Loạt xe tay ga Lambretta công bố giá bán tại Việt Nam

Sau hơn 10 năm vắng bóng, thương hiệu xe tay ga cao cấp Lambretta chính thức quay trở lại Việt Nam với hai dòng sản phẩm X-series và G-series, đánh dấu bước tái xuất đầy kỳ vọng của hãng xe Ý. Lần này, hãng mang đến ba mẫu xe hoàn toàn mới gồm X125, X300 và G350, có giá bán từ 95,2 đến 169,2 triệu đồng. Tất cả đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nơi đặt nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn châu Âu.

Lambretta từng gia nhập thị trường Việt Nam năm 2011 nhưng rút lui chỉ sau thời gian ngắn. Sự trở lại lần này được xem là chiến lược mới, hướng đến phân khúc xe tay ga cao cấp, đậm chất thời trang Ý, nơi phong cách và cá tính được đặt lên hàng đầu.

Lambretta X125 có thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại

Hai mẫu Lambretta X125 và X300 mang thiết kế hiện đại pha nét cổ điển đặc trưng của hãng, hướng đến nhóm khách hàng trẻ yêu thích sự khác biệt. Xe được trang bị đèn pha LED, đèn hậu LED dạng pha lê, bảng đồng hồ TFT kết nối Bluetooth, cùng phanh ABS hai kênh và hệ thống treo tay đòn kép được xem la đặc trưng vốn làm nên danh tiếng của Lambretta.

Cả hai mẫu xe đều dùng hệ thống làm mát bằng dung dịch, phù hợp với điều kiện di chuyển trong đô thị Việt Nam. X125 sử dụng động cơ 124,2 cc, công suất 12,8 mã lực và mô-men xoắn 10 Nm; trong khi X300 mạnh mẽ hơn với động cơ 275 cc, cho công suất 24,1 mã lực và mô-men xoắn 24 Nm.

Được định vị là mẫu xe cao cấp nhất, Lambretta G350 giữ trọn tinh thần cổ điển của thương hiệu Ý. Xe vẫn giữ các chi tiết hoài niệm như kính chiếu hậu tròn, logo vàng truyền thống, kết hợp cùng công nghệ hiện đại như đèn LED, màn hình điện tử, chìa khóa thông minh, kết nối điện thoại và cổng sạc tiện lợi

G350 sử dụng động cơ 330,1 cc, công suất 25,5 mã lực và mô-men xoắn 25,5 Nm, hộp số CVT và làm mát bằng dung dịch. Nhờ vậy, xe vừa mang phong cách sang trọng cổ điển, vừa đáp ứng yêu cầu vận hành hiện đại.

Đại diện Lambretta cho biết nhà máy tại Thái Lan hiện đang sản xuất xe xuất khẩu sang thị trường châu Âu, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn và chất lượng khắt khe. Trong thời gian tới, hãng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm bằng việc giới thiệu các mẫu xe máy điện, không chỉ trên toàn cầu mà còn tại thị trường Việt Nam, nơi nhu cầu xe xanh đang tăng trưởng mạnh mẽ.

