Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Xế nổ PKL Honda CB1000F 2026 ra mắt, đẹp lung linh

Sự kiện: Honda
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Honda CB1000F 2026 mang phong cách xế nổ cổ điển, dựa trên thiết kế của dòng CB750F huyền thoại, mang lại vẻ đẹp xuyên thời gian, cuốn hút người hâm mộ.

Honda vừa ra mắt dòng xế nổ phân khối lớn (PKL) CB1000F 2026, mẫu xe mới nhất trong dòng CB, mang phong cách retro (hoài cổ) lấy cảm hứng từ chiếc CB750F do huyền thoại Freddie Spencer điều khiển. CB1000F tiếp nối di sản của các mẫu xe 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích lớn mà Honda khởi đầu từ năm 1968.

Xế nổ PKL Honda CB1000F 2026 ra mắt, đẹp lung linh - 1

CB1000F sở hữu thiết kế hoài cổ đặc trưng với đèn pha tròn đơn, cặp còi hai bên và ống xả hình loa truyền thống. Các đường nét đặc trưng của dòng CB-F tiếp tục được duy trì, liền mạch từ bình xăng đến ốp hông, yên xe và ốp đuôi.

Xế nổ PKL Honda CB1000F 2026 ra mắt, đẹp lung linh - 2

Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng lấy cảm hứng từ CBR1000RR Fireblade, tinh chỉnh cho phù hợp với phong cách naked street. Động cơ cho công suất 122 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại ở 8.000 vòng/phút, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ trên toàn dải tua máy.

Xế nổ PKL Honda CB1000F 2026 ra mắt, đẹp lung linh - 3

CB1000F tích hợp bộ đo lường quán tính 6 trục (IMU), hỗ trợ hệ thống ABS khi vào cua cùng nhiều tính năng điện tử: ba chế độ lái, hai chế độ tùy chỉnh, kiểm soát công suất, lực kéo, phanh động cơ và chống bốc đầu.

Xế nổ PKL Honda CB1000F 2026 ra mắt, đẹp lung linh - 4

Về khung gầm, xe sử dụng phuộc trước hành trình ngược Showa SFF 41 mm, giảm xóc sau đơn điều chỉnh Showa kết hợp hệ thống treo Honda Pro-Link. Hệ thống phanh gồm đĩa đôi trước 310 mm với heo phanh 4 piston lắp hướng tâm.

Xế nổ PKL Honda CB1000F 2026 ra mắt, đẹp lung linh - 5

Thông tin được hiển thị qua màn hình TF-LCD 5 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại qua Honda RoadSync. Các chức năng được điều khiển bằng cụm công tắc bên trái, và xe cũng được trang bị hệ thống khóa thông minh không cần chìa.

Xế nổ PKL Honda CB1000F 2026 ra mắt, đẹp lung linh - 6

Hướng tới mục tiêu bền vững, chắn bùn sau và đế yên của CB1000F được làm từ nhựa PP tái chế. Xe có 3 tùy chọn màu sắc: bạc kim loại phối xanh hoặc xám, và đen chì phối đỏ.

Ra mắt xế nổ Honda CB350 H’ness mới, hút dân chơi Việt
Ra mắt xế nổ Honda CB350 H’ness mới, hút dân chơi Việt

Honda CB350 H’ness vừa được tung ra thị trường Việt Nam với hai màu tùy chọn, có giá niêm yết gần 130 triệu đồng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Trí ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/10/2025 08:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Honda Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN