Xế nổ PKL Honda CB1000F 2026 ra mắt, đẹp lung linh

Honda vừa ra mắt dòng xế nổ phân khối lớn (PKL) CB1000F 2026, mẫu xe mới nhất trong dòng CB, mang phong cách retro (hoài cổ) lấy cảm hứng từ chiếc CB750F do huyền thoại Freddie Spencer điều khiển. CB1000F tiếp nối di sản của các mẫu xe 4 xi-lanh thẳng hàng dung tích lớn mà Honda khởi đầu từ năm 1968.

CB1000F sở hữu thiết kế hoài cổ đặc trưng với đèn pha tròn đơn, cặp còi hai bên và ống xả hình loa truyền thống. Các đường nét đặc trưng của dòng CB-F tiếp tục được duy trì, liền mạch từ bình xăng đến ốp hông, yên xe và ốp đuôi.

Xe được trang bị động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng lấy cảm hứng từ CBR1000RR Fireblade, tinh chỉnh cho phù hợp với phong cách naked street. Động cơ cho công suất 122 mã lực tại 9.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại ở 8.000 vòng/phút, mang lại khả năng vận hành mạnh mẽ trên toàn dải tua máy.

CB1000F tích hợp bộ đo lường quán tính 6 trục (IMU), hỗ trợ hệ thống ABS khi vào cua cùng nhiều tính năng điện tử: ba chế độ lái, hai chế độ tùy chỉnh, kiểm soát công suất, lực kéo, phanh động cơ và chống bốc đầu.

Về khung gầm, xe sử dụng phuộc trước hành trình ngược Showa SFF 41 mm, giảm xóc sau đơn điều chỉnh Showa kết hợp hệ thống treo Honda Pro-Link. Hệ thống phanh gồm đĩa đôi trước 310 mm với heo phanh 4 piston lắp hướng tâm.

Thông tin được hiển thị qua màn hình TF-LCD 5 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth với điện thoại qua Honda RoadSync. Các chức năng được điều khiển bằng cụm công tắc bên trái, và xe cũng được trang bị hệ thống khóa thông minh không cần chìa.

Hướng tới mục tiêu bền vững, chắn bùn sau và đế yên của CB1000F được làm từ nhựa PP tái chế. Xe có 3 tùy chọn màu sắc: bạc kim loại phối xanh hoặc xám, và đen chì phối đỏ.