phân bổ lực phanh EBD, kiểm soát lực kéo TCS, ổn định chống trượt thân xe VSM, cân bằng điện tử ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hỗ trợ xuống dốc DBC.